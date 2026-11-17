Новий смартфон від Motorola виявився на 18 999 грн дешевшим за флагман Apple, якщо порівнювати версії з об’ємом пам’яті 256 ГБ.

Поставки Motorola Signature 27 в Україні очікуються з 25 листопада. Ціна 59 000 грн за версію 12/256 ГБ поки що вказана для попереднього замовлення. Аналогічна версія iPhone 18 Pro Max коштує на українському ринку 77 999 грн. Фокус з’ясував, чи вартий флагман Apple своїх грошей.

Дизайн та міцність

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Motorola Signature 27 виявився помітно легшим і тоншим за флагман Apple, незважаючи на наявність набагато ємнішого акумулятора. Його габарити становлять 162,01 x 77,04 x 7,99 мм при вазі 227 г, тоді як iPhone 18 Pro Max має розміри 163,4 x 78 x 8,75 мм і важить 249 г. Таким чином, смартфон від Motorola на 22 г легший і трохи компактніший, пише gizmochina.com.

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Обидва пристрої оснащені алюмінієвими рамками та захищені від води й пилу відповідно до стандарту IP68. Модель від Motorola також відповідає стандарту IP69 і, як повідомляється, пройшла 14 випробувань за військовим стандартом MIL-STD-810H (у 16 категоріях). Екран Motorola захищений склом Gorilla Glass Ceramic 3, а в iPhone використовується покриття Ceramic Shield 2.

Акумулятор та зарядка

Смартфон iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Ємність акумулятора — одна з головних переваг Motorola. Signature 27 оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мА·год (номінальна ємність — 6790 мА·год). Для порівняння: розбирання iPhone 18 Pro Max показало, що у версії для глобального ринку встановлено акумулятор ємністю 5391 мА·год.

Отже, ємність акумулятора у Motorola приблизно на 26–30 % вища. Втім, це не обов’язково означає пропорційне збільшення часу автономної роботи в реальних умовах: завдяки оптимізації апаратного та програмного забезпечення iPhone може демонструвати порівнянну витривалість.

Що стосується швидкості заряджання, то тут явна перевага на боці Motorola. Signature 27 підтримує дротове заряджання потужністю 90 Вт і бездротове — потужністю 50 Вт. За заявою Motorola, всього 12 хв. дротової зарядки забезпечують запас енергії, достатній для повноцінного робочого дня. При цьому необхідні зарядні пристрої продаються окремо.

Системи камер

Камери смартфона Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Apple оснастила iPhone 18 Pro Max трьома тильними камерами, кожна з яких має роздільну здатність 48 Мп. Основна камера отримала об'єктив із змінною діафрагмою (f/1,48, f/1,8, f/2,8 і f/4), що надає користувачам більше можливостей для керування експозицією та глибиною різкості. У додатку "Камера" також передбачені ручні налаштування діафрагми, витримки та балансу білого, а також відображення гістограми.

До складу системи камер також входять перископічний телеоб'єктив (48 Мп) із 4-кратним оптичним зумом (та 8-кратним збільшенням із збереженням оптичної якості) і надширококутна камера (48 Мп) з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера оснащена 18-мегапіксельним сенсором квадратної форми та підтримує функцію Center Stage.

Motorola обрала інший підхід: основний сенсор Sony LYTIA L910 (50 Мп) доповнено перископічним телеоб'єктивом із роздільною здатністю 200 Мп та 3-кратним оптичним зумом. Функція Super Zoom Pro дозволяє досягти 100-кратного збільшення, при цьому на високих значеннях зуму в обробці зображення задіяні алгоритми штучного інтелекту, що підвищують різкість. Крім того, смартфон оснащений надширококутною камерою (50 Мп) та фронтальною камерою (50 Мп). Спеціальний сенсор EVS Action Sensor призначений для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, в умовах низької освітленості.

Дисплеї та продуктивність

Екран смартфона iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

iPhone отримав дещо більший 6,9-дюймовий LTPO OLED-дисплей із роздільною здатністю 2868 x 1320 пікселів, адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і яскравістю до 3000 ніт під час використання на вулиці. Також підтримується технологія Dolby Vision.

У Motorola використовується 6,8-дюймова OLED-панель типу "тандем" (tandem OLED) з роздільною здатністю приблизно 1,5K і частотою оновлення до 120 Гц. Пристрій підтримує стандарти Dolby Vision та HDR10+. Компанія заявляє про пікову яскравість до 12 000 ніт, однак цей показник було отримано в специфічних лабораторних умовах, тому його не можна безпосередньо порівнювати з даними Apple щодо яскравості екрана під час використання на відкритому повітрі.

Обидва смартфони оснащені 2-нм процесорами. У Apple A20 Pro використовуються 6-ядерний центральний процесор (CPU), 7-ядерний графічний процесор (GPU) та 32-ядерний нейронний движок (Neural Engine). У смартфоні Motorola встановлено чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основні ядра якого працюють на частоті до 5,01 ГГц. За заявою Qualcomm, продуктивність CPU зросла на 13%, а GPU — на 44% порівняно з попереднім поколінням.

Програмне забезпечення та екосистема

Смартфон з ОС Android 17 Фото: Android Authority

iPhone 18 Pro Max працює під управлінням iOS 27 і має найновіші функції штучного інтелекту для Siri, а також нові інструменти для роботи з камерою та редагування фотографій. Головна перевага пристрою — глибока інтеграція з іншими продуктами Apple, такими як комп’ютери Mac, годинники Apple Watch та навушники AirPods.

Смартфон Motorola постачається з ОС Android 17, вбудованим штучним інтелектом Gemini та власним асистентом Qira, який допомагає користувачам знаходити та згадувати інформацію в різних додатках. Модель Signature 27 також оснащена аудіосистемою від Bang & Olufsen; виробник обіцяє 7 великих оновлень операційної системи та до 7 років випуску оновлень безпеки.

Операційна система iOS 27 Фото: macrumors.com

Ціна та підсумковий висновок

В Україні Motorola пропонує модель Signature 27 у єдиній конфігурації: 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті — за ціною 59 000 грн. Apple продає iPhone 18 Pro Max із накопичувачем на 256 ГБ за 77 999 грн. Таким чином, якщо порівнювати моделі з 256 ГБ пам’яті, Motorola виявляється на 18 999 грн дешевшою.

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