Убить в себе Джеймса Бонда: как Голливуду перестать торговать прошлым и спасти культовые франшизы

В чем был феномен "Казино "Рояль""? Франшизу спасли не верность ее традициям, а наоборот — готовность от них отказаться. Причем авторы переосмыслили имеено те элементы образа, которые десятилетиями делали Бонда узнаваемым и коммерчески успешным.

Это правда: о финансовых проблемах и речи не было. Предыдущий фильм, "Умри, но не сейчас" (2002), собрал почти 432 млн долларов — рекордные сборы для бондианы на тот момент. Проблема была исключительно в художественных достоинствах: каждый новый фильм должен был превзойти предыдущий в зрелищности, пока бондиана не превратилась в пародию на саму себя. Причем авторы сами загнали себя в ловушку. Чем старательнее они воспроизводили формулу успеха, тем меньше в ней оставалось места для непредсказуемых поворотов.

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Уже вышел "Бэтмен: Начало" (2005) Кристофера Нолана, так что создатели "Казино "Рояль"" прекрасно понимали, куда им двигаться. Они демонтировали почти весь привычный набор атрибутов бондианы, сделав новый фильм так, будто двадцати предыдущих фильмов о Бонде вообще не существовало. Когда создатели фильма перестают различать героя и набор его фирменных аксессуаров, спасти миф можно только одним способом: избавиться от всего, что заслоняет самого героя.

Возьмем "Терминатора", который давно уже попался в ловушку собственной формулы. Все эти бесконечные возвращения Арнольда Шварценеггера, путешествия во времени и попытки повторить успех первых двух фильмов привели франшизу к творческому застою и кассовым провалам. Джеймс Кэмерон намерен даже отказаться от Арнольда и привычных персонажей, сосредоточившись на искусственном сверхинтеллекте и войне будущего. Главная трудность, по признанию режиссера, в том, что реальный ИИ развивается так быстро, что научная фантастика рискует не поспеть за действительностью.

"Терминатора" давно измотало повторение собственной формулы Фото: Скриншот

Так как украинцы имеют некоторое представление о войне будущего, позволим себе пофантазировать. Если раньше Терминатор был машиной, которую невозможно остановить, теперь им могла бы стать целая сеть автономных систем, от которой невозможно скрыться: дроны, камеры наблюдения, беспилотные автомобили, алгоритмы управления городской инфраструктурой. У такого преследователя нет ни человеческого лица, ни металлического скелета. Его не уничтожить одним ударом: он везде и одновременно нигде — и оттого страшнее любого киборга.

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«Пираты Карибского моря» тоже оказались в творческом тупике. После пяти фильмов и почти десятилетнего перерыва в Disney так и не решили, как продолжить историю: Джек Воробей из главной удачи франшизы превратился в ее главный тормоз, став заложником собственной популярности. Дело не в отсутствии зрительского интереса: пять фильмов собрали более 4,5 миллиарда долларов. Исчерпалась сама формула.

"Пираты Карибского моря" оказались в творческом тупике Фото: Скриншот

«Пиратов Карибского моря» можно было бы обновить, превратив привычную охоту за сокровищами в приключенческий фильм-катастрофу. Например, рассказать о гибели Порт-Ройала — богатейшего карибского порта, значительная часть которого действительно ушла под воду во время землетрясения 1692 года. Представьте пиратов, которые приплывают ограбить город, но вместо добычи вынуждены спасать собственные жизни наперегонки с катастрофой, которая неумолимо поглощает Порт-Ройал.

Иногда историю достаточно просто вернуть к истокам. Главная неудача новых «Охотников за привидениями» кажется в том, что создатели превратили комедию о предприимчивых неудачниках в почтительную сагу о собственном наследии. Слишком много внимания уделяется преемственности поколений, семейной драме и возвращению знакомых персонажей. Сюжет временами не выдерживает такого количества действующих лиц, а юмор уступает место ностальгии.

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Вместо того чтобы расширять собственную мифологию, нужно всего-то как следует над ней посмеяться. Если снова сделать борьбу с привидениями рутинной и плохо оплачиваемой работой, вроде дезинсекции или прочистки канализации, с недовольными клиентами и вечными претензиями к качеству услуг, это может вернуть франшизе свежесть первых фильмов.

"Форсаж" начинался как криминальная история об уличных гонщиках, для которых автомобиль был символом свободы

Вспомним, что «Форсаж» начинался как криминальная история об уличных гонщиках, для которых автомобиль был символом свободы, мастерства и независимости. Но постепенно герои превратились в практически неуязвимых суперменов, а их автомобили — в фантастические боевые машины. А теперь представим, что в недалеком будущем беспилотные автомобили стали настолько безопасными, что страховые компании перестали страховать ручное управление, а правительства постепенно запретили его на дорогах общего пользования. Так водительское мастерство превращается в опасный анахронизм, уличные гонки снова уходят в подполье, а «Форсаж» возвращается к истокам.

Главная беда современных ребутов — маниакальное стремление авторов придать старым историям новые актуальные смыслы и объяснять все, что прежде прекрасно обходилось без объяснений. Каждому монстру придумывают психологическую травму, каждой мелочи — глубокий подтекст, каждой загадке — рациональную разгадку. В итоге создатели так усердно объясняют, почему старые фильмы франшизы работали, что лишают новые самого главного — способности удивлять.

И да, если какой-нибудь рисковый голливудский продюсер захочет помочь мне заработать первый миллион, контакты автора можно найти в редакции.

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