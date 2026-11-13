Альтернатива Huawei, Sony, JBL: новые наушники Xiaomi Clip работают до 38 ч с кейсом (фото)

Наушники получили 11-мм драйверы, поддержку сервиса Apple Find My и ценник в 125 долларов (5 256 грн).

Компания Xiaomi анонсировала новые наушники — Xiaomi Clip. В отличие от обычных моделей, которые вставляются в слуховой проход, эти наушники фиксируются на внешнем крае уха. Благодаря такой конструкции слуховой проход остается открытым, что позволяет слышать окружающие звуки, пишет gizmochina.com.

Каждый наушник весит всего 5,5 г и оснащен гибкой дужкой из титановой проволоки с эффектом памяти, что обеспечивает надежную и комфортную посадку. По заявлению Xiaomi, конструкция повторяет естественные контуры уха, поэтому наушники остаются удобными даже при длительном ношении.

Устройство отличается хорошей автономностью: до 9 ч работы на одном заряде, а с учетом зарядного кейса — до 38 ч. Всего 10 мин. зарядки обеспечивают около 3,5 ч воспроизведения.

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Наушники Xiaomi Clip Фото: Xiaomi

За звук отвечают 11-миллиметровые динамические драйверы с заявленным частотным диапазоном от 20 Гц до 48 кГц (при использовании кодека LHDC 5.0; также поддерживаются стандартные AAC и SBC). Наушники подключаются по Bluetooth 5.4 и поддерживают многоточечное сопряжение (multipoint), что позволяет оставаться на связи сразу с двумя устройствами. Система из четырех микрофонов включает датчик костной проводимости для захвата голоса и функцию подавления шума ветра, что делает общение более четким. Кроме того, направленная конструкция динамиков минимизирует рассеивание звука, обеспечивая большую приватность.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Среди других полезных функций — поддержка системы Apple Find My для поиска зарядного кейса, защита от пыли и влаги по стандарту IP57, а также возможность записи звука (например, во время разговора или просмотра видео) — для этого достаточно трижды нажать на кейс или сами наушники. Также предусмотрены функции совместного прослушивания аудио и плавного переключения между совместимыми устройствами на базе Xiaomi HyperOS. Для настройки управления доступно фирменное приложение Xiaomi Earbuds.

Наушники Xiaomi Clip Фото: Xiaomi

Модель представлена ​​в четырех цветах: "песочное золото" (Sand Gold), "жемчужно-белый" (Pearl White), "морозный фиолетовый" (Frost Purple) и "графитовый черный" (Graphite Black). Сам футляр отличается изысканным дизайном, напоминающим шкатулку для драгоценностей; он обтянут мягкой веганской кожей и оснащен простым механизмом извлечения устройства.

Точная стоимость и информация о доступности на мировом рынке будут озвучены на глобальном презентационном мероприятии Xiaomi 17 ноября. В Китае устройство продается по цене 849 юаней (около 125 долларов, или чуть более 5 тыс. грн, — прим. ред.).

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