У "Чорну п’ятницю" на купівлі смартфона можна заощадити від 1000 до 7000 грн.

Більшість магазинів електроніки в Україні влаштовують розпродаж у "Чорну п’ятницю" (27 листопада). Однак у деяких магазинах акції вже розпочалися або розпочнуться з 23 листопада і триватимуть до 30 листопада. Фокус розповість, які знижки чекають на покупців.

Samsung

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Galaxy S26 12/256 ГБ зі знижкою коштує 45 499 грн. Попередня ціна: 50 599 грн.

Загалом економія становить 5 100 грн.

Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ зі знижкою — 64 299 грн. Попередня ціна: 71 499 грн.

Економія: 7 200 грн.

Galaxy S25 FE 8/256 ГБ продається зі знижкою за 29 999 грн. Попередня ціна: 32 499 грн.

Економія: 2 500 грн.

Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ продається зі знижкою за 40 999 грн. Попередня ціна: 46 699 грн.

Відео дня

Економія: 5 700 грн.

Galaxy A17 4/128 ГБ продається зі знижкою за 9 199 грн. Попередня ціна: 10 499 грн.

Економія 1 300 грн.

Xiaomi

Смартфон Redmi 17 Фото: Xiaomi

Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 ГБ зі знижкою коштує 15 999 грн. Попередня ціна: 17 999 грн.

Економія: 2 000 грн.

Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 ГБ зі знижкою — 17 999 грн. Попередня ціна: 19 499 грн.

Економія: 1 500 грн.

Redmi 17 — знижка становить до 1 000 грн.

Google Pixel

Смартфон Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Pixel 11 Pro 12/256 ГБ зі знижкою коштує 47 999 грн. Попередня ціна: 53 999 грн.

Економія: 6 000 грн.

Pixel 11 Pro XL 12/256 ГБ зі знижкою — 49 999 грн. Попередня ціна: 54 999 грн.

Економія: 5 000 грн.

OPPO

Смартфон Reno16 Фото: expertreviews.com

Reno16 5G 12/256 ГБ зі знижкою коштує 35 555 грн. Попередня ціна: 39 999 грн.

Економія: 4 444 грн.

Reno16 F 5G 12/256 ГБ зі знижкою коштує 28 888 грн. Попередня ціна: 29 999 грн.

Економія: 1 111 грн.

Reno16 F 5G 8/256 ГБ зі знижкою коштує 24 999 грн. Попередня ціна: 26 999 грн.

Економія: 2 000 грн.

Reno16 Pro 12/512 ГБ зі знижкою коштує 44 444 грн. Попередня ціна: 49 999 грн.

Економія: 5 555 грн.

Reno15 Pro 12/512 ГБ зі знижкою коштує 33 333 грн. Попередня ціна: 39 999 грн.

Економія: 6 666 грн.

Reno15 8/512 ГБ зі знижкою коштує 27 999 грн. Попередня ціна: 29 999 грн.

Економія: 2 000 грн.

Reno15 F 8/256 ГБ коштує 22 222 грн.

Як бонус покупцям пропонується подарунок.

Раніше ми писали про те, як використовувати один номер на двох смартфонах. Функція Android Fast Switch дасть змогу використовувати один і той самий номер на двох різних смартфонах, за умови, що обидва пристрої прив’язані до одного облікового запису Google.