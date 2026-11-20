У Китаї стартував продаж смартфонів Oppo Reno 17 і Reno 17 Pro. Вартість базової моделі Reno 17 починається від 3599 юанів (близько $532).

Нові моделі вийшли приблизно через півроку після появи в Китаї серії Oppo Reno 16. Цього разу компанія наголосила на можливостях камер: обидві моделі підтримують запис відео у форматі 4K при використанні будь-якої фокусної відстані, пише gizmochina.com.

Поки що Oppo Reno 17 та Reno 17 Pro в Україні не продаються.

Смартфони Oppo Reno 17 та Reno 17 Pro Фото: gsmarena.com

Ціни на нові смартфони

Oppo Reno 17

8 ГБ + 256 ГБ: 535 доларів

12 ГБ + 256 ГБ: 565 доларів

12 ГБ + 512 ГБ: 595 доларів

12 ГБ + 1 ТБ: 725 доларів

Oppo Reno 17 Pro

8 ГБ + 256 ГБ: 620 доларів

12 ГБ + 256 ГБ: 680 доларів

12 ГБ + 512 ГБ: 740 доларів

Серія Oppo Reno 17

Обидва смартфони оснащені плоскими LTPS-дисплеями з роздільною здатністю 1,5K. Примітно, що в цьому поколінні версія Pro виявилася компактнішою: вона отримала екран діагоналлю 6,32 дюйма, тоді як у стандартного Reno 17 діагональ дисплея становить 6,56 дюйма. Під капотом Reno17 Pro встановлений процесор Dimensity 8550 Super, тоді як базова модель оснащена чіпом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Відео дня

Що стосується акумуляторів, то Reno17 отримав батарею ємністю 8000 мАг, а Reno17 Pro — 7250 мАг. Обидві моделі підтримують провідну зарядку потужністю 80 Вт. Зміни камер схожі, хоча основні рецептори різняться.

У Reno17 Pro встановлена ​​основна камера на 200 Мп, доповнена надширококутним об'єктивом на 50 Мп та перископічним телеоб'єктивом на 50 Мп з 3,5-кратним оптичним зумом. У стандартному Reno17 основний сенсор замінено на 50-мегапіксельний, при цьому інші дві камери залишилися колишніми. Обидва смартфони також оснащені фронтальною камерою на 50 Мп.

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Обидві моделі захищені за стандартом IP69K, мають металеві рамки та вбудовані в дисплей оптичні сканери відбитків пальців. Покупцям доступні чотири варіанти забарвлення: Qiyu Miao, Ice Moon White, Cocoa Brown та First Snow White.

Версія Qiyu Miao відрізняється особливим оформленням — вона виконана за технологією "3D Ice Transparent Floating Process 2.0". Крім того, блок камер у цій версії виготовлений із цільного шматка скла.

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