Какие смартфоны Xiaomi нужно обновить прямо сегодня: список моделей (фото)

16 ноября начинается выпуск ноябрьского обновления безопасности Xiaomi. В ближайшее время еще больше устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновленную прошивку.

Xiaomi начала выпуск обновления безопасности от ноября 2026 года для своих смартфонов и планшетов. Хотя компания немного опоздала с ноябрьским исправлением безопасности, первое обновление безопасности HyperOS начало поступать пользователям 16 ноября. В настоящее время обновление доступно во всех регионах мира, включая все четыре выпуска обновлений для HyperOS 3.1, пишет ximitime.com.

POCO F6 Pro

Смартфон POCO F6 Pro Фото: скрин видео

Сборка: OS3.0.306.0.WNKMIXM

Версия Android: Android 16

Регион: глобально

Redmi K70

Смартфон Redmi K70 Фото: notebookcheck.com

Сборка: OS3.0.306.0.WNKMIXM

Версия Android: Android 16

Регион: глобально

POCO X7

Смартфон POCO X7 Фото: expertreviews.co.uk

Сборка: OS3.0.305.0.WOOEUXM

Версия Android: Android 16

Регион: ЕЭЗ

Redmi Note 14 Pro

Смартфон Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Сборка: OS3.0.305.0.WOOEUXM

Версия Android: Android 16

Регион: ЕЭЗ

Видео дня

Redmi Pad SE 4G

Планшет Redmi Pad SE 4G Фото: tabletblog.de

Сборка: OS3.0.306.0.WHYMIXM

Версия Android: Android 16

Регион: глобально

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Что исправляет обновление за ноябрь 2026 года

Основным улучшением во всех выпусках прошивки является патч безопасности Android от ноября 2026 года. Журналы изменений Xiaomi подтверждают, что обновление повышает безопасность системы, не упоминая о каких-либо серьезных новых функциях или изменениях интерфейса.

Версия POCO X7 и REDMI Note 14 Pro также включает дополнительные улучшения:

улучшена стабильность системы и удобство использования.

Исправление безопасности Android обновлено до ноября 2026 года.

Для сравнения: в бюллетене по безопасности Android от Google за ноябрь 2026 года рассмотрено 216 уязвимостей безопасности, включая критические недостатки, затрагивающие компоненты Android Framework, системы, Bluetooth и ядра Linux.

Когда другие устройства Xiaomi получат обновление

16 ноября начинается выпуск ноябрьского обновления безопасности Xiaomi. В ближайшее время еще больше устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновленную прошивку.

Если вы хотите отслеживать обновления безопасности Xiaomi и выпуски HyperOS, MemeOS Enhancer, доступный в магазине Google Play, помогает пользователям Xiaomi разблокировать скрытые функции системы, обновлять системные приложения Xiaomi и получать доступ к параметрам обновления системы непосредственно со своих устройств. Между тем, трекер обновлений безопасности MobileOSUpdates за ноябрь 2026 года предоставляет обзор устройств Xiaomi, получивших обновление безопасности в этом месяце. Вы можете проверить выпущенные версии прошивки, поддерживаемые устройства и ход регионального внедрения, чтобы узнать, получило ли ваше устройство POCO, REDMI или Xiaomi ноябрьское исправление.

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