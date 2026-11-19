Пристрій оснащений акумулятором ємністю 1024 Вт·год, забезпечує номінальну вихідну потужність 1800 Вт і підтримує зарядку від сонячних панелей потужністю до 800 Вт.

PowerMax 1800 SE належить до середнього сегмента портативних зарядних станцій. Ємність вбудованого акумулятора становить 1024 Вт·год, а номінальна вихідна потужність сягає 1800 Вт. У піковому режимі пристрій здатний короткочасно видавати до 3600 Вт, пише outdoormonster.de.

Завдяки таким характеристикам станція перевершує багато компактних аналогів від EcoFlow, Anker та BLUETTI, ємність яких зазвичай коливається в межах 500–800 Вт·год. Вона підходить не тільки для заряджання смартфонів або живлення освітлювальних приладів: до неї можна підключати портативні холодильники, ноутбуки, камери, електроінструменти та невелику побутову техніку.

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Вартість в Україні становить від 27 500 до 34 000 грн.

Зарядний пристрій OSCAL PowerMax 1800 SE Фото: OSCAL

Особливості PowerMax 1800 SE

Модель оснащена десятьма портами для підключення пристроїв:

три розетки змінного струму (AC)

два порти USB-C (потужністю до 100 Вт кожен)

два порти USB-A

два роз'єми DC5521

один автомобільний роз'єм 12 В.

Два порти USB-C потужністю 100 Вт зручні для заряджання сучасних ноутбуків, планшетів, камер та іншого обладнання — для цього не знадобиться окремий адаптер живлення.

Зарядка від мережі, сонячних панелей або автомобіля

Зарядна станція підтримує кілька способів заряджання. За даними OSCAL, максимальні показники вхідної потужності становлять:

зарядка від мережі змінного струму: до 700 Вт

зарядка від сонячних панелей: до 800 Вт

зарядка від автомобільного акумулятора: до 240 Вт

Залежно від джерела живлення та зовнішніх умов, повна зарядка від електромережі займає приблизно 1,5–1,7 год. Можливість заряджання від сонячних панелей потужністю до 800 Вт особливо корисна під час кемпінгу або тривалих подорожей: це дозволяє заряджати акумулятор значно швидше, ніж у моделях із нижчим лімітом сонячної потужності.

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Акумулятор LiFePO4 та тривалий термін експлуатації

У пристрої PowerMax 1800 SE використовуються літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумуляторні елементи. Цей тип хімічного складу широко застосовується в портативних зарядних станціях завдяки своїй довговічності та стійкості до багаторазових циклів заряду та розряду.

Термін служби акумулятора становить понад 3500 циклів заряджання. Виробник також зазначає наявність вбудованих систем захисту, що забезпечують безпечну експлуатацію протягом тривалого часу.

Резервне електропостачання квартири

PowerMax 1800 SE — це не ультракомпактний зовнішній акумулятор, але й не громіздка стаціонарна система накопичення енергії. Пристрій займає проміжне положення: це портативний блок, що має достатню ємність і вихідну потужність для живлення широкого спектру обладнання під час планових відключень електроенергії.

Ємність 1024 Вт·год, номінальна вихідна потужність 1800 Вт, десять портів та різноманітні способи заряджання роблять цей пристрій універсальним рішенням. Поєднання LiFePO4-елементів, функції швидкої зарядки та відносно доступної стартової ціни виділяє OSCAL PowerMax 1800 SE серед інших зарядних станцій ємністю 1 кВт·год.

Раніше повідомлялося, що потужна зарядна станція OSCAL PowerMax 2400 SE пропонує українцям. OSCAL PowerMax 2400 SE розроблена для забезпечення роботи критично важливих електроприладів під час відключень електроенергії.