Motorola Signature 27 проти Samsung Galaxy S26 Ultra: чи варто переплачувати 15 000 грн (фото)

Motorola Signature 27 коштує в Україні на 15 000 дорожче, ніж Samsung Galaxy S26 Ultra. У чому різниця між цими смартфонами?

Новий смартфон Motorola Signature 27 пропонує більш сучасний процесор, акумулятор збільшеної ємності та швидшу зарядку порівняно з Samsung Galaxy S26 Ultra. У відповідь Samsung робить ставку на дисплей з вищою роздільною здатністю, вбудований стилус S Pen та наявність двох телеоб'єктивів. У тестах брали участь версії обох моделей з об'ємом пам'яті 512 ГБ. То який же смартфон кращий? Відповідь дали експерти gizmochina.com.

Процесори

Гра на смартфоні Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: tomsguide.com

У Signature 27 використовується процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тоді як Galaxy S26 Ultra оснащений чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. За заявою Qualcomm, новий процесор забезпечує приріст продуктивності центрального процесора (CPU) на 13%, а графічного процесора (GPU) — на 44% порівняно з попередником; тактова частота основних ядер сягає 5,01 ГГц. Компанія Motorola збільшила площу системи охолодження ArcticMesh на 40% порівняно з попередньою моделлю Signature. Вона включає в себе 3D-випарну камеру, рідкий метал і термопасту з додаванням алмазної крихти. Samsung також переробила конструкцію своєї випарної камери.

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Дисплеї

Дисплей смартфона Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Смартфон Motorola оснащений 6,8-дюймовим дисплеєм Extreme AMOLED Duo з роздільною здатністю 1264 × 2780 пікселів, підтримкою технології Dolby Vision та заявленою піковою яскравістю до 12 000 ніт. У Samsung використовується 6,9-дюймова панель Dynamic AMOLED 2X з вищою роздільною здатністю (1440 × 3120 пікселів), адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і піковою яскравістю 2600 ніт. Крім того, екран смартфона Samsung має функцію Privacy Display, яка ускладнює перегляд зображення збоку.

Камери

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Системи камер у цих пристроях побудовані за різними принципами. Signature 27 отримав основну камеру на 50 Мп із сенсором Sony LYTIA L910, оптичною стабілізацією зображення та технологією LOFIC, надширококутний модуль на 50 Мп, а також перископічний телеоб'єктив на 200 Мп із 3-кратним оптичним зумом. Motorola заявляє про підтримку функції Super Zoom Pro із збільшенням до 100 разів, де для підвищення чіткості зображення використовуються алгоритми генеративного ШІ. Galaxy S26 Ultra оснащений основною камерою на 200 Мп, надширококутним модулем на 50 Мп і двома телеоб'єктивами: 10-мегапіксельним із 3-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельним перископічним модулем із 5-кратним оптичним зумом. Пристрій підтримує зум до 100x і став першим смартфоном серії Galaxy, у якому реалізовано підтримку професійного відеокодека APV. Щоб визначити, яка камера знімає краще, знадобиться незалежне тестування.

Акумулятори

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Ємність акумулятора — одна з головних переваг смартфона Motorola (принаймні, на папері). Модель Signature 27 отримала кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мА·год (номінальне значення — 6790 мА·год), тоді як у Samsung цей показник становить 5000 мА·год. Signature 27 підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову — 50 Вт, тоді як для Galaxy S26 Ultra ці значення становлять 60 Вт і 25 Вт відповідно. За заявою Motorola, смартфон здатний пропрацювати до 77 годин у змішаному режимі, а 12-хвилинної зарядки достатньо, щоб забезпечити роботу пристрою протягом цілого дня. Втім, поки що це лише дані від виробника.

Смартфон Samsung легший: він важить 214 г, тоді як модель від Motorola — 227 г. Габарити Signature 27 становлять 162,01 × 77,04 × 7,99 мм, а Galaxy S26 Ultra — 163,6 × 78,1 × 7,9 мм. Motorola заявляє про відповідність стандартам захисту IP68 та IP69, тоді як для Samsung заявлено стандарт IP68.

Програмне забезпечення та оновлення

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Signature 27 працює під управлінням Android 17 з інтегрованими функціями Gemini Intelligence та Motorola Qira. Виробник обіцяє сім оновлень операційної системи та до семи років випуску оновлень безпеки. Смартфон Samsung працює на базі Android 16 з оболонкою One UI 8.5, функціями Galaxy AI та підтримкою режиму Samsung DeX. Вбудований стилус S Pen дозволяє створювати рукописні нотатки та анотації до документів.

Ціни в Україні

Версія Motorola Signature 27 з пам'яттю 12/256 ГБ продаватиметься в Україні за ціною 59 000 грн. Поставки очікуються 25 листопада 2026 року. Вартість моделі з пам'яттю 512 ГБ поки що невідома.

Samsung Galaxy S26 Ultra можна придбати за такими цінами:

256 ГБ — від 43 766 грн;

512 ГБ — від 44 996 грн.

Висновок

Загалом компанія Motorola робить акцент на обчислювальній потужності, ємності акумулятора та швидкості заряджання. Samsung же пропонує дисплей із вищою роздільною здатністю, функції забезпечення конфіденційності, розширені можливості оптичного зуму та інструменти для роботи зі стилусом S Pen. Вибір залежить від того, які характеристики для вас є найважливішими; для остаточного висновку необхідно провести незалежне тестування.

Раніше повідомлялося, що Redmi планує випустити смартфон з акумулятором ємністю 14 000 мА·год. Компанія вже працює над акумулятором, ємність якого перевищує 10 000 мА·год.