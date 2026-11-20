Смартфони подешевшали в Україні: скільки можна заощадити на купівлі Xiaomi, Samsung, Pixel
У "Чорну п’ятницю" на купівлі смартфона можна заощадити від 1000 до 7000 грн.
Більшість магазинів електроніки в Україні влаштовують розпродаж у "Чорну п’ятницю" (27 листопада). Однак у деяких магазинах акції вже розпочалися або розпочнуться з 23 листопада і триватимуть до 30 листопада. Фокус розповість, які знижки чекають на покупців.
Samsung
Galaxy S26 12/256 ГБ зі знижкою коштує 45 499 грн. Попередня ціна: 50 599 грн.
- Загалом економія становить 5 100 грн.
Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ зі знижкою — 64 299 грн. Попередня ціна: 71 499 грн.
- Економія: 7 200 грн.
Galaxy S25 FE 8/256 ГБ продається зі знижкою за 29 999 грн. Попередня ціна: 32 499 грн.
- Економія: 2 500 грн.
Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ продається зі знижкою за 40 999 грн. Попередня ціна: 46 699 грн.
- Економія: 5 700 грн.
Galaxy A17 4/128 ГБ продається зі знижкою за 9 199 грн. Попередня ціна: 10 499 грн.
- Економія 1 300 грн.
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 ГБ зі знижкою коштує 15 999 грн. Попередня ціна: 17 999 грн.
- Економія: 2 000 грн.
Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 ГБ зі знижкою — 17 999 грн. Попередня ціна: 19 499 грн.
- Економія: 1 500 грн.
Redmi 17 — знижка становить до 1 000 грн.
Google Pixel
Pixel 11 Pro 12/256 ГБ зі знижкою коштує 47 999 грн. Попередня ціна: 53 999 грн.
- Економія: 6 000 грн.
Pixel 11 Pro XL 12/256 ГБ зі знижкою — 49 999 грн. Попередня ціна: 54 999 грн.
- Економія: 5 000 грн.
OPPO
Reno16 5G 12/256 ГБ зі знижкою коштує 35 555 грн. Попередня ціна: 39 999 грн.
- Економія: 4 444 грн.
Reno16 F 5G 12/256 ГБ зі знижкою коштує 28 888 грн. Попередня ціна: 29 999 грн.
- Економія: 1 111 грн.
Reno16 F 5G 8/256 ГБ зі знижкою коштує 24 999 грн. Попередня ціна: 26 999 грн.
- Економія: 2 000 грн.
Reno16 Pro 12/512 ГБ зі знижкою коштує 44 444 грн. Попередня ціна: 49 999 грн.
- Економія: 5 555 грн.
Reno15 Pro 12/512 ГБ зі знижкою коштує 33 333 грн. Попередня ціна: 39 999 грн.
- Економія: 6 666 грн.
Reno15 8/512 ГБ зі знижкою коштує 27 999 грн. Попередня ціна: 29 999 грн.
- Економія: 2 000 грн.
Reno15 F 8/256 ГБ коштує 22 222 грн.
- Як бонус покупцям пропонується подарунок.
Раніше ми писали про те, як використовувати один номер на двох смартфонах. Функція Android Fast Switch дасть змогу використовувати один і той самий номер на двох різних смартфонах, за умови, що обидва пристрої прив’язані до одного облікового запису Google.