OSCAL PowerMax 2400 SE розроблена для забезпечення роботи критично важливих електроприладів під час відключень електроенергії.

Завдяки акумулятору ємністю 2016 Вт·год та інвертору потужністю 2400 Вт, OSCAL PowerMax 2400 SE здатна забезпечувати електроенергією холодильник, газовий котел, освітлення та різну електроніку. Крім того, вона є дешевшою альтернативою аналогічним моделям від брендів EcoFlow та BLUETTI, повідомляє Фокус.

OSCAL PowerMax 2400 SE заряджає ноутбук Фото: outdoormonster.de

Що відомо про OSCAL PowerMax 2400 SE

OSCAL — китайська компанія, яка, окрім зарядних пристроїв, виробляє побутову електроніку.

Станція PowerMax 2400 SE складається з декількох блоків, встановлених один на одного. Вони містять акумулятори та інвертор. При цьому зовнішніх з’єднувальних кабелів немає. Пристрій досить компактний, але важкий — 24,5 кг.

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Що може живити PowerMax 2400 SE під час відключення електроенергії

LiFePO4-акумулятор ємністю 2016 Вт·год та інвертор з номінальною вихідною потужністю 2400 Вт (пікова потужність — 4800 Вт) дадуть змогу одночасно забезпечувати електроенергією холодильник і газовий котел. У середньому холодильник споживає 60–100 Вт, а котел — близько 80–150 Вт (під час роботи насоса та вентилятора). Сумарно це становить близько 180 Вт. Це означає, що зарядний пристрій забезпечить 9–10 годин автономної роботи. Один холодильник може пропрацювати від 17 до 28 годин — тривалість залежить від його енергоефективності, температури в приміщенні та частоти ввімкнення компресора. Газовий котел із середнім енергоспоживанням 100 Вт самостійно пропрацює 17 годин.

PowerMax 2400 SE легко забезпечить живленням ноутбук (60 Вт) та Wi-Fi-роутер (10 Вт), а також зарядить смартфон (у середньому 15 Вт). Усі ці гаджети споживають загалом близько 85 Вт, чого вистачить на 20 годин роботи.

Пральна машина може споживати 1500–2200 Вт, що наближається до граничної потужності станції (2400 Вт). Виконання одного циклу прання можливе, але тут багато що залежить від конкретної моделі пральної машини та обраної програми. Варто враховувати, що під час роботи машини інші прилади мають бути вимкнені.

Одна конфорка електроплити може споживати 1000–2000 Вт, а одночасне використання кількох конфорок може перевищити допустиме навантаження станції. Тому пристрій краще підходить для епізодичного приготування їжі на одній конфорці, ніж для живлення всієї плити.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Примітка:

Наведені показники є орієнтовними та базуються на корисній ємності акумулятора (близько 1714 Вт·год) з урахуванням ККД перетворення енергії 85 %. Фактичний час роботи може відрізнятися залежно від енергоспоживання техніки та умов експлуатації.

Функції заряджання та резервного живлення

PowerMax 2400 SE підтримує зарядку від мережі змінного струму потужністю до 1500 Вт, що дозволяє зарядити акумулятор до 80 % приблизно за 1,3 години (за умови дотримання відповідних умов). Також передбачена можливість заряджання від сонячних панелей потужністю до 1200 Вт (сумісні панелі зазвичай купуються окремо).

Вбудована функція ДБЖ (джерела безперебійного живлення) перемикає підключене обладнання на живлення від акумулятора менш ніж за 10 мілісекунд після відключення електроенергії. Це корисно для маршрутизаторів, комп’ютерів та інших пристроїв, які повинні продовжувати працювати під час збоїв у електромережі. Станція також підтримує наскрізну зарядку (pass-through charging): вона може забезпечувати живленням підключені пристрої, одночасно заряджаючи власний акумулятор.

Зарядна станція PowerMax 2400 SE Фото: truegear.com.au

Технічні характеристики OSCAL PowerMax 2400 SE:

Ємність акумулятора: 2016 Вт·год

Тип акумулятора: LiFePO4

Номінальна вихідна потужність: 2400 Вт

Пікова вихідна потужність: 4800 Вт

Розетки змінного струму: 4

Порти USB-C: 2, потужністю до 100 Вт кожен

Порти USB-A: 4, потужністю до 18 Вт

Виходи постійного струму: 2 роз'єми DC5521, автомобільна розетка та порт Anderson

Вхідна потужність від мережі: до 1500 Вт

Вхідна потужність від сонячних панелей: до 1200 Вт

Термін служби акумулятора: понад 3500 циклів

Час перемикання в режим ДБЖ: менше 10 мс

Розміри: 470 × 290 × 300 мм

Вага: близько 24,5 кг

Ціна та доступність в Україні

Модель OSCAL PowerMax 2400 SE можна придбати на українських маркетплейсах. Ціни коливаються від 43 000 до 47 000 грн.

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