Листопадове оновлення ОС виявило неприємні помилки. Користувачі скаржаться на повну непрацездатність камер, проблеми з ярликами та зникнення піктограм на робочому столі.

Оскільки оновлення вийшло зовсім недавно, постраждалим користувачам доводиться шукати тимчасові рішення, не чекаючи на офіційні виправлення від Google, пише androidpolice.com.

Камери Pixel перестали працювати після оновлення

Зйомка на Google Pixel 11 Фото: phonearena.com

Компанія Google випустила листопадове оновлення Android 17 раніше, ніж очікувалося: минулого тижня воно стало доступним для багатьох сумісних пристроїв Pixel, і процес його розповсюдження триває. Поряд із появою нових функцій — наприклад, інтеграцією штучного інтелекту Gemini на більшій кількості пристроїв Pixel — деякі користувачі зіткнулися з несподіваними програмними збоями.

Судячи з публікацій на форумах спільнот Google та Reddit, власники смартфонів Pixel 11 Pro повідомляють, що оновлення спричинило збої в роботі додатка "Камера". Один із власників Pixel 11 Pro повідомив, що камера перестала працювати: на екрані відображається лише чорний фон, через що неможливо зробити знімок або записати відео. Інший користувач Pixel 11 Pro XL розповів, що додаток "Камера" не запускається, а замість нього з’являється повідомлення про помилку: "Щось пішло не так. Закрийте додаток "Камера" і відкрийте його знову".

Видео дня

На щастя, було знайдено тимчасове рішення. Модератор спільноти Google порадив вимкнути пристрій, зачекати 1–2 хвилини, а потім знову увімкнути його. Згідно з коментарями в обговоренні, цей спосіб допоміг відновити роботу камери щонайменше одному користувачеві Pixel 11 у Німеччині. Проте власники пристроїв сподіваються, що Google усуне проблему, а не залишить їх розбиратися з нею самостійно.

Проблеми з режимом робочого столу

Екран смартфона Pixel 11 Pro Фото: Bridenstine

Google продовжує вдосконалювати цей режим на сумісних пристроях Pixel. Зокрема, у версії Android 17 QPR2 було впроваджено низку покращень, зокрема нові налаштування тайм-ауту екрана для зовнішніх дисплеїв. Однак деякі користувачі зазначають, що оновлення спричинило нові неполадки. Згідно з обговореннями на Reddit, у користувачів зник значок режиму робочого столу на панелі завдань, а комбінація клавіш Alt + Tab перестала працювати належним чином.

Оскільки ця комбінація клавіш є надзвичайно важливою для багатозадачності в режимі робочого столу, така помилка спричиняє серйозні незручності — зокрема й мені, — адже вона заважає продуктивній роботі.

Робочий стіл Google Pixel 11 Pro Фото: PCMag

Також повідомляється про проблеми зі звуком під час використання зовнішніх дисплеїв: один із користувачів стверджує, що після оновлення звук перестав автоматично відтворюватися через динаміки підключеного монітора або дисплея.

Крім того, власники Pixel 9 Pro Fold та Pixel 10 Pro скаржаться на некоректну роботу екрана блокування. У випадку з моделлю Fold основний екран залишається темним навіть після того, як пристрій розгортають. Користувач Pixel 10 Pro, у свою чергу, повідомив, що після оновлення втратив можливість налаштовувати або змінювати екран блокування.

На відміну від проблеми з камерою, для цих помилок у режимі робочого столу та на екрані блокування поки що не знайдено жодного рішення.

Цілком можливо, що Google вносить більш масштабні зміни (а разом із ними — і нові функції) у "режим робочого столу", продовжуючи розвивати цю функцію, яка схожа на Samsung DeX.

Раніше повідомлялося, що Motorola Signature 27 коштує на 19 000 грн дешевше, ніж iPhone 18 Pro Max. Експерти порівняли версії з об’ємом пам’яті 256 ГБ.