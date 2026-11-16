Убить в себе Джеймса Бонда: как Голливуду перестать торговать прошлым и спасти культовые франшизы
20 лет назад на экраны вышел фильм Мартина Кэмпбелла «Казино ”Рояль”», благодаря которому одна из старейших кинофраншиз не только получила второе дыхание, но и вновь стала законодателем мод в массовой культуре. Для этого создателям 21-го по счету фильма бондианы пришлось уничтожить значительную часть того, что публика считала обязательными чертами агента 007. Это случилось не впервые: вспомним Бэтмена, Шерлока Холмса и Дракулу — каждый из них пережил не одно удачное переосмысление. Но сегодня Голливуд превратил перезапуски в конвейер и продолжает пичкать зрителей одними и теми же историями на новый лад. На фоне нынешнего кризиса новых идей кинокритик Алексей Росовецкий предложил радикально переосмыслить несколько подувядших франшиз, чтобы они снова могли удивлять.
В чем был феномен "Казино "Рояль""? Франшизу спасли не верность ее традициям, а наоборот — готовность от них отказаться. Причем авторы переосмыслили имеено те элементы образа, которые десятилетиями делали Бонда узнаваемым и коммерчески успешным.
Это правда: о финансовых проблемах и речи не было. Предыдущий фильм, "Умри, но не сейчас" (2002), собрал почти 432 млн долларов — рекордные сборы для бондианы на тот момент. Проблема была исключительно в художественных достоинствах: каждый новый фильм должен был превзойти предыдущий в зрелищности, пока бондиана не превратилась в пародию на саму себя. Причем авторы сами загнали себя в ловушку. Чем старательнее они воспроизводили формулу успеха, тем меньше в ней оставалось места для непредсказуемых поворотов.Важно
Уже вышел "Бэтмен: Начало" (2005) Кристофера Нолана, так что создатели "Казино "Рояль"" прекрасно понимали, куда им двигаться. Они демонтировали почти весь привычный набор атрибутов бондианы, сделав новый фильм так, будто двадцати предыдущих фильмов о Бонде вообще не существовало. Когда создатели фильма перестают различать героя и набор его фирменных аксессуаров, спасти миф можно только одним способом: избавиться от всего, что заслоняет самого героя.
Возьмем "Терминатора", который давно уже попался в ловушку собственной формулы. Все эти бесконечные возвращения Арнольда Шварценеггера, путешествия во времени и попытки повторить успех первых двух фильмов привели франшизу к творческому застою и кассовым провалам. Джеймс Кэмерон намерен даже отказаться от Арнольда и привычных персонажей, сосредоточившись на искусственном сверхинтеллекте и войне будущего. Главная трудность, по признанию режиссера, в том, что реальный ИИ развивается так быстро, что научная фантастика рискует не поспеть за действительностью.
Так как украинцы имеют некоторое представление о войне будущего, позволим себе пофантазировать. Если раньше Терминатор был машиной, которую невозможно остановить, теперь им могла бы стать целая сеть автономных систем, от которой невозможно скрыться: дроны, камеры наблюдения, беспилотные автомобили, алгоритмы управления городской инфраструктурой. У такого преследователя нет ни человеческого лица, ни металлического скелета. Его не уничтожить одним ударом: он везде и одновременно нигде — и оттого страшнее любого киборга.Важно
«Пираты Карибского моря» тоже оказались в творческом тупике. После пяти фильмов и почти десятилетнего перерыва в Disney так и не решили, как продолжить историю: Джек Воробей из главной удачи франшизы превратился в ее главный тормоз, став заложником собственной популярности. Дело не в отсутствии зрительского интереса: пять фильмов собрали более 4,5 миллиарда долларов. Исчерпалась сама формула.
«Пиратов Карибского моря» можно было бы обновить, превратив привычную охоту за сокровищами в приключенческий фильм-катастрофу. Например, рассказать о гибели Порт-Ройала — богатейшего карибского порта, значительная часть которого действительно ушла под воду во время землетрясения 1692 года. Представьте пиратов, которые приплывают ограбить город, но вместо добычи вынуждены спасать собственные жизни наперегонки с катастрофой, которая неумолимо поглощает Порт-Ройал.
Иногда историю достаточно просто вернуть к истокам. Главная неудача новых «Охотников за привидениями» кажется в том, что создатели превратили комедию о предприимчивых неудачниках в почтительную сагу о собственном наследии. Слишком много внимания уделяется преемственности поколений, семейной драме и возвращению знакомых персонажей. Сюжет временами не выдерживает такого количества действующих лиц, а юмор уступает место ностальгии.Важно
Вместо того чтобы расширять собственную мифологию, нужно всего-то как следует над ней посмеяться. Если снова сделать борьбу с привидениями рутинной и плохо оплачиваемой работой, вроде дезинсекции или прочистки канализации, с недовольными клиентами и вечными претензиями к качеству услуг, это может вернуть франшизе свежесть первых фильмов.
Вспомним, что «Форсаж» начинался как криминальная история об уличных гонщиках, для которых автомобиль был символом свободы, мастерства и независимости. Но постепенно герои превратились в практически неуязвимых суперменов, а их автомобили — в фантастические боевые машины. А теперь представим, что в недалеком будущем беспилотные автомобили стали настолько безопасными, что страховые компании перестали страховать ручное управление, а правительства постепенно запретили его на дорогах общего пользования. Так водительское мастерство превращается в опасный анахронизм, уличные гонки снова уходят в подполье, а «Форсаж» возвращается к истокам.
Главная беда современных ребутов — маниакальное стремление авторов придать старым историям новые актуальные смыслы и объяснять все, что прежде прекрасно обходилось без объяснений. Каждому монстру придумывают психологическую травму, каждой мелочи — глубокий подтекст, каждой загадке — рациональную разгадку. В итоге создатели так усердно объясняют, почему старые фильмы франшизы работали, что лишают новые самого главного — способности удивлять.
- И да, если какой-нибудь рисковый голливудский продюсер захочет помочь мне заработать первый миллион, контакты автора можно найти в редакции.
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