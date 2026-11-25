Последний мушкетер литературы: почему Артуро Перес-Реверте отдает будущее видеоиграм
75 лет исполняется Артуро Пересу-Реверте — писателю, который всю жизнь возрождал традиции классического приключенческого романа, а теперь предрекает ему смерть. По мнению автора «Капитана Алатристе», будущее повествовательного искусства принадлежит видеоиграм. Кинокритик Алексей Росовецкий попробовал ответить на вопрос, способны ли игры не только заменить книги как развлечение, но и соперничать с литературой и кино в нелегком деле исследования человеческой природы.
По мнению Артуро Переса-Реверте, будущее искусства рассказывать истории принадлежит не литературе и даже не кинематографу, а видеоиграм. Один из самых плодовитых испанских романистов считает, что традиционный роман обречен: через каких-то 15-20 лет он исчезнет из нашего обихода.
«Видеоигра — это повествование, в котором ты сам становишься главным героем. Это твоя собственная история», — заявил писатель на днях в интервью радиостанции Onda Cero.
Для беллетриста, всю жизнь опиравшегося на традиции Дюма, Стивенсона, Сабатини и Конрада, это показательное признание: новые технологии позволяют не только воображать чужие приключения, но и самому становиться их участником.
Показательно, что разговор состоялся по случаю выхода 20 октября нового романа Переса-Реверте «Самая опасная гипотеза», в котором шестнадцатилетний геймер отправляется в путешествие со своим отцом — старым моряком, носителем совершенно других традиций. Перес-Реверте даже специально изучал культуру геймеров, чтобы достоверно изобразить персонажа.
Возможно, Перес-Реверте прав. Речь идет не просто о смене технологий, а о рождении нового способа рассказывать истории, когда человек перестает быть только читателем и/или зрителем и превращается в действующее лицо. И дело даже не в интерактивности как таковой.Важно
Видеоигры уже стали предметом самостоятельного научного исследования — лудологии. Американский философ и исследователь игр Ян Богост в книге «Убеждающие игры» (2007) предложил концепцию «процедурной риторики»: видеоигры способны выражать сложные политические, социальные и философские идеи не только через сюжет и диалоги, но и посредством собственных правил. Иными словами, сама механика игры может стать способом художественного высказывания.
Например, в игре «Документы, пожалуйста» (2013) игрок становится пограничником авторитарного государства и обнаруживает, как легко стать частью бесчеловечной системы, просто добросовестно выполняя свою работу и не задумываясь о последствиях своих поступков. В «Аутер Уайлдс» (2019) игрок исследует крошечную солнечную систему, которая погибает каждые 22 минуты, и в итоге игра превращается в размышление о познании, смерти и конечности существования. В другой фантастической видеоигре 1000xRESIST (2024) исследование чужой памяти превращается в расследование того, как создаются исторические мифы.
Конечно, все это можно пересказать в книге или показать в фильме. Но тогда исчезнет главное — личный опыт выбора внутри системы, созданной художником. Одно дело — прочитать о чужой несправедливости, и совсем другое дело совершить ее самому, обнаружив, что подчиняться правилам гораздо проще, чем поступать по совести.
Именно эта интерактивность привлекает в геймдев творцов из других видов искусств. Например, создатель 1000xRESIST Реми Сью пришел в игровую индустрию из современной академической музыки, экспериментального театра и мультимедийных постановок. Его команда объеденила людей с опытом работы в театре, танце и музыке. Эстонский писатель и музыкант Роберт Курвиц сначала опубликовал роман, а затем перенес этот мир в видеоигру «Диско Элизиум» (2019), ставшую одним из самых ярких интеллектуальных произведений игровой культуры. И этот список можно продолжить.
Так компьютерные игры все чаще становятся пространством синтеза искусств, привлекая авторов, которым стало тесно в рамках традиционных художественных форм. Разумеется, это не означает, что самые талантливые художники современности массово перебираются в игровую индустрию.
Но в отличие от театра, литературы и кино, располагающих давно сложившимися выразительными средствами, язык видеоигр еще формируется, открывая авторам гораздо большую свободу эксперимента. Даже простейшее игровое действие может оказаться тем, чем для кино когда-то стал монтажный переход, а для литературы — внутренний монолог. И было бы ошибкой отказывать видеоиграм в художественной ценности. Более того, история литературы уже знает нечто похожее.
Начиная с XVIII века к европейскому роману нередко относились как к легкомысленному, а порой и нравственно опасному развлечению — якобы подобная литература отвлекает человека от действительности, развращает воображение и заставляет жить выдуманными страстями. Знакомые претензии, не правда ли?
Но постепенно роман занял совершенно особое место в культуре, перебрав на себя часть интеллектуальных и нравственных задач, которыми прежде занимались преимущественно религия и философия. Роман стал пространством исследования человеческой природы, свободы, совести, смерти, смысла существования. От Сервантеса до Кафки литература предлагала человеку не только развлечение, но и способ понять собственную жизнь.
Но при этом романы не перестали быть увлекательными, наобортот — величайшим достижением литературы стало умение соединять удовольствие от истории с серьезными размышлениями о мире.Важно
Нечто подобное может произойти и с видеоиграми. И здесь возникают два принципиальных вопроса. Во-первых, рождают ли игры принципиально новый художественный опыт, недоступный литературе и кино, или лишь предлагают новый способ восприятия уже знакомого переживания? Ответ положительный. Когда нравственный выбор приходится делать самому, а трагедию не удается предотвратить, несмотря на все твои усилия, художественный опыт приобретает новое измерение. Ты уже не просто наблюдаешь за происходящим, а ощущаешь собственную ответственность — или бессилие.
Но второй вопрос гораздо сложнее. Смогут ли видеоигры заменить литературу и кинематограф не только как источник развлечений, но и как инструмент интеллектуального, философского и духовного осмысления человеческого существования?
Мне кажется, ответ кроется в самой постановке вопроса. Ведь кинематограф, став великим искусством, не уничтожил ни литературу, ни театр. Он предложил человеку новый способ видеть мир — и точно так же видеоиграм незачем заменять романы, чтобы занять собственное место в истории культуры.
Более того, сколько бы лет жизни не отводил традиционному роману Перес-Реверте, у литературы остается преимущество, которое не следует недооценивать. Она способна совершать свои величайшие открытия исключительно средствами языка, когда из технических средства вам нужны только бумага и ручка. Но уже сегодня понятно, что будущее повествовательного искусства невозможно представить без видеоигр. Вопрос в том, какие истории они позволят рассказать впервые.
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