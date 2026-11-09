Незабаром з'явиться смартфон з батареєб ємністю 12 000 мА·год: що це за новинка (фото)

Згідно з новою інформацією, що просочилася, компанія Vivo, ймовірно, запустила у серійне виробництво акумулятор для смартфона ємністю 11 970 мА·год.

Інсайдер із соціальної мережі Weibo, відомий під ніком Digital Chat Station, повідомив, що Vivo дотримується загальної тенденції до збільшення ємності акумуляторів у мобільних пристроях, пише gizmochina.com.

За словами інформатора, найємніший акумулятор, який зараз випускається серійно, має номінальну ємність 11 970 мА·год, що фактично відносить його до класу 12 000 мА·год. Конкретну модель смартфона він не назвав, однак додав, що Vivo планує використовувати ще потужніший акумулятор у майбутньому пристрої зі збільшеним дисплеєм.

Смартфон Vivo X500 Фото: Vivo

Ця інформація доповнює лютневе повідомлення того самого інсайдера: тоді він стверджував, що Vivo тестує смартфон з одноелементним кремнієвим акумулятором, типова ємність якого становить від 11 000 до 12 000 мА·год. На той момент пристрій перебував на стадії випробувань; судячи з останніх даних, розробка, ймовірно, перейшла на етап серійного виробництва.

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Digital Chat Station також відповів на запитання читачів щодо майбутніх новинок Vivo. Зокрема, пролунало запитання про те, коли наступного року вийде наступний складаний смартфон компанії та чи отримає він флагманський 2-нм процесор.

Інсайдер зазначив, що використання 2-нм чіпа цілком можливе, однак Vivo поки що не визначилася з форм-фактором пристрою. За наявними даними, компанія розглядає варіанти створення або великого складаного смартфона, або моделі з ширшим корпусом.

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Ідея смартфона зі збільшеною шириною корпусу обговорюється не вперше: раніше Digital Chat Station уже заявляв, що у 2027 році Vivo може випустити флагманський моноблок із широким екраном.

Інший користувач запитав про флагманський смартфон із дисплеєм середнього розміру — ймовірно, маючи на увазі бренд iQOO. Інсайдер відповів: "Гадаю, що так", хоча цей лаконічний коментар не підтверджує існування конкретної моделі чи плани щодо її випуску.

Крім того, з’явилася інформація про те, що iQOO працює над смартфоном середнього сегмента з 7-дюймовим екраном та акумулятором ємністю понад 10 000 мА·год. Очікується, що пристрій з'явиться в Китаї приблизно в середині 2027 року.

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