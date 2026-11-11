Новый смартфон получит огромный аккумулятор на 12 000 мАч: подробности о выходе (фото)

По информации инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo готовит к выпуску смартфон под названием Oppo A7 Ultra.

Согласно утечке, устройство может выйти примерно в декабре и будет оснащено внушительным аккумулятором емкостью 12 000 мА·ч. Сама компания пока не подтвердила ни название модели, ни сроки ее выхода, ни заявленные характеристики, пишет gizmochina.com.

В публикации в социальной сети Weibo инсайдер сообщил, что релиз Oppo A7 Ultra ожидается в декабре; устройство позиционируется как смартфон с аккумулятором класса 10 000 мА·ч. Также предполагается, что речь идет о модели с горизонтально расположенным блоком камер и батареей на 12 000 мА·ч. В утечке не упоминаются процессор, параметры дисплея, скорость зарядки или стоимость устройства.

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Это описание соответствует модели Oppo PNC110, которая недавно появилась в базе данных китайского регулятора MIIT (Министерство промышленности и информатизации КНР) — там же были опубликованы официальные изображения смартфона. На фото представлен аппарат с поддержкой 5G в фиолетовом корпусе; на задней панели расположен горизонтальный блок камер овальной формы с двумя объективами и вспышкой, а также надписью "AI CAMERA SYSTEM". Логотип Oppo размещен в нижней части задней панели.

Рендер смартфона Oppo A7 Ultra Фото: gizmochina.com

Дизайн Oppo A7 Ultra и место модели в серии A

В официальных материалах также показаны виды устройства сбоку: на одной из граней видны кнопки регулировки громкости, клавиша питания и выступающий модуль камеры. Спереди расположен плоский экран с круглым вырезом для селфи-камеры по центру. В документации регулятора указано, что это 5G-смартфон с поддержкой двух SIM-карт.

Согласно более ранним сообщениям, номинальная емкость аккумулятора модели PNC110 составляет примерно 11 460–11 640 мАч, поэтому точное значение пока остается под вопросом. Вероятно, в маркетинговых материалах будет заявлена ​​емкость около 12 000 мАч — это станет рекордным показателем для смартфонов Oppo, превосходящим характеристики модели Oppo A7 Pro Max. Последняя была представлена ​​в Китае 4 августа и оснащена аккумулятором на 10 000 мАч, а позже поступила в продажу и на других рынках.

Если название подтвердится, то A7 Ultra пополнит линейку A7, в которую уже входит модель Oppo A7 Pro, оснащенная аккумулятором емкостью 8000 мАч. В прошлогодней серии Oppo A6 основные модели комплектовались батареями на 7000 мАч. Поскольку Oppo пока не подтвердила ни название, ни остальные характеристики, к этой информации стоит относиться как к предварительной утечке.

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