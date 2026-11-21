50 лет назад умер Ман Рэй — художник, фотограф, кинорежиссер и один из главных экспериментаторов авангарда XX века, который превратил случайность, абсурд и нарушение привычных функций вещей в полноценный художественный метод. Он принадлежал к кругу дадаистов, которые уже во время Первой мировой отказались описывать безумную реальность привычными средствами. Спустя сто лет похожий механизм можно увидеть в украинском искусстве.

Кинокритик Алексей Росовецкий предлагает поговорить о том, почему большая война меняет не только то, о чем говорит искусство, но и сам язык, которым оно описывает мир — когда реализма уже недостаточно, чтобы показать, насколько изменилась сама реальность.

Большая война заставляет искусство усомниться в здравом смысле. Мир остается узнаваемым, но привычные вещи и жесты меняют значение, а повседневность — свои правила. Здравого смысла становится недостаточно, чтобы объяснить новый опыт, поэтому искусству приходится нарушать привычную логику изображения, чтобы точнее передать реальность, которую изменила война.

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Именно поэтому во время Первой мировой возникает Дада. Европейская цивилизация искренне гордилась рациональностью, научным прогрессом и эффективной промышленностью — и те же самые достижения позволили поставить массовое убийство на промышленную основу. Для художников проблема заключалась уже не только в самом ужасе войны, сколько в невозможности осмыслить ее привычными категориями: мир, который называл себя разумным, перестал выглядеть таковым.

Дадаисты ответили на это сломом привычного художественного языка. Место выверенной композиции заняла случайность, вместо связной речи — абсурд, а традиционные произведения искусства заменили обычные предметы быта, вот только лишенные привычного назначения. Почти идеальный пример — «Подарок» Ман Рэя 1921 года. Объект представляет собой обыкновенный утюг, к подошве которого прикреплены гвозди. Форма знакома, но пользоваться этой вещью по назначению уже невозможно. Так предмет домашнего порядка превращен в инструмент разрушения.

Ман Рэй — художник, фотограф, кинорежиссёр и один из главных экспериментаторов авангарда XX века Ман Рэй, "Подарок" Ман Рэй, "Стеклянные слёзы" Ман Рэй, Скрипка Энгра Ман Рэй, "Черное и белое" Ман Рэй, "Поцелуй" Ман Рэй, Минотавр Ман Рэй, "Портрет в рамке"

Сто лет спустя похожий механизм изменения художественного языка под воздействием войны можно увидеть в украинском искусстве. Но не потому, что украинские художники продолжают традиции Дада — исторические обстоятельства, эстетика и задачи у них совершенно разные. Просто война опять меняет смысл и назначение самых привычных вещей.

Так, в мирной жизни окно должно пропускать свет. Во время войны, как все мы, к сожалению, знаем, окна заклеивают крест-накрест. Дарья Кольцова превращает этот вынужденный рисунок в «Теории защиты» в художественный образ. Орнамент возникает уже не ради красоты, а чтобы защитить человека от осколков.

Жанна Кадырова, серия "Тревога" Фото: labirynt.com Жанна Кадырова, серия "Тревога" Фото: labirynt.com

Жанна Кадырова в серии «Тревога» берет старые декоративные гобелены с идиллическими домиками, детьми и пейзажами и помещает поверх слова «Воздушная тревога». Художнице не нужно изображать саму ракету: достаточно сигнала, после которого совершенно обычная жизнь мгновенно меняет свои правила. В ее же «Палянице» хлеб — традиционный символ гостеприимства, превращается в знак сопротивления. Напомню, что после российского вторжения слово «паляниця» стало своеобразным языковым паролем: по его произношению украинцы нередко отличали своих от россиян. Кадырова находит в закарпатской реке камни, похожие на буханки, и превращает их в каменные паляницы. Хлеб, которым принято встречать гостей, становится символом отказа принять незваного гостя.

Леся Хоменко показывает другой сдвиг. На фотографиях украинских военных приходится скрывать лица, оружие и детали местности, потому что незаблюренный снимок способен передать врагу информацию. Война меняет уже саму функцию фотографии: изображение, которое должно показывать, вынуждено скрывать.

Работа Дарьи Кольцовой "Теория защиты" включает инсталляции, перформансы и видео Фото: aspeninstitutekyiv.org

Получается важная закономерность. Война меняет значение привычных вещей быстрее, чем искусство успевает придумать для нее новые символы. Поэтому художники используют уже существующий язык — окно, хлеб, фотографию, караоке, семейный интерьер, и показывают, как война радикально меняет смысл привычных вещей и явлений повседневной жизни.

Первая мировая заставила поколение Ман Рэя усомниться в нормальности мира, который называл себя разумным. Российская война вынуждает украинских художников искать новые выразительные средства, чтобы показать, как военная реальность постепенно проникает в обычную жизнь и меняет ее изнутри. И в этом, возможно, содержится связь между двумя этими поколениями художников. Когда здравый смысл перестает адекватно описывать человеческий опыт, искусству приходится нарушать его правила, чтобы точнее передать сломанную реальность.

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