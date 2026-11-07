LG C6 проти Samsung S90H: експерт обирав найкращий OLED-телевізор середнього класу (фото)

Нові OLED-телевізори середнього сегмента від LG та Samsung зійшлися у серії тестів на якість зображення — результати виявилися набагато дивовижнішими, ніж можна було очікувати.

Оглядач Джеймс Девідсон у підсумку віддав перевагу моделі LG C6, зазначивши, що купив би саме її. Автор порівняв LG C6 і Samsung S90H (моделі 2026 року), використовуючи еталонні фрагменти з дисків 4K Blu-ray з таких фільмів, як "Лоуренс Аравійський", "Бетмен", "Брати Супер Маріо в кіно", "Спіді-гонщик" та "Ла-Ла Ленд", пише TechRadar.

За показниками яскравості перевага виявилася на боці Samsung. У режимі "Filmmaker Mode" пікова яскравість HDR у S90H сягнула 1689 ніт, тоді як у LG C6 — 1427 ніт. Яскравість HDR при відображенні на весь екран у Samsung також була вищою: 310 ніт проти 247 ніт у LG.

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Телевізор Samsung S90H Фото: cnet.com

Однак сухі цифри не відображають повної картини. У сцені в пустелі з фільму "Лоуренс Аравійський" телевізор LG C6 візуально сприймався як яскравіший: білий пісок виглядав насиченішим, а небо — більш глибоким синім кольором. Водночас Samsung S90H краще проявив себе в добре освітлених приміщеннях завдяки матовому екрану з технологією "OLED Glare Free", яка ефективно пригнічує відблиски.

Обидва телевізори продемонстрували вражаючу передачу кольорів, але їхні сильні сторони проявлялися по-різному залежно від контенту. LG C6 видавав більш насичені кольори в мультфільмі "Брати Супер Маріо в кіно" та фільмі "Ла-Ла Ленд", тоді як Samsung S90H забезпечив більш яскраві тони у фільмі "Спіді-гонщик". Крім того, у LG був відсутній зеленуватий відтінок, який оглядач помітив на телевізорі Samsung під час перегляду однієї зі сцен із "Бетмена".

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У темних сценах виявилася ще одна перевага LG. У фільмі "Бетмен" модель S90H мала проблему з втратою деталей у тінях (так званий "black crush"): найтемніші ділянки зображення ставали нерозрізнимі. Коригування налаштувань дозволило частково відновити деталізацію, проте LG C6 забезпечував більш точне зображення вже у стандартному режимі "Filmmaker Mode". У свою чергу, телевізор Samsung забезпечив глибший чорний колір в окремих сценах з фільму "Проект "Аве Марія"".

Обидві моделі представлені у варіантах із діагоналлю екрана від 42 до 83 дюймів. На момент проведення порівняння вартість 55-дюймової моделі LG C6 становила 999 доларів, тоді як Samsung S90H коштував 1299 доларів.

Девідсон дійшов висновку, що обидві моделі — чудові OLED-телевізори середнього цінового сегмента, проте LG C6 демонструє стабільнішу якість зображення під час перегляду різних фільмів. Для кімнати з контрольованим освітленням він би обрав LG, а для світлої вітальні краще підійде Samsung — завдяки ефективному антибліковому покриттю екрану.

Зрештою перемогу здобув LG C6, хоча S90H залишається гідною альтернативою — особливо якщо вдасться придбати його за нижчою ціною.

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