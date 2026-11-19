В Україні за тарифу 4,32 грн за кВт·год балконні сонячні панелі дають змогу заощадити до 3888 грн щороку. Фактична економія залежить від регіону, орієнтації та розташування панелей, а також від того, яку частку виробленої енергії мешканці встигають використати.

Підключні сонячні панелі зручні тим, що їх достатньо просто підключити до розетки, щоб зменшити щомісячні витрати на електроенергію або використовувати як резервне джерело живлення під час планових відключень електроенергії в Україні.

Однак важливо розуміти, що це рішення має не лише переваги, пише bgr.com. Використання підключальних сонячних панелей має суттєві недоліки, про які слід знати як власникам житла, так і орендарям.

Проблеми з оптимальним розміщенням сонячних панелей

Балконні сонячні панелі Фото: kleinezeitung.at

Ефективність роботи сонячних панелей залежить від їхнього розташування, орієнтації та кута нахилу. Однак під час встановлення панелі, що підключається, користувач обмежений довжиною кабелів та відстанню до електричної розетки.

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Такі пристрої часто називають "балконними сонячними панелями", оскільки один із найзручніших способів їх розміщення — закріпити панель на перилах. Для досягнення найкращого результату панель слід розміщувати в місці, куди не падає тінь. По можливості її варто встановити під кутом 30–40 градусів, спрямовавши на південь — так вона зможе вловлювати сонячне світло протягом усього дня.

Також варто враховувати час доби, коли сонячні панелі працюють найефективніше. Пік вироблення енергії зазвичай припадає на період від кінця ранку до середини дня. Якщо ви орендуєте житло, у вас може не бути можливості вільно обирати місце для встановлення такої панелі. Однак, якщо у вас є можливість вибору, постарайтеся розмістити сонячну панель там, де вона отримуватиме максимум сонячного світла в період з 10:00 до 16:00 — це забезпечить найкращу ефективність.

Балконні сонячні панелі окупаються не відразу

Балконні сонячні панелі Фото: wikimedia

Існує думка, що підключені сонячні панелі починають приносити прибуток одразу після того, як їх підключають до мережі. Це не зовсім так.

Вартість балконних сонячних електростанцій залежить від комплектації та може становити від 500 до 1500 доларів. Система потужністю 800 Вт за сприятливих умов здатна виробляти до 900 кВт·год електроенергії на рік. В Україні за побутовим тарифом 4,32 грн за кВт·год це дозволяє заощадити до 3888 грн щороку, або близько 324 грн на місяць. Фактична економія залежить від регіону, орієнтації та розташування панелей, а також від того, яку частку виробленої електроенергії мешканці встигають спожити.

Якщо вартість панелей коливається від 500 до 1500 доларів, то термін окупності системи за 500 доларів становитиме 5,5 років, за 1000 доларів — 11 років, за 1500 доларів — 16,5 років.

Панелі, що встановлюються окремо, поступаються за ефективністю системам, встановленим на даху

Сонячні панелі на даху Фото: unsplash.com

Якщо є можливість встановити повноцінну сонячну електростанцію на даху приватного будинку, вона може виявитися вигіднішою за балконну систему. Наприклад, установка відповідної потужності здатна виробляти близько 14 000 кВт·год електроенергії на рік. За чинним українським тарифом 4,32 грн за кВт·год потенційна економія становитиме до 60 480 грн щорічно, або близько 5040 грн на місяць.

Вартість обладнання залежить від потужності та комплектації: наприклад, установка на 10 кВт без акумуляторів коштує приблизно 199–260 тис. грн, а гібридна система з батареєю на 10 кВт·год — 344–450 тис. грн.

Ризик ураження електричним струмом або виникнення пожежі

Займання сонячних панелей Фото: скриншот / YouTube

Такі панелі дають змогу зменшити витрати на електроенергію, подаючи вироблену електроенергію назад у загальну мережу через звичайну розетку. Однак більшість домашніх електромереж спочатку не були розраховані на такі навантаження, тому існує реальний ризик перевантаження електричного ланцюга.

Особливо небезпечно підключати сонячну панель через подовжувач, адаптер або мережевий фільтр: вони можуть перегрітися через зворотний потік енергії, що йде від панелі.

У будь-якому разі варто звернутися до кваліфікованого електрика. Фахівець перевірить стан електромережі — допустиме навантаження, розташування автоматичних вимикачів, якість ізоляції, надійність з'єднань та інші параметри, — щоб звести до мінімуму ризик ураження струмом або загоряння.

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