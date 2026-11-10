Более дешевый Honor Magic 9 Pro Max оказался лучше Motorola Signature 27 в тестах (фото)

Motorola Signature 27 и Honor Magic 9 Pro Max сошлись в тестах издания gizmochina.com. Эксперты сравнили две модели, и пришли к выводу, что новинка Honor — лучше.

Смартфон Honor Magic 9 Pro Maxполучил сразу две 200-мегапиксельные камеры, а его цена в Китае начинается с 900 долларов, пишет gizmochina.com.

Процессоры

Смартфон Honor Magic 9 Pro Max Фото: Honor

С точки зрения процессора ни один из смартфонов не имеет преимущества: оба используют чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, созданный по 2-нм техпроцессу и оснащенный графическим ускорителем Adreno 850.

Однако в том, что касается остальной аппаратной конфигурации, подходы брендов существенно различаются. В модели Signature 27 используется система охлаждения ArcticMesh, площадь которой на 40% больше, чем у предшественника. Она сочетает в себе термопасту с добавлением алмазной крошки, жидкий металл и 3D-испарительную камеру, что позволяет эффективно контролировать температуру при выполнении ресурсоемких задач. Кроме того, Motorola заявляет об использовании шести антенн для обеспечения качественной беспроводной связи.

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В свою очередь, Honor оснастила Magic 9 Pro Max усовершенствованной системой охлаждения Plate-level Cooling System 2.0, предназначенной для быстрого отвода тепла при высоких нагрузках. Также смартфон получил радиочип третьего поколения C3 с семиъядерной радиочастотной (RF) архитектурой, призванной обеспечить более стабильный сигнал. Тем не менее, оба варианта должны обеспечивать схожую производительность обработки.

Дисплеи

Смартфоны Motorola Signature 27

Honor Magic 9 Pro Max оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1320 x 2868 пикселей. Частота обновления экрана варьируется в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц, при этом, по заявлению Honor, пиковая яркость достигает 10 000 нит, а минимальная составляет 1 нит. Дисплей также поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 4320 Гц и имеет антибликовое покрытие, снижающее коэффициент отражения до 1,5%.

Модель Motorola Signature 27 также получила 6,8-дюймовый экран, однако в нем используется технология Tandem OLED. Благодаря этому дисплей обеспечивает невероятную пиковую яркость — до 12 000 нит — и поддерживает стандарт Dolby Vision. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Камеры

Камеры смартфона Honor Magic 9 Pro Max Фото: uk.pcmag.com

Система камер у Honor выглядит более внушительно. Модель Magic 9 Pro Max оснащена основной камерой на 200 Мп с сенсором формата 1/1,28 дюйма и объективом со светосилой f/1,57. Ее дополняет перископический телеобъектив — также на 200 Мп, с сенсором 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/2,6. Обе камеры поддерживают стабилизацию по стандарту CIPA 8.0, а для широкоугольной съемки предусмотрен отдельный модуль на 50 Мп.

Фронтальная камера — еще одна особенность устройства. В ней используется квадратный сенсор на 55 Мп (соотношение сторон 1:1), что позволяет переключаться между форматами кадра 1:1, 16:9 и 9:16, не поворачивая сам смартфон. Также на передней панели расположен 3D-датчик глубины.

Для обработки изображений и подавления шумов в формате RAW компания Honor внедрила специализированный чип H1, созданный по 6-нм техпроцессу. Кроме того, в смартфоне предустановлено 14 цветовых профилей ARRI Looks, а еще больше вариантов можно загрузить дополнительно. Устройство также поддерживает видеосъемку с использованием профиля ARRI LogC3.

Смартфон Motorola Signature 27 получил основной сенсор Sony LYTIA L910 на 50 Мп с технологией LOFIC, которая помогает сохранять детализацию как в ярких, так и в темных участках кадра. Также в модели предусмотрен перископический телеобъектив на 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Аккумуляторы

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Magic 9 Pro Max оснащен кремний-углеродной батареей емкостью 8800 мА·ч, в которой содержание кремния составляет 40%. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 80 Вт (беспроводное зарядное устройство продается отдельно).

В Motorola Signature 27 установлен менее емкий кремний-углеродный аккумулятор — на 7000 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт; при этом оба зарядных устройства продаются отдельно.

Поддержка ПО

Смартфон Magic 9 Pro Max Фото: uk.pcmag.com

И Signature 27, и Magic 9 Pro Max получили обещание 7-летней поддержки, как Android, так и безопасности. Кроме того, в устройствах реализована поддержка функций Gemini Intelligence и Motorola Qira.

Qira помогает пользователям находить и вспоминать информацию в различных приложениях. Для работы этой функции требуется учетная запись Motorola или Lenovo, а также наличие как минимум 12 ГБ оперативной памяти. Предусмотрена и технология RAM Boost, позволяющая увеличить объем доступной оперативной памяти до 24 ГБ.

Смартфон Honor Magic 9 Pro Max работает под управлением оболочки MagicOS 11, созданной на базе Android 17. Устройство оснащено фирменным помощником Honor YOYO и отдельной кнопкой для вызова функций ИИ. Нажатие этой кнопки позволяет, например, записать наиболее интересные моменты видео, а YOYO также может управлять запланированными задачами и напоминаниями — например, сохранять коды для получения заказов.

Компания Honor также добавила ряд функций для пользователей техники Apple. Смартфон способен синхронизировать уведомления о входящих вызовах с iPhone, сопрягаться с Apple Watch и подключаться к компьютерам Mac.

Какая модель лучше?

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Honor Magic 9 Pro Max — более разумный выбор, если в приоритете возможности камеры, видеосъемка и время автономной работы. Смартфон оснащен двумя 200-мегапиксельными камерами, функциями для видеосъемки уровня ARRI, аккумулятором емкостью 8800 мА·ч, а также поддерживает более быструю проводную и беспроводную зарядку. Кроме того, для создателей видеоконтента предусмотрены дополнительные аксессуары: опциональные телеконвертеры и специальная клетка (rig) от SmallRig.

Motorola Signature 27 стоит рассмотреть, если важнее длительная программная поддержка и доступность устройства на рынке США. Эта модель также получила 200-мегапиксельную перископическую камеру, основной сенсор с технологией LOFIC и аудиосистему от Bang & Olufsen. К тому же, этот смартфон тоньше, чем модель от Honor.

Предполагаемая стоимость смартфонов в Украине

Так как обе модели еще не поступили в продажу, известна лишь их приблизительная цена, которая в нашей стране может составить:

Honor Magic 9 Pro Max — 910 долларов.

Motorola Signature 27 — 1780 долларов.

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