Текст есть, автора нет: как ИИ заставил по-новому пересмотреть фильм "Прибытие" 10 лет спустя

Этот вопрос давно вышел за пределы философских дискуссий. Сегодня мы переживаем настоящий кризис доверия к тексту, который перестал быть проверкой знаний, глубины понимания предмета и способности человека самостоятельно мыслить и выстраивать аргументацию. Конечно же, люди и до появления нейросетей умели убедительно рассуждать о вещах, в которых совершенно не разбирались. Просто теперь эта старая проблема приобрела принципиально другой масштаб.

Университеты уже начинают менять правила игры. Гарвард и Стэнфорд рекомендуют преподавателям возвращаться к аудиторным работам и устным защитам, а Лондонская школа экономики и Сиднейский университет внедряют такие проверки на системном уровне. Пока это далеко не повсеместная практика, но причина очевидна: даже безупречное домашнее эссе больше не доказывает, что студент самостоятельно разобрался в предмете.

Видео дня

В Сиднейском университете пошли еще дальше: там разделили задания на те, где студент должен доказать, что способен самостоятельно мыслить, и те, где оценивается его умение работать с ИИ. По сути, речь уже не о возвращении к старым добрым экзаменам, а о пересмотре самих принципов образования: что человек должен уметь сам, а что теперь можно доверить машине.

Похожие перемены происходят и на рынке труда. Google и McKinsey возвращают очные собеседования, а Cisco ужесточает правила использования ИИ при проверке профессиональных навыков. И это уже не единичные случаи. Согласно исследованию Greenhouse — американской технологической компании, разрабатывающей платформы для найма сотрудников, 39% американских айчаров стали чаще собеседовать кандидатов лично, чтобы убедиться в нужных навыках.

Тот же кризис доверия постепенно добирается и до издательского мира, который то и дело сотрясают скандалы, когда очередного автора обвиняют в том, что его роман сгененирован языковой моделью.

Важно

"Дюна" против ChatGPT: о чем Френк Герберт предупреждал еще 60 лет назад

Согласно исследованию, опубликованному в 2026 году в научном журнале «Труды Национальной академии наук США» (PNAS), около 70% из 5114 изученных научных журналов следом за популярными медиа наподобие Associated Press и The Guardian уже ввели для авторов правила: теперь они должны сообщать, что пользовались ИИ при написании статьи. Но всего лишь 0,1% научных статей предупреждлали об этом читателей, хотя исследователи обнаружили в них признаки массового использования нейросетей. Получается, правила уже существуют, но проверить, насколько добросовестно их соблюдает конкретный автор, практически невозможно.

Специальные ИИ-детекторы нередко ошибаются, принимая тексты, написанные человеком, за машинные — и наоборот. Исследование, представленное на конференции Ассоциации компьютерной лингвистики (ACL) в 2025 году, показало, что самая незначительная стилистическая правка с помощью нейросети может привести к ошибочному определению авторства. Даже разработчики сервиса Turnitin — популярной среди университетов системы проверки студенческих и научных работ на плагиат и использование ИИ, предупреждают: их программа может ошибаться.

Казалось бы, если человек использует ИИ как инструмент, но самостоятельно исследует тему, проверяет факты, выстраивает аргументацию и делает выводы, разве он перестает быть автором? Конечно, нет — главное, кому принадлежат ключевые идеи текста. Но проблема в том, что ИИ уже способен не только красиво излагать чужие мысли, но и предлагать оригинальные идеи.

Пожалуй, самый разумный подход еще в 2023 году предложило американское Бюро авторского права. Суть его проста: можно пользоваться ИИ, но авторские права распространяются только на то, что человек действительно создал сам. Если нейросеть помогала писать или редактировать произведение, это не лишает человека авторства. Но если машина создала текст по готовому запросу, одного запроса недостаточно, чтобы считаться автором, поэтому при регистрации произведения необходимо указать, какие его части созданы ИИ. Главное достоинство такого подхода в том, что он не запрещает пользоваться новыми технологиями, но четко разграничивает творчество человека и работу ИИ.

Так что в конечном счете все упирается в честность самого человека. Никакие правила не помогут, если автор не готов признаться, какую часть работы за него сделала машина.

Отсюда возникает закономерный вопрос: использовал ли автор этих строк нейросеть для создания своего текста? Откровенно говоря, до поры до времени автор даже не подозревал о самом существовании этого текста. Пока я прогуливался в прекрасном осеннем парке, смартфон сам собой разблокировался в кармане, а нейросеть Gemini написала колонку и отправила ее редактору. Вот до чего дошла наука, дорогие читатели!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мысли" несет автор.