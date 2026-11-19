Устройство оснащено аккумулятором емкостью 1024 Вт·ч, обеспечивает номинальную выходную мощность 1800 Вт и поддерживает зарядку от солнечных панелей мощностью до 800 Вт.

PowerMax 1800 SE относится к среднему сегменту портативных зарядных станций. Емкость встроенного аккумулятора составляет 1024 Вт·ч, а номинальная выходная мощность достигает 1800 Вт. В пиковом режиме устройство способно кратковременно выдавать до 3600 Вт, пишет outdoormonster.de.

Благодаря таким характеристикам станция превосходит многие компактные аналоги от EcoFlow, Anker и BLUETTI, емкость которых обычно варьируется в пределах 500–800 Вт·ч. Она подходит не только для зарядки смартфонов или питания осветительных приборов: к ней можно подключать портативные холодильники, ноутбуки, камеры, электроинструменты и небольшую бытовую технику.

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Зарядка OSCAL PowerMax 1800 SE Фото: OSCAL

Особенности PowerMax 1800 SE

Модель оснащена десятью портами для подключения устройств:

три розетки переменного тока (AC)

два порта USB-C (мощностью до 100 Вт каждый)

два порта USB-A

два разъема DC5521

один автомобильный разъем 12 В.

Два порта USB-C мощностью 100 Вт удобны для зарядки современных ноутбуков, планшетов, камер и другого оборудования — для этого не потребуется отдельный адаптер питания.

Зарядка от сети, солнечных панелей или автомобиля

Зарядная станция поддерживает несколько способов пополнения энергии. По данным OSCAL, максимальные показатели входной мощности составляют:

зарядка от сети переменного тока: до 700 Вт

зарядка от солнечных панелей: до 800 Вт

зарядка от автомобильного аккумулятора: до 240 Вт

В зависимости от источника питания и внешних условий, полная зарядка от электросети занимает примерно 1,5–1,7 ч. Возможность зарядки от солнечных панелей мощностью до 800 Вт особенно полезна в кемпинге или во время длительных путешествий: это позволяет заряжать аккумулятор значительно быстрее, чем в моделях с более низким лимитом солнечной мощности.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Аккумулятор LiFePO4 и длительный срок службы

В устройстве PowerMax 1800 SE используются литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторные ячейки. Этот тип химии широко применяется в портативных зарядных станциях благодаря своей долговечности и устойчивости к многократным циклам заряда и разряда.

Срок службы аккумулятора составляет более 3500 циклов зарядки. Производитель также отмечает наличие встроенных систем защиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию в течение длительного времени.

Резервное питание квартиры

PowerMax 1800 SE — это не ультракомпактный внешний аккумулятор, но и не громоздкая стационарная система накопления энергии. Устройство занимает промежуточное положение: это портативный блок, обладающий достаточной емкостью и выходной мощностью для питания широкого спектра оборудования во время веерных отключений электроэнергии.

Емкость 1024 Вт·ч, номинальная выходная мощность 1800 Вт, десять портов и разнообразные способы зарядки делают это устройство универсальным решением. Сочетание LiFePO4-ячеек, функции быстрой зарядки и относительно доступной стартовой цены выделяет OSCAL PowerMax 1800 SE среди других зарядных станций емкостью 1 кВт·ч.

Ранее писали, что предлагает мощная зарядная станция OSCAL PowerMax 2400 SE украинцам. OSCAL PowerMax 2400 SE разработана для обеспечения работы критически важных электроприборов во время отключений света.