Культура в тяжелые времена: 10 событий, которые отменили из-за войны, эпидемий или социальных потрясений

В сентябре 1939 года в Каннах должен был стартовать новый кинофестиваль в противовес Биеннале, которая окончательно погрузилась в пропаганду идеологий фашизма и нацизма. Но Великая война прервала эту затею, и первый полноценный фестиваль в Каннах состоялся только через семь лет. В 2022 году новая великая война в Европе не отменила фестиваль в Одессе — лишь изменила его место проведения, однако домой он до сих пор не вернулся. "Фокус" составил подборку из десяти событий, которых все ждали, но которые не состоялись из-за войн, пандемий и других ужасных потрясений.

1938 год. В Венеции проходит самый престижный кинофестиваль. Фашистское правительство Италии оказывает давление на жюри: победу одерживает немецкий нацистский пропагандистский фильм "Олимпия", а также итальянский фильм "Лучано Серра, пилот", продюсером которого был сын Муссолини Витторио. Документальный фильм "Олимпия" вообще получил награду вне номинаций и вопреки правилам фестиваля, который в первую очередь предусматривал награды для художественных фильмов. Но политическая целесообразность возобладала. Такое грубое пренебрежение нормами ради политической целесообразности тоталитарных режимов вызвало возмущение у членов жюри из демократических стран, которые со скандалом покинули фестиваль в Венеции.

Плакат к фильму "Олимпия" (нем. Olympia, 1938) Фото: Вікіпедія

Это привело к созданию будущего самого популярного кинофестиваля, но из-за большой войны в Европе его запуск затянулся на семь лет. Отмена или перенос крупных культурных мероприятий происходили в истории не так уж и редко.

Берлин, 1916 год. Шестые Олимпийские игры

В 1912 году Второй Рейх сумел добиться проведения VI Олимпийских игр в своей столице. А уже через два года он развязал войну, которая впоследствии переросла в мировую. Тогдашний Международный олимпийский комитет не спешил отменять или хотя бы переносить игры (среди конкурентов Берлина был американский Кливленд, который находился за океаном — далеко от эпицентра боевых действий).

Основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен Фото: Вікіпедія

Основатель олимпийского движения и в то время — действующий президент МОК Пьер де Кубертен до последнего надеялся, что война закончится, "прежде, чем опадут листья" (как обещал кайзер Вильгельм в начале боевых действий), и ему удастся оставить спорт в стороне от политики. Поэтому с началом боевых действий подготовка не прекращалась. Но конфликт затянулся и приобрел глобальный характер, поэтому в столице воюющей Германии Олимпийские игры не провели. При этом нумерацию игр сохранили: следующие игры в бельгийском Антверпене стали седьмыми по счету. Германию и её союзников туда не пригласили.

Берлин всё-таки провёл свою Олимпиаду спустя двадцать лет — но это уже совсем другая история о новой мировой войне. А раньше войны отменяли во время Олимпиад, а не наоборот…

1919 год, Сиэтл. Финал Кубка Стэнли

После ужасающей бойни на полях Первой мировой войны мир потрясла пандемия испанского гриппа. О ней вспоминают реже, чем о войне, особенно в Украине, где в то время развернулась национально-освободительная борьба. А в странах, где воцарился мир, люди продолжали массово умирать уже от чумы.

Среди массовых событий самым ярким стало отмена финального матча Кубка Стэнли по хоккею между командами "Монреаль Канадиенс" и "Сиэтл Метрополитенс". Почти весь состав "Монреаля" заболел, поэтому матч отменили. В итоге Кубок Стэнли в том году так и не вручили никому, однако это — не самый печальный эпизод этой истории. Через несколько дней в больнице скончался игрок "Монреаля" Джо Холл. А всего во время пандемии погибли десятки миллионов человек.

1939 год, Канны. Первый кинофестиваль

Теперь вернёмся к кризису вокруг Биеннале. Следующей осенью после скандала в Венеции было решено провести фестиваль на Лазурном берегу Средиземного моря — в городе Канны. Фестиваль должен был стартовать 1 сентября 1939 года под почетным председательством основателя кинематографа Луи Люмьера. Однако на нем успели показать всего один фильм — "Горбун из Нотр-Дама". Показ состоялся перед официальным стартом. Фестиваль вновь прервал нацистский волюнтаризм — в этот же день началась самая жестокая война в истории человечества, Вторая мировая.

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Тогда это воспринималось как нападение Германии и её сателлита Словакии на Польшу, союзницу Франции. Фестиваль приостановили, и пауза длилась целых семь лет, поэтому осенью 1946 года фестиваль в Каннах фактически стартовал заново. Так, вопреки войне, зародился один из самых престижных кинофестивалей современности.

Возродившись, словно феникс из пепла, Каннский кинофестиваль в первые десятилетия сталкивался с финансовыми проблемами, из-за чего его ещё дважды отменяли. В 1968 году фестиваль отменили уже в ходе показа — из-за массовых протестов во Франции, которые не обошли стороной это культурное событие. Но эти перерывы были кратковременными, и уже с 1970-х годов Каннский кинофестиваль по вниманию прессы, критиков и зрителей опередил все остальные кинофестивали в мире. Тем не менее Лазурный берег сыграл свою роль в привлечении знаменитостей именно к этому мероприятию.

Олимпиады в Токио — 1940 и Лондоне — 1944

В 1940 году Токио должно было стать первым азиатским городом, который бы принял Олимпийские игры. Во времена колониальных империй это было настоящим прорывом для того, что через несколько десятилетий назовут "Третьим миром", а сейчас – "Глобальным Югом". Впервые социально-культурное событие проводилось за пределами европейских или североамериканских "дворцов", в мире, который, казалось бы, существовал лишь для того, чтобы тяжело трудиться ради роскошной жизни вельмож в метрополиях, одним из элементов которой были, в частности, и Олимпиады.

Но ничего не вышло. Япония сама отказалась от проведения Игр после своей же агрессии против Китая. Олимпиаду перенесли в Хельсинки, но с началом Второй мировой войны всё стало ясно.

В 1944 году Лондон подвергался уже не просто бомбардировкам, а ракетным ударам немецких войск. Никто, конечно, и не вспоминал ни о какой Олимпиаде. Вместо этого, без каких-либо споров, Лондону было предоставлено право на проведение первых послевоенных Олимпийских игр в 1948 году. Они проходили в ещё не восстановленном Лондоне, поэтому их ещё называли "Суровыми играми".

В свою очередь, в 1944 году в немецком концлагере Вольденберг на территории Польши была проведена "олимпиада" среди военнопленных. Среди тысяч заключённых польских офицеров было немало спортсменов, поэтому было решено провести среди них спортивные соревнования с использованием олимпийской символики и соответствующих официальных процедур. Вот такая олимпийская пауза — среди ужасов нацистских концентрационных лагерей.

Чемпионаты мира по футболу. 1942 и 1946 годы.

Также было решено не проводить чемпионаты мира по футболу в 1942 году (FIFA до начала войны даже не успела выбрать страны-хозяйки) и даже в 1946 году. Европа, тем не менее, продолжала оставаться "центром мира". Проведение чемпионатов мира возобновилось только в 1950 году, и то в Бразилии. В Европу большой футбол вернулся только в 1954 году.

Чемпионат мира по футболу, 1954 год

1940 год, велогонка "Тур де Франс"

Во Франции, охваченной войной, всё же пытались провести самую известную велогонку в мире. Её отменили из-за технической невозможности организовать гонку в стране, где в полную силу велись боевые действия.

Впервые велогонка "Тур де Франс" состоялась в 1903 году, ее победителем стал Морис Гарен (справа) Фото: Вікіпедія

После Второй мировой войны на протяжении десятилетий происходили различные скандалы и бойкоты различных спортивных и культурных мероприятий. Но отмены, если и происходили, то разве что по внутренним причинам, в рамках самих соревнований или культурных фестивалей. Исключением является упомянутая отмена того же Каннского фестиваля из-за массовых протестов в 1968 году.

Берлинале, 1970 год

Через два года фестиваль в Берлине (20-я Берлинале) был досрочно завершён. Это произошло из-за цензуры – председатель жюри, американец Джордж Стивенс потребовал исключить из показа фильм о военных преступлениях американских солдат во Вьетнаме. Это возмутило значительную часть киносреды. Фильмы начали снимать с конкурса, и в конце концов фестиваль закрыли. Уже в следующем году была введена отдельная секция для фильмов на острую социальную тематику.

Ралли "Париж-Дакар", 2008 год

А уже в новом веке отменили знаменитое ралли по пескам Сахары — из-за угрозы терроризма. Террористы прямо угрожали участникам гонки. После трех десятков лет проведения ралли "Париж-Дакар" никто не ожидал, что ралли по указанному маршруту больше не состоится.

Регион Сахеля охватила волна нестабильности, поэтому ралли сначала перенесли в Южную Америку, а затем — в Саудовскую Аравию. Так, ралли, в названии которого фигурируют столицы Франции и Сенегала, теперь проводится на Аравийском полуострове.

Роттердам, Евровидение-2020

Последняя пандемия привела к многочисленным переносам массовых социальных, культурных и спортивных мероприятий. Так, на 2021 год были перенесены Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. Был отменен знаменитый фестиваль пива Octoberfest в Германии.

Конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в нидерландском Роттердаме Фото: Вікіпедія

Однако, пожалуй, отдельной строкой следует выделить именно "Евровидение", которое впервые с момента своего основания было полностью отменено. Его проведение пришлось как раз на пик вспышки пандемии и сопровождавшей её паники — поэтому ни о каком переносе или проведении в ограниченном формате речи не шло. Прерванное "Евровидение" — пожалуй, самый яркий символ безумной паники, которую спровоцировала пандемия Covid-19.

2022 год, Международный Одесский кинофестиваль

Завершим эту подборку событием, которое касается всех нас. Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину в 2022 году унесло тысячи жизней, разрушило планы миллионов украинских семей и положило конец бесчисленным амбициозным планам и мероприятиям, в том числе в спорте и культуре.

Международный кинофестиваль в Одессе, основанный в 2010 году, стал мощной площадкой для популяризации украинского кинематографа. Однако в условиях вторжения российских войск и обстрелов города его проведение в традиционном месте оказалось невозможным. Впрочем, фестиваль не отменили, а перенесли. Некоторые из его площадок приняли Болгария, Косово и Польша. Фестиваль растянулся во времени, но не позволил врагу уничтожить молодые ростки украинского кино.

В 2023 году 14-й ОМКФ проходил с 19 по 26 августа в Черновцах

Уже в 2023 году фестиваль вернулся в Украину, а именно — в Черновцы. В последующие годы он проходил в столице.

Одесский кинофестиваль стал очередным примером того, как можно продолжать жить даже в военные бедственные времена. А также того, что настоящую культуру невозможно просто взять и запретить — даже с помощью новейшего оружия.