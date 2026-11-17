В обзоре Фокуса — модели Samsung Galaxy A17 5G, Moto G Stylus 2026 и Xiaomi Redmi Note 15 5G.

Хороший смартфон, — не обязательно дорогой смартфон. Фокус обратил внимание на 3 гаджета, которые вполне могут закрыть базовые потребности любого пользователя, причем не за все деньги мира.

Samsung Galaxy A17 5G

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Для Galaxy A17 предусмотрен один из самых длительных сроков программной поддержки: производитель гарантирует обновления ОС и регулярные патчи безопасности в течение 6 лет — вплоть до 2031 года. Благодаря яркому 6,7-дюймовому AMOLED-экрану и сканеру отпечатков пальцев, встроенному в кнопку питания, неудивительно, что издание Android Central называет эту модель "лучшим недорогим Android-смартфоном".

Хотя устройство оснащено лишь 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, в нем предусмотрен слот для карты microSD, а часть постоянной памяти можно использовать в качестве дополнительной оперативной. Galaxy A17 нельзя назвать сверхмощным, однако, по оценке PCMag, он "без проблем справляется с повседневными задачами".

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Камеры также весьма неплохи для своей ценовой категории. Galaxy A17 оснащен тройным модулем (50 Мп, 5 Мп, 2 Мп): по мнению экспертов CNET, он способен "запечатлеть происходящее без лишнего размытия", а в Phone Arena отмечают "в целом приятное качество снимков". Смартфон получил емкий аккумулятор на 5000 мАч, которого хватит на целый день работы. К сожалению, у него нет функции беспроводной зарядки. Также устройство не поддерживает полноценные функции Galaxy AI, хотя в нем доступны ассистент Gemini и функция "Обвести и найти" (Circle to Search).

Цена в Украине: от 8 800 грн до 10 500 грн.

Moto G Stylus 2026

Смартфон Moto G Stylus 2026 Фото: Motorola

Модель Moto G Stylus 2026 — один из немногих бюджетных смартфонов, оснащенных встроенным стилусом. Это делает его отличным выбором для тех, кому требуется высокая точность при выполнении творческих задач. Объем хранилища можно увеличить с помощью карты microSD. К слову, наличие слота для карты памяти, как и разъема 3,5 мм для наушников — редкость для современных смартфонов.

Устройство оснащено крупным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, что делает его более удобным для использования на улице по сравнению с такими моделями, как Google Pixel 10a или iPhone 17e. Хотя результаты в бенчмарках не самые высокие, по оценке портала Phone Arena, смартфон "обладает достаточным запасом мощности для повседневных задач: просмотра веб-страниц, стриминга контента и нетребовательных игр". Кроме того, в устройство предустановлены сервисы Gemini, Copilot и Perplexity, встроенные функции на базе ИИ.

Одной из сильных сторон Moto G Stylus 2026 является время автономной работы. Смартфон получил емкий аккумулятор на 5200 мАч: по результатам тестирования PCMag, при обычном использовании заряда хватает "почти на 2 дня". Также поддерживается быстрая зарядка: 68 Вт при проводном подключении и 15 Вт — при беспроводном. Для обеспечения безопасности предусмотрены сканер отпечатков пальцев (встроенный в экран) и функция распознавания лица. Однако производитель обещает лишь 2 крупных обновления ОС Android — это довольно скромный показатель, учитывая, что некоторые конкурирующие бюджетные Android-смартфоны могут получать поддержку на протяжении 5 лет.

Цена в Украине: от 16 000 грн до 22 000 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Xiaomi Redmi Note 15 5G — отличная альтернатива Samsung Galaxy A17 5G, если вы ищете доступный Android-смартфон с качественным дисплеем, достойными камерами и длительным временем автономной работы. Устройство отличается тонким корпусом (всего 7,35 мм) и небольшим весом (178 г), благодаря чему его удобно носить с собой. Смартфон доступен в различных конфигурациях: с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом до 512 ГБ, с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD.

Одним из главных преимуществ модели является 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Экран отлично подходит для просмотра видео, использования социальных сетей и игр. Внутри смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который легко справляется с повседневными задачами, многозадачностью и нетребовательными играми. Также предусмотрена поддержка сетей 5G, а работает устройство под управлением фирменной оболочки Xiaomi — HyperOS.

Система камер включает основной сенсор на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный объектив на 8 Мп. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Основной модуль позволяет делать детализированные снимки при хорошем освещении, а оптическая стабилизация помогает избежать размытия, вызванного дрожанием рук. Кроме того, смартфон поддерживает запись видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду.

Еще одна сильная сторона — автономность. Redmi Note 15 5G оснащен аккумулятором емкостью 5520 мАч и поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей — защита от пыли и влаги по стандарту IP66, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и модуль NFC. Xiaomi обещает выпускать обновления безопасности в течение 6 лет, что делает этот смартфон особенно привлекательным выбором.

Цена в Украине: от 9 500 грн до 13 000 грн.

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