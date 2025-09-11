Сотни бомб на Киев и Лондон: зачем РФ повторяет тактику нацистов и почему это не сработает, — аналитик

В течение двух недель Россия осуществила пять массированных обстрелов Украины с применением от 400 до 800 средств поражения. "Шахеды", "Искандеры", "Калибры" летели на Киев, Луцк, Львов, Калуш, также страдали Запорожье, Днепр, Одесса, другие населенные пункты. Аналитик пояснил, что план Москвы аналогичен действиям нацистов против Британии в 1940 году. Сломает ли волю украинцев эта тактика?

Related video

Немецкая кампания бомбардировок "Блиц" лишь усилила решимость британцев. Террористические российские бомбардировки Киева, похоже, приведут к аналогичному результату в современной Украине.

Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу, специалиста по военной тематике, для портала National Interest. В статье под названием "85 лет спустя: Россия повторяет нацистский "Блиц" говорится о тактике россиян, которые пытаются бомбардировкой сломать украинцев.

Рано утром в воскресенье, 7 сентября, Россия осуществила крупнейшую атаку беспилотников за время войны в Украине, направив более 800 БПЛА на цели в украинской столице и впервые нанеся удар по правительственному зданию.

7 сентября Россия осуществила крупнейшую атаку беспилотников во время войны в Украине, направив более 800 БПЛА на цели в украинской столице и впервые нанеся удар по правительственному зданию Фото: Getty Images

Украина заявила о сбитии 747 беспилотников и 4 ракет, но часть из них все же пробилась и поразила здание Кабинета министров, в котором находится офис премьер-министра и другие правительственные кабинеты. По меньшей мере два человека, в том числе младенец, погибли в результате атаки, а еще 44 получили ранения в результате попаданий БПЛА по жилым домам.

По данным CNN, в Киеве "в течение 11 часов звучала сирена воздушной тревоги".

Повторение "Блица" времен Второй мировой войны

Международное сообщество осудило действия России.

"Эти трусливые удары доказывают: Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он не относится к миру серьезно. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо поддерживать Украину и ее суверенитет", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Интересно, что нападение на столицу Украины произошло ровно через 85 лет после того, как в 1940 году Германия начала бомбардировочную кампанию "Блиц" против Великобритании. В субботу, 7 сентября 1940 года — так называемую "Черную субботу" — немецкие бомбардировщики нанесли удар по гражданским объектам Лондона, в результате чего погибли 430 человек и более 1600 были ранены. Затем британская столица переживала бомбардировки в течение 57 ночей подряд, причем нацистская Германия проводила и дневные налеты.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате российского обстрела в Киеве 7 сентября Фото: Getty Images Многоквартирный дом, поврежденный в результате российского обстрела в Киеве 7 сентября Фото: Getty Images Многоквартирный дом, поврежденный в результате российского обстрела в Киеве 7 сентября Фото: Getty Images

Киев пережил более трех с половиной лет войны, но, как и Лондон, выдержал все атаки. И, как и во время "Блица", бомбардировки не ограничивались только столицей. Другие относительно компактные и индустриализированные города Украины, как и города Великобритании восемь с половиной десятилетий назад, разрушены еще сильнее.

Уроки "Блица" (и Украины): террористические бомбардировки не работают

Можно найти как заметное сходство, так и серьезные различия между ударами России по городам Украины и нацистским "Блицем", который продолжался до мая 1941 года. Обе кампании явно направлены на то, чтобы сломить волю народа к сопротивлению захватчику, и их следует рассматривать как кампании террора, даже если Кремль и прикрывается неубедительной легендой, что его интересуют лишь законные военные цели.

"Блиц" провалился, потому что немцы так и не достигли необходимого господства в воздухе над Великобританией, что предотвратило еще большие разрушения и помогло британцам нанести тяжелые потери Люфтваффе. Российская кампания с применением ракет и дронов провалилась по аналогичным причинам. Однако основной целью "Блица" было именно ослабление британской ПВО, что позволило бы в конечном итоге осуществить сухопутное вторжение.

Панорама Лондона времен Второй мировой войны и операции "Блиц" Фото: National interest

Целью России было сломить волю украинского народа, но так же как немецкий "Блиц" укрепил решимость жителей Великобритании, так и воздушные атаки приводят к аналогичным результатам в сегодняшней Украине. Киев был готов участвовать в мирных переговорах, которые пытались инициировать США, но эти атаки, похоже, сведут на нет все усилия.

Медийный ландшафт атак похож — и в то же время отличается

Зарисовки Эдварда Р. Мэрроу "Это Лондон", сопровождавшие его репортажи с лондонских крыш во время "Блица", принесли Вторую мировую войну в гостиные американцев. Репортажи Мерроу стали первым случаем, когда гражданские по всему миру смогли наблюдать за вооруженным конфликтом практически в режиме реального времени.

Эдвард Р. Мерроу в Лондоне, 1941 год Фото: Getty Images Эдвард Р. Мерроу в Лондоне, 1941 год Фото: Getty Images

85 лет спустя социальные сети помогают вести аналогичные репортажи в режиме реального времени из Киева и других городов. Но нацистская пропаганда практически не имела аудитории, которая верила бы в ее ложь о конфликте. В наше время социальные сети позволили пророссийским агентам представить контрнарратив, который уменьшает масштабы разрушений или даже оправдывает кампанию России.

Хотя Эдвард Р. Мерроу никогда не был стопроцентно беспристрастным, его журналистский подход был основан на моральной однозначности и защите демократических ценностей от авторитаризма. Напротив, социальные сети усилили влияние пророссийских комментаторов как крайне левого, так и радикально правого направления. Многие из них распространяли ложь об украинском правительстве и утверждали, что Россия была вынуждена вступить в конфликт из-за расширения НАТО (Украина не является членом НАТО).

"Америка превыше всего" в 1940 году и сегодня

Бесспорно, нацистский "Блиц", открыто направленный против гражданского населения с целью склонить Британию к капитуляции через террор, способствовал сближению Соединенных Штатов с Великобританией. Еще до нападения на Перл-Харбор Вашингтон был на стороне союзников, но администрация Франклина Д. Рузвельта не хотела вступать в конфликт напрямую.

Сегодня президент Дональд Трамп стоит перед аналогичной дилеммой. Хотя настроения в США в целом благосклонны к Украине, он четко дал понять, что выступает против участия США в войне, которую он пообещал прекратить в первые часы своего президентства.

Дональд Трамп дал понять, что выступает против участия США в войне, которую он пообещал прекратить Фото: Getty Images

В воскресенье Трамп заявил, что готов перейти ко второй фазе санкций против России, но Кремль ответил, что это "не даст никакого результата".

"Санкции — это повестка дня, которую поддерживает киевский режим и европейские страны. Они делают все, чтобы втянуть Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", — заявил пресс-секретарь Кремля Песков российскому журналисту Александру Юнашеву во время интервью.

Впрочем, именно это недавнее нападение, а не навязанная извне повестка дня, может в конце концов побудить Вашингтон к действиям.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Он проживает в Мичигане. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору электронное письмо: Editor@nationalinterest.org.