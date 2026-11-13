Чем Samsung Galaxy S26 Ultra лучше смартфона Motorola Signature 27: названы 5 причин (фото)

Стоимость Motorola Signature 27 на 14 000–15 000 грн выше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra. Из-за этой разницы в цене S26 Ultra выглядит более доступным вариантом, хотя Motorola предлагает аккумулятор большей емкости и более быструю зарядку.

На бумаге Motorola Signature 27 выглядит впечатляющим флагманом. Устройство оснащено емким кремний-углеродным аккумулятором на 7000 мАч, телеобъективом с разрешением 200 Мп и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Однако, по мнению экспертов Android Authority, Samsung Galaxy S26 Ultra все же обладает рядом практических преимуществ, делающих его более привлекательной покупкой.

Samsung предлагает более легкий смартфон со стилусом

Motorola Signature 27 оснащен значительно более емким аккумулятором, но это негативно сказывается на портативности: устройство весит 227 г против 214 г у Galaxy S26 Ultra. Кроме того, толщина смартфона Motorola составляет 8 мм, тогда как флагман Samsung — 7,9 мм.

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Signature 27 получил батарею на 7000 мАч, в то время как у Samsung емкость составляет 5000 мАч. По заявлению Motorola, их смартфон заряжается примерно за 52 минуты, тогда как для S26 Ultra этот показатель составляет 45 минут. При этом Samsung предлагает встроенный стилус S Pen, который очень удобен для создания заметок, редактирования фотографий и добавления аннотаций к скриншотам.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Samsung DeX превращает смартфон в портативный ПК

Samsung DeX остается одной из самых сильных функций для продуктивной работы в экосистеме Galaxy. Пользователи могут подключить S26 Ultra к совместимому монитору — по беспроводной сети или через кабель USB-C — HDMI — и получить доступ к интерфейсу в стиле настольного компьютера. Система поддерживает работу с несколькими окнами, функции копирования и вставки, а также использование нескольких рабочих столов, что позволяет комфортно работать с документами, электронными таблицами и презентациями.

В Motorola предусмотрена функция Smart Connect, обеспечивающая обмен контентом и непрерывность работы между поддерживаемыми смартфонами и компьютерами. Однако для ее полноценного использования необходимы совместимые устройства от Motorola или Lenovo.

Экран Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Good Lock предлагает более глубокие возможности настройки

Интерфейс Hello UI от Motorola включает поддержку жестов и базовые опции персонализации, но решение Good Lock от Samsung предоставляет гораздо больше контроля над интерфейсом. С помощью его модулей пользователи могут изменять экран блокировки, настраивать жесты навигации, корректировать поведение уведомлений, а также детально регулировать параметры звука и камеры.

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Лучшее предложение по обновлению ПО

Оба производителя обещают семь лет обновлений операционной системы и патчей безопасности. Тем не менее, у Samsung более стабильный опыт выпуска обновлений, включая ежемесячные исправления системы безопасности. Motorola же нередко подвергалась критике из-за задержек с обновлениями и нерегулярного графика их выхода. Модель Signature 27 могла бы улучшить репутацию компании, но вопрос долгосрочной поддержки пока остается открытым.

Флагман Motorola стоит дороже

В Украине розничная цена на Motorola Signature 27 (12 ГБ / 256 ГБ) ожидается на уровне 59 000 грн, а начало поставок запланировано на 25 ноября. В то же время, по данным Hotline, Samsung Galaxy S26 Ultra (12 ГБ / 256 ГБ) уже доступен по цене примерно от 44 000 грн. Таким образом, стоимость Motorola оказывается примерно на 14 000–15 000 грн выше, чем у конкурента от Samsung. Из-за этой разницы в цене Galaxy S26 Ultra выглядит более доступным вариантом, хотя Motorola предлагает аккумулятор большей емкости и более быструю зарядку.

Съемка на Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Выводы

Motorola Signature 27 обладает рядом аппаратных преимуществ, включая более емкий аккумулятор, новейший процессор и телеобъектив с высоким разрешением. Тем не менее, по мнению портала Android Authority, Galaxy S26 Ultra предлагает более универсальный пользовательский опыт.

Наличие встроенного стилуса S Pen, функции Privacy Display, системы Samsung DeX и широких возможностей для настройки делает этот смартфон особенно привлекательным для продвинутых пользователей. Кроме того, Samsung демонстрирует более надежный подход к выпуску обновлений ПО, а стартовая цена устройства ниже.

По этим причинам автор отдает предпочтение Galaxy S26 Ultra, несмотря на то, что новый флагман Motorola на бумаге выглядит более впечатляюще по ряду параметров.

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