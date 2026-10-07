Секс, ложь и разбитые автомобили. Как "Автокатастрофа" Дэвида Кроненберга предсказала будущее

Чудом оставшийся в живых после тяжелой автомобильной аварии молодой кинопродюсер знакомится с чудаковатой группой людей, одержимых автокатастрофами и тем эротическим зарядом, который они получает в процессе аварий. Так вместе со своей женой он постепенно втягивается в мир, где покореженные машины и полученные в результате шрамы, риск и близость смерти становятся частью сексуального возбуждения. Такой краткий синопсис этого странноватого, холодного, откровенно скандального — местами даже возмутительного фильма. Но при этом гипнотически притягательного.

Главного героя «Автокатастрофы» (как и романа, который лег в его основу) зовут точно также, как автора: Джеймс Баллард. Это его альтер-эго, литературный двойник, а насколько лирический герой близок своему создателю, пусть каждый читатель и зритель решает, как говорится, в меру своей распущенности. Сам автор, кстати, принял фильм безоговорочно.

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В конце 1960-х Балларду около сорока. Он вдовец, один растит троих детей и живет в тихом пригороде Лондона. Пару лет назад его жена Мэри умерла от скоротечной пневмонии — ей было всего 34, и для Балларда ее смерть стала огромным потрясением. Из этого опыта во многом вырастает «Выставка жестокости» (1970) — экспериментальная книга рассказов, написанная как горячечный поток образов, где воедино сливаются секс, технологии, массовая культура, политическое насилие и смерть. Именно здесь один из главных британских фантастов «новой волны» окончательно превращается в того Балларда, которого мы знаем сегодня.

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А следующим шагом становится «Автокатастрофа» (1973) — один из самых радикальных романов XX века. Баллард писал ее буднично: сперва отвозил детей в школу, затем около половины десятого садился за письменный стол и работал до обеда. Правда, иногда начинал рабочий день с большого стакана виски — по его словам, тот помогал отгородиться от домашних хлопот. Трудно представить человека, менее похожего на главного героя «Автокатастрофы».

И трудно поверить, что этот, в общем, вполне целомудренный по нынешним меркам фильм вызвал такой скандал, что британский кинокритик Александр Уокер назвал его «находящимся за пределами развращенности».

Да, герои «Автокатастрофы» часто и много занимаются сексом, в том числе однополым, но без того натурализма, который сегодня стал нормой даже в престижных сериалах. Аварии и увечья Кроненберг тоже снимает без кровавых подробностей — и это притом, что в фильме «Фарго», с которым «Автокатастрофа» соревновалась в конкурсе Канн-1996, одного из героев засунули в измельчитель древесины (к слову, Джоэла Коэна наградили за режиссуру, а Кронненбергу придумали Специальный приз жюри «За мужество, смелость и дерзость»).

Постер к фильму Дэвида Кроненберга "Автокатастрофа" Постер к фильму Дэвида Кроненберга "Автокатастрофа"

Но если герои «Фарго» живут и умирают в привычной нам системе моральных координат, когда добро и зло все еще легко различить, то Кроненберг вообще не осуждает своих героев. Более того, предлагает зрителю увидеть всю эту историю глазами людей, которых в обычной жизни тот без колебаний назвал бы «больными ублюдками».

Еще до того, как засесть за роман, Баллард устроил выставку разбитых автомобилей и наблюдал, как реагируют посетители. Покореженные машины вызывали в людях агрессию, возбуждение и странное желание изуродовать их еще сильнее. Для Балларда это стало подтверждением того, что насилие, сексуальность и технологиия связаны между собой куда теснее, чем принято думать.

Здесь есть еще один важный нюанс. Когда фильм попал к нам на видеокассетах тридцать лет назад, автомобильный трафик на наших улицах был совсем другим. Сегодня почти у каждого найдется близкий или знакомый, пострадавший в ДТП, поэтому идея Кроненберга воспринимается острее. Мы слишком хорошо знаем, что авария — это не только боль, кровь, переломы и риск смерти, но еще больничные коридоры, бесконечные справки, потерянные месяцы жизни, огромные траты и долги. Не говоря уже о том, как унизительно после аварии менять собственную машину на маршрутку и ковылять к ней на костылях.

И весь этот болезненный, унизительный и предельно бытовой кошмар Кроненберг предлагает увидеть как источник сексуального возбуждения. Увидели?

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Но спустя тридцать лет за всем этим психопатологическим сексуальным спектаклем, выворачивающим наизнанку глянцевую эстетику потребления, проступает философская глубина, благодаря которой сегодня фильм выглядит даже актуальнее, чем в 1996-м.

Уже в романе звучит пророческая мысль: технологии не просто помогают нам реализовать наши желания — они способны пробуждать в человеке такие хотелки, которые без появления новых технологий могли бы вообще никогда не возникнуть в наших головах. А когда привычных удовольствий человеку уже недостаточно, техника может превратиться для него из инструмента в продолжение собственного тела.

Сам Баллард называл «Автокатастрофу» романом о «бессознательном браке человеческого воображения и технологии» — союзе, способном менять не только наши фантазии и страхи, но и само представление о том, что считать нормальным. В одном интервью он свел эту мысль к короткой формуле:

Sex × technology = the future.

В предисловии к французскому изданию «Автокатастрофы» Баллард прямо задает вопрос: не открывают ли современные технологии человеку новые пути к его собственным психическим отклонениям? А как изменятся наши желания, когда технологии станут такой же привычной частью жизни, как наши собственные тела?

Так каждая новая технология становится для человека новым испытанием — и обнаруживает в нас как хорошее, так и плохое, чему раньше просто не было случая проявиться. Вслед за книгой фильм задает вопрос: что еще мы откроем в себе, когда привычные технологии предложат нам совершенно новый опыт?

Сегодня фильм Дэвида Кроненберга кажется даже более актуальным, чем в 1996 году

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