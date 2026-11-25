По мнению Артуро Переса-Реверте, будущее искусства рассказывать истории принадлежит не литературе и даже не кинематографу, а видеоиграм. Один из самых плодовитых испанских романистов считает, что традиционный роман обречен: через каких-то 15-20 лет он исчезнет из нашего обихода.

«Видеоигра — это повествование, в котором ты сам становишься главным героем. Это твоя собственная история», — заявил писатель на днях в интервью радиостанции Onda Cero.

Для беллетриста, всю жизнь опиравшегося на традиции Дюма, Стивенсона, Сабатини и Конрада, это показательное признание: новые технологии позволяют не только воображать чужие приключения, но и самому становиться их участником.

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Показательно, что разговор состоялся по случаю выхода 20 октября нового романа Переса-Реверте «Самая опасная гипотеза», в котором шестнадцатилетний геймер отправляется в путешествие со своим отцом — старым моряком, носителем совершенно других традиций. Перес-Реверте даже специально изучал культуру геймеров, чтобы достоверно изобразить персонажа.

Возможно, Перес-Реверте прав. Речь идет не просто о смене технологий, а о рождении нового способа рассказывать истории, когда человек перестает быть только читателем и/или зрителем и превращается в действующее лицо. И дело даже не в интерактивности как таковой.

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Видеоигры уже стали предметом самостоятельного научного исследования — лудологии. Американский философ и исследователь игр Ян Богост в книге «Убеждающие игры» (2007) предложил концепцию «процедурной риторики»: видеоигры способны выражать сложные политические, социальные и философские идеи не только через сюжет и диалоги, но и посредством собственных правил. Иными словами, сама механика игры может стать способом художественного высказывания.

Например, в игре «Документы, пожалуйста» (2013) игрок становится пограничником авторитарного государства и обнаруживает, как легко стать частью бесчеловечной системы, просто добросовестно выполняя свою работу и не задумываясь о последствиях своих поступков. В «Аутер Уайлдс» (2019) игрок исследует крошечную солнечную систему, которая погибает каждые 22 минуты, и в итоге игра превращается в размышление о познании, смерти и конечности существования. В другой фантастической видеоигре 1000xRESIST (2024) исследование чужой памяти превращается в расследование того, как создаются исторические мифы.

Конечно, все это можно пересказать в книге или показать в фильме. Но тогда исчезнет главное — личный опыт выбора внутри системы, созданной художником. Одно дело — прочитать о чужой несправедливости, и совсем другое дело совершить ее самому, обнаружив, что подчиняться правилам гораздо проще, чем поступать по совести.

Именно эта интерактивность привлекает в геймдев творцов из других видов искусств. Например, создатель 1000xRESIST Реми Сью пришел в игровую индустрию из современной академической музыки, экспериментального театра и мультимедийных постановок. Его команда объеденила людей с опытом работы в театре, танце и музыке. Эстонский писатель и музыкант Роберт Курвиц сначала опубликовал роман, а затем перенес этот мир в видеоигру «Диско Элизиум» (2019), ставшую одним из самых ярких интеллектуальных произведений игровой культуры. И этот список можно продолжить.

По мнению Артура Переса-Реверте, будущее повествовательного искусства принадлежит видеоиграм

Так компьютерные игры все чаще становятся пространством синтеза искусств, привлекая авторов, которым стало тесно в рамках традиционных художественных форм. Разумеется, это не означает, что самые талантливые художники современности массово перебираются в игровую индустрию.

Но в отличие от театра, литературы и кино, располагающих давно сложившимися выразительными средствами, язык видеоигр еще формируется, открывая авторам гораздо большую свободу эксперимента. Даже простейшее игровое действие может оказаться тем, чем для кино когда-то стал монтажный переход, а для литературы — внутренний монолог. И было бы ошибкой отказывать видеоиграм в художественной ценности. Более того, история литературы уже знает нечто похожее.

Начиная с XVIII века к европейскому роману нередко относились как к легкомысленному, а порой и нравственно опасному развлечению — якобы подобная литература отвлекает человека от действительности, развращает воображение и заставляет жить выдуманными страстями. Знакомые претензии, не правда ли?

Но постепенно роман занял совершенно особое место в культуре, перебрав на себя часть интеллектуальных и нравственных задач, которыми прежде занимались преимущественно религия и философия. Роман стал пространством исследования человеческой природы, свободы, совести, смерти, смысла существования. От Сервантеса до Кафки литература предлагала человеку не только развлечение, но и способ понять собственную жизнь.

Но при этом романы не перестали быть увлекательными, наобортот — величайшим достижением литературы стало умение соединять удовольствие от истории с серьезными размышлениями о мире.

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Нечто подобное может произойти и с видеоиграми. И здесь возникают два принципиальных вопроса. Во-первых, рождают ли игры принципиально новый художественный опыт, недоступный литературе и кино, или лишь предлагают новый способ восприятия уже знакомого переживания? Ответ положительный. Когда нравственный выбор приходится делать самому, а трагедию не удается предотвратить, несмотря на все твои усилия, художественный опыт приобретает новое измерение. Ты уже не просто наблюдаешь за происходящим, а ощущаешь собственную ответственность — или бессилие.

Но второй вопрос гораздо сложнее. Смогут ли видеоигры заменить литературу и кинематограф не только как источник развлечений, но и как инструмент интеллектуального, философского и духовного осмысления человеческого существования?

Мне кажется, ответ кроется в самой постановке вопроса. Ведь кинематограф, став великим искусством, не уничтожил ни литературу, ни театр. Он предложил человеку новый способ видеть мир — и точно так же видеоиграм незачем заменять романы, чтобы занять собственное место в истории культуры.

Более того, сколько бы лет жизни не отводил традиционному роману Перес-Реверте, у литературы остается преимущество, которое не следует недооценивать. Она способна совершать свои величайшие открытия исключительно средствами языка, когда из технических средства вам нужны только бумага и ручка. Но уже сегодня понятно, что будущее повествовательного искусства невозможно представить без видеоигр. Вопрос в том, какие истории они позволят рассказать впервые.

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