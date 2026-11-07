Бюджетний смартфон Samsung Galaxy S26 FE кращий за Galaxy S26: чим він здивував (фото)

Galaxy S26 FE має дві важливі переваги: час автономної роботи та розмір екрану.

Експерти порівняли смартфони Samsung Galaxy S26 та Galaxy S26 FE. Виявилося, що бюджетний варіант не такий вже й поганий, пише видання TechRadar.

Galaxy S26 FE оснащений 6,7-дюймовим екраном типу Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц, а також піковою яскравістю 1900 ніт. У моделі Galaxy S26 екран менший (6,3 дюйма), але яскравіший — до 2600 ніт, і підтримує адаптивну частоту від 1 до 120 Гц, тоді як у FE передбачені режими 60 і 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: Скрншот

Що стосується процесорів, то Galaxy S26 FE оснащений Exynos 2500 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Galaxy S26 вийшов з Exynos 2600 або Snapdragon 8 Elite Gen 5 (залежно від регіону продажів) і з 12 ГБ оперативної пам'яті. Можна сказати, що другий смартфон краще впорається з іграми, ресурсоємними програмами та додатками на базі штучного інтелекту.

Видео дня

Обидва смартфони отримали від розробників основну 50-мегапіксельну камеру, надширококутний сенсор на 12 Мп та телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом. Варто зазначити, що телеоб'єктив Galaxy S26 має роздільну здатність 10 Мп, а FE — 8 Мп. Фахівці під час тестування з'ясували, що обидва смартфони роблять непогані фото, а різниця в якості — незначна.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

Galaxy S26 FE оснащений акумулятором ємністю 4900 мА·год (підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт), а у Galaxy S26 — на 4300 мА·год, причому максимальна потужність зарядки становить 25 Вт. Бездротова зарядка в обох моделях — 15 Вт. Тож FE має кращий час автономної роботи.

Обидва смартфони працюють на базі Android 17 (інтерфейс One UI 9) і отримують від виробника 7 років оновлень операційної системи.

Експерти рекомендують Galaxy S26 FE, якщо для вас важливі великий дисплей, акумулятор більшої ємності, камери середньої якості та швидка зарядка.

Раніше повідомлялося, що станція Anker Solix S5000 може забезпечити будинок електроенергією на 48 годин. Система розрахована на 10 000 циклів заряджання, а термін її експлуатації становить 15 років.