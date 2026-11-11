Альтернатива великим зарядкам: вийшла компактна FOSSiBOT FDC300 із незвичайною функцією (фото)
Що вміє компактна зарядна станція ємністю 288 Вт·год із вбудованим вентилятором.
Компанія FOSSiBOT представила FDC300 — компактну портативну зарядну станцію, розроблену для заряджання електронних пристроїв. Вона оснащена акумулятором LiFePO4 ємністю 288 Вт·ч, портами USB-C високої потужності та вбудованим вентилятором – і все це у легкому корпусі, пише devicespecifications.com.
Особливості станції FDC300
Важливо знати, що на відміну від традиційних портативних зарядних станцій, у FDC300 немає розетки змінного струму (AC). Пристрій призначений насамперед для живлення ноутбуків, смартфонів, планшетів, камер, дронів та іншої техніки, що заряджається через USB. Завдяки цьому модель стала компактнішою альтернативою великогабаритним станціям, хоча вона і не дозволяє безпосередньо підключати побутові прилади, що вимагають стандартної розетки.
Однією з ключових особливостей пристрою є наявність двох двонаправлених USB-C портів, кожен з яких підтримує потужність до 140 Вт. Вони можуть використовуватися як для зарядки підключених гаджетів, так і для поповнення енергії станції. Також передбачено додатковий порт USB-C (30 Вт) та порт USB-A (18 Вт), що дозволяє заряджати до чотирьох пристроїв одночасно.
Незвичайна деталь
Станція має вбудований складний вентилятор. Він підтримує три швидкості роботи та режим "природного вітру", а час його безперервної роботи може досягати 100 годин. У верхній частині станції передбачено утримувач для смартфона, завдяки чому можна дивитися відео або спілкуватися по відеозв'язку, насолоджуючись прохолодним потоком повітря від вентилятора.
Як заряджається FDC300
FDC300 підтримує декілька способів заряджання: через USB-C, від сонячних панелей або від бортової мережі автомобіля. При одночасному використанні USB-C та сонячних панелей сумарна вхідна потужність досягає 260 Вт. За заявою виробника, за оптимальних умов акумулятор можна повністю зарядити приблизно за 1 год 14 хв.
Станція важить всього 2,66 кг, а її габарити складають 135×135×205 мм, що дозволяє легко носити її в рюкзаку або зберігати в автомобілі. Акумулятор типу LiFePO4 розрахований більш ніж на 3000 циклів зарядки, при цьому зберігає не менше 80% своєї початкової ємності.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Висновки
Пристрій FOSSiBOT FDC300 призначений для користувачів, яким потрібне портативне джерело енергії для невеликих електронних гаджетів, а не повноцінна система резервного живлення для дому. Завдяки компактним розмірам, потужним портам USB-C та вбудованому вентилятору ця модель вигідно відрізняється як від звичайних зовнішніх акумуляторів (пауербанків), так і від великих портативних зарядних станцій.
Технічні характеристики FDC300:
- Місткість акумулятора: 288 Вт · год (90 000 мА · год)
- Тип акумулятора: LiFePO4
- Термін служби акумулятора: більше 3000 циклів заряджання (зі збереженням 80% ємності)
- Максимальна вихідна потужність: 328 Вт
- Порти USB-C: 2×140 Вт (двоспрямовані), 1×30 Вт (вихід)
- Порт USB-A: 1×18 Вт (QC 3.0)
- Вхід до сонячної панелі: макс. 120 Вт
- Вхід для заряджання від автомобіля: макс. 120 Вт
- Максимальна сумарна потужність заряджання: 260 Вт
- Розетка змінного струму (AC): відсутня
- Вбудований вентилятор: 3 швидкості роботи та режим "природного вітру"
- Додаткові функції: світлодіодне підсвічування, тримач для телефону, HD-дисплей
- Розміри: 135×135×205 мм
- Вага: 2,66 кг
- Діапазон робочих температур: від -10 ° C до 40 ° C
- Гарантія: 2+1 рік (згідно з умовами виробника)
Ціна в Україні : близько 9000 грн.
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