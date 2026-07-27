Цензура по бартеру: как Голливуд превратился в рекламный отдел ФБР

1967 год. Блистательный, но еще не заматеревший продюсер Роберт Эванс только-только получил кресло главы производства студии Paramount Pictures. Главный проект всей его жизни — съемки "Крестного отца", еще впереди, когда Эванс сам получил предложение, от которого невозможно отказаться.

Он как раз работал над сатирической комедией "Советник президента", в которой высмеивалась шпиономания и тотальная слежка, когда к нему пожаловали два гостя, не желавшие ждать своей очереди в приемной. По словам самого Эванса, эта парочка как будто сошла с плаката, рекламирующего вербовку в бюро: идеально сидящие строгие костюмы, белоснежные накрахмаленные воротнички, непроницаемые лица. Могучее рукопожатие едва не сломало продюсеру пальцы. Агенты сразу перешли к делу и сухо сообщили, что директор ФБР Джон Эдгар Гувер ознакомился со сценарием фильма и нашел его антиамериканским, оскорбляющим честь и достоинство ФБР. Спецагенты бюро выставляются в ленте клоунами, некомпетентными болванами и параноиками.

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Они требовали либо немедленно закрыть проект, либо полностью вычеркнуть любые упоминания реальных американских спецслужб. А иначе у студии начнутся очень серьезные проблемы на федеральном уровне. Закрыть фильм было уже невозможно — в производство вложили миллионы долларов студии. В итоге пришлось переозвучить все реплики, чтобы вместо ФБР и ЦРУ звучали бессмысленные аббревиатуры. Фильм, к слову, стал от этого только смешнее. ("Советник президента" вообще оказался пророческим фильмом: в финале выясняется, что некая телефонная компания собирается вживить каждому человеку в голову чип для телефонной связи.)

Но Гувер все равно добил ненавистную ему картину, добившись в 1969 году, чтобы ее сняли с проката. С ФБР куда выгоднее сотрудничать — причем еще на этапе создания сценария.

Гувер одним из первых американских политиков понял, что общественное мнение формируется через массовую культуру, и успешно использовал кинематограф для укрепления своей абсолютной власти. ФБР под его руководством жестко вмешивалось в кинопроизводство, меняя сюжеты, вырезая сцены и даже отменяя съемки. Киностудиям, которые отказывались убирать "порочащие" кадры, ФБР полностью закрывало доступ к технике, архивам и консультациям. Документы, недавно рассекреченные по закону о свободе информации (FOIA), доказывают, что ФБР заставляли удалять из сценариев сцены с незаконной прослушкой или нарушением гражданских прав, а в 2012 году и вовсе отказали в поддержке фильму, где агент применял так называемую "тактику запугивания".

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Благодаря такой политике в массовой культуре закрепился образ идеального правительственного агента: безупречного, умного и непогрешимого героя. И такой образ, конечно же, помогает вербовать новых сотрудников. Показательный пример — фильм "Молчание ягнят". В конце 1980-х бюро остро нуждалось в новых женщинах-агентах, и потому оказало беспрецедентную официальную поддержку создателям фильма.

Впервые в истории киношники получили разрешение снимать на территории Академии ФБР в Куантико, штат Виргиния. В кадр попали настоящие тренировочные базы, учебные классы, коридоры Академии и знаменитая беговая тропа в лесу, на которой Кларисса Старлинг появляется в самом начале фильма. Джоди Фостер посещала в Куантико лекции по криминалистике, изучала психологию преступников и прошла реальную огневую подготовку, чтобы ее поведение в кадре было максимально аутентичным. Актрису лично консультировала агент-профайлер Джана Монро, которая стала прототипом ее героини.

Расчет руководства ФБР полностью оправдался. К началу 2000-х годов доля женщин среди специальных агентов бюро составила 16%, причем пик заявок пришелся именно на поведенческий отдел.

А как же быть с агентом Дэйлом Купером? Ведь его методы расследования — искать подсказки во снах и получать наводки то от говорящего полена, то от танцующего карлика, сами по себе страшный сон для пиарщиков из отдела Investigative Publicity and Public Affairs Unit. У создателей "Твин Пикса" Дэвида Линча и Марка Фроста не было ни малейшего шанса пройти со своим сюрреалистическим опусом цензуру Бюро, вот они и не обращались за согласованием сценария.

Самое смешное в этой истории, что официальной реакции ФБР на "Твин Пикс" просто не существует: бюро полностью проигнорировало существование специального агента Дейла Купера и всего отдела "Голубая роза". Хотя рядовые агенты спецслужб до сих пор с удовольствием обсуждают сериал на платформах вроде Quora (популярный сервис вопросов и ответов) и Reddit. Они считают Купера "потрясающим парнем", но в реальном мире его бы с позором выгнали со службы.

В самом деле образ Дэйла Купера сделал для рекламы ФБР не меньше, чем Кларисса Старлинг. Наверное, это обстоятельство и защитило режиссера от любых претензий со стороны властей.

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