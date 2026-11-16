Какие смартфоны Xiaomi нужно обновить прямо сегодня: список моделей (фото)
16 ноября начинается выпуск ноябрьского обновления безопасности Xiaomi. В ближайшее время еще больше устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновленную прошивку.
Xiaomi начала выпуск обновления безопасности от ноября 2026 года для своих смартфонов и планшетов. Хотя компания немного опоздала с ноябрьским исправлением безопасности, первое обновление безопасности HyperOS начало поступать пользователям 16 ноября. В настоящее время обновление доступно во всех регионах мира, включая все четыре выпуска обновлений для HyperOS 3.1, пишет ximitime.com.
POCO F6 Pro
- Сборка: OS3.0.306.0.WNKMIXM
- Версия Android: Android 16
- Регион: глобально
Redmi K70
- Сборка: OS3.0.306.0.WNKMIXM
- Версия Android: Android 16
- Регион: глобально
POCO X7
- Сборка: OS3.0.305.0.WOOEUXM
- Версия Android: Android 16
- Регион: ЕЭЗ
Redmi Note 14 Pro
- Сборка: OS3.0.305.0.WOOEUXM
- Версия Android: Android 16
- Регион: ЕЭЗ
Redmi Pad SE 4G
- Сборка: OS3.0.306.0.WHYMIXM
- Версия Android: Android 16
- Регион: глобально
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Что исправляет обновление за ноябрь 2026 года
Основным улучшением во всех выпусках прошивки является патч безопасности Android от ноября 2026 года. Журналы изменений Xiaomi подтверждают, что обновление повышает безопасность системы, не упоминая о каких-либо серьезных новых функциях или изменениях интерфейса.
Версия POCO X7 и REDMI Note 14 Pro также включает дополнительные улучшения:
- улучшена стабильность системы и удобство использования.
- Исправление безопасности Android обновлено до ноября 2026 года.
Для сравнения: в бюллетене по безопасности Android от Google за ноябрь 2026 года рассмотрено 216 уязвимостей безопасности, включая критические недостатки, затрагивающие компоненты Android Framework, системы, Bluetooth и ядра Linux.
Когда другие устройства Xiaomi получат обновление
16 ноября начинается выпуск ноябрьского обновления безопасности Xiaomi. В ближайшее время еще больше устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновленную прошивку.
Если вы хотите отслеживать обновления безопасности Xiaomi и выпуски HyperOS, MemeOS Enhancer, доступный в магазине Google Play, помогает пользователям Xiaomi разблокировать скрытые функции системы, обновлять системные приложения Xiaomi и получать доступ к параметрам обновления системы непосредственно со своих устройств. Между тем, трекер обновлений безопасности MobileOSUpdates за ноябрь 2026 года предоставляет обзор устройств Xiaomi, получивших обновление безопасности в этом месяце. Вы можете проверить выпущенные версии прошивки, поддерживаемые устройства и ход регионального внедрения, чтобы узнать, получило ли ваше устройство POCO, REDMI или Xiaomi ноябрьское исправление.
Ранее писали про 3 самых мощных смартфона, выпущенных в 2026 году. В обзоре приняли участи телефоны Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 18 Pro Max и Google Pixel 11 Pro XL.