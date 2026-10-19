Цена западных ценностей: почему украинским политикам стоит сегодня перечитать Джона Ле Карре

Сегодня — 95 лет со дня рождения Джона Ле Карре, писателя, который навсегда деромантизировал шпионаж. Он показал, что реальное противостояние систем — это серая, изматывающая бюрократическая рутина, полная предательства и моральных компромиссов. При этом британские спецслужбы у ле Карре могут быть не менее беспринципными и беспощадными к собственным пешкам, чем их противники.

Несмотря на то, что большинство романов ле Карре происходит на фоне Холодной войны, его книги до сих пор остаются актуальными. Такие экранизации, как «Шпион, выйди вон!» (2011) с Гэри Олдманом, Колином Фёртом и Бенедиктом Камбербэтчем, и мини-сериалы «Ночной администратор» (2016) с Томом Хиддлстоном и Хью Лори и «Маленькая барабанщица» (2018), где блеснула Флоренс Пью, становились событиями и зрительскими хитами.

Джон Ле Карре — писатель, навсегда развенчавший романтику шпионажа Фото: Wikimedia Commons

Кроме юбилея, сегодня есть особый повод вспомнить о классике шпионского жанра. Его книги кажутся идеальным ключом для понимания того, как Украина прямо сейчас сталкивается с по-настоящему безжалостной и очень прогматичной западной Realpolitik.

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Украина долго была вынуждена говорить с союзниками языком ценностей, но нынешний конфликт Киева и Вашингтона показал, что ценности работают надежнее всего там, где совпадают с интересами. Администрация Трампа давит на Украину и одновременно делает послабления Москве, исходя из собственных энергетических и внутриполитических интересов. В то время как ЕС и ключевые европейские правительства, наоборот, пытаются нарастить поддержку Украины. Сегодня даже привычный нам «Запад» уже нельзя воспринимать как единый политический субъект.

Но Ле Карре учит своих читателей не тому, что нельзя доверять союзникам — нет, просто у союзников нет и быть не может бескорыстия: каждое государство и каждая политическая система прежде всего думают о собственном выживании. Поэтому союзник может помогать вам годами, а потом изменить курс просто потому, что в какой-то момент вы перестали быть для него выгодной ставкой. Но такова изнанка западной Realpolitik: мораль, верность и даже человеческая жизнь могут превращаться в статьи расходов. Как это произошло, например, с главным героем романа «Шпион, вернувшийся с холода» Алеком Лимасом.

Ле Карре всю жизнь возвращался к одному и тому же неудобному вопросу: что остается от западных ценностей, когда за верность им приходится слишком дорого платить? Так что вопрос сегодня не столько в том, предаст ли Америка Украину, сколько в том, насколько далеко Вашингтон готов отступить от тех принципов, которыми сам же годами объяснял ее поддержку. А как легко принципы уступают государственным интересам, ле Карре доходчиво показал в романе «Преданный садовник».

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Но ле Карре также ни в коем случае не призывает своих читателей становиться циниками. Из его мира можно вывести куда более полезную формулу выживания: выживает тот, кто лучше умеет просчитывать чужой цинизм — это квинтэссенция аналитического подхода Джорджа Смайли, одного из любимых героев писателя. Если следовать этой логике, Украине пора перестать ждать от союзников любви и научиться выстраивать отношения так, чтобы наши интересы совпадали.

Постер к фильму "Шпион, выйди вон!"

Если перевести логику мира ле Карре на язык сегодняшней политики, ты остаешься уязвимым, пока твоя безопасность зависит от того, насколько ценным тебя считают другие. Украинская внешняя политика должна быть построена так, чтобы поддержка Киева отвечала собственным интересам Вашингтона независимо от того, кто сидит в Белом доме. А для Вашингтона сильная Украина означает вполне конкретные вещи: Россию, которую можно сдерживать без участия американских войск в войне, доступ к украинскому опыту современной войны и технологиям дронов и РЭБ, совместное производство оружия, а также более безопасное Черное море и восточный фланг НАТО.

Вопрос уже не в том, можно ли доверять Америке или Европе, а в том, насколько хорошо мы умеем замечать, где и когда интересы союзников начинают расходиться с нашими — и что мы успеем сделать. И прежде всего, сумеем ли мы сделать так, чтобы в следующий раз цена предательства интересов Украины оказалась для союзников слишком высокой. Возможно, именно этот опыт излечит Украину от остатков геополитической невинности.

Искренне Ваш, Джордж Смайли, офицер ордена Британской империи.

Гэри Олдман в роли Джорджа Смайли

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