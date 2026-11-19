Фокус провів опитування серед читачів, щоб з’ясувати, які типи пристроїв вони найчастіше заряджають від портативних зарядних станцій. Відповіді здивували редакцію.

Видання Фокус поставило читачам запитання: "Який пристрій ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?". В опитуванні взяли участь 404 респонденти.

Що українці підключають до зарядних станцій

Зарядна станція Jackery Фото: Jackery

Виявилося, що найчастіше портативні зарядні станції використовуються мешканцями України для заряджання таких пристроїв, як смартфони, планшети та смарт-годинники. Тобто дрібна побутова електроніка заряджається від резервних джерел найчастіше. Так відповіли 51 % респондентів.

А в іншому відповіді були такими:

25% обрали пункт "побутова техніка (холодильник, мікрохвильовка, чайник)".

12% опитаних назвали ноутбуки та роутери.

6% вказали, що заряджають освітлювальні прилади

І ще 6% обрали варіант "інше".

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Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Раніше ми писали про те, що знайдено гарну альтернативу Bluetti. У матеріалі Фокус розповів, що пропонує зарядна станція OSCAL PowerMax 1800 SE. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 1024 Вт·год, забезпечує номінальну вихідну потужність 1800 Вт і підтримує зарядку від сонячних панелей потужністю до 800 Вт.

Також повідомлялося, що потужна зарядна станція OSCAL PowerMax 2400 SE розроблена для забезпечення роботи критично важливих електроприладів під час відключень електроенергії.