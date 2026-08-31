Выстрел по китам и поворотный момент в мировой истории: почему американцы напали на Вьетнам

В США Вьетнамскую войну считают едва ли не страшнее Второй мировой. Зато в Азии она стала символом сопротивления, очередной "победой Давида над Голиафом" — которую увидел весь мир в кадрах падения Сайгона. Однако на самом деле этой войны не было. Ведь формально никто никакой войны так и не объявил. Был просто… инцидент.

В начале августа 1964 года в отдаленных водах Тонкинского залива произошел инцидент, который окончательно изменил принципы ведения войны в новейшую эпоху. По сути, он ознаменовал эру "ограниченных военных операций", которые должны были заменить войны. Ведь именно это слово после двух "мясорубок" мирового масштаба с десятками миллионов жертв вызвало отвращение у активной общественности.

В ходе войны во Вьетнаме погибли десятки тысяч американских солдат и сотни тысяч вьетнамцев

В ходе войны во Вьетнаме погибли десятки тысяч американских солдат и сотни тысяч вьетнамских. Потери среди гражданского населения Вьетнама не менее ошеломляющи и до сих пор окончательно не подсчитаны. Фокус разбирался, может ли форма заменить содержание в вопросах жизни и смерти сотен тысяч людей — на примере взаимоотношений США и Вьетнама в середине XX века.

Война: от искусства до мясорубки

Первые сведения о дипломатическом урегулировании начала и окончания войны восходят ещё к древним временам. Но, конечно же, зачастую всевозможные формальные нормы нарушались, и врага пытались застать врасплох. Недаром киевский князь Святослав Храбрый настолько выделялся своим "иду на вы" (то есть, он всегда заранее предупреждал своих потенциальных врагов о нападении), что эта легенда о нем живет уже более тысячи лет. В XVII–XVIII веках войны приобрели грандиозные масштабы. Генералы и маршалы пафосно (часто сидя на лошадях) наблюдали в подзорные трубы и другие оптические приборы, как на полях сражений не на жизнь, а на смерть сражаются их солдаты, раскрашенные в разные цвета. Чем-то это напоминало гладиаторские бои в Древнем Риме.

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Тогда объявление войны стало отдельной торжественной церемонией, как и заключение мира. Однако Первая мировая война, напоминавшая настоящую мясорубку, окончательно развеяла весь этот пафос, и война стала чем-то постыдным. Показательный момент: переименование министерств войны в министерства обороны, которое началось в межвоенный период и окончательно завершилось после Второй мировой войны, которая, казалось бы, окончательно осудила агрессию как таковую. Было проведено два судебных процесса, где "планирование и ведение агрессивной войны" фигурировали среди основных пунктов обвинения. Казалось бы, как теперь можно вести войну, ведь агрессия осуждена, а возможна ли война без агрессора?

Геополитика и юридические тонкости

Однако, при желании, всегда можно найти выход, особенно когда речь идет о юридической формулировке. Можно ли считать человека убитым, если нет справки о его смерти? Над похожим вопросом, но в глобальном масштабе, ломали голову лучшие умы планеты, чтобы решить тривиальную задачу: как начать войну и не стать при этом "агрессором"?

С середины 1950-х годов США оказывали усиленную военную помощь правительству Южного Вьетнама, которое рассматривали как противовес Северной части страны, где у власти были коммунисты. В 1949 году коммунистические силы разгромили дружественное США правительство Гоминьдана в ходе гражданской войны в Китае. После этого в Вашингтоне решили любой ценой остановить дальнейшее продвижение коммунистов в Азии, где бы оно ни происходило. В Москве же не менее упорно способствовали обратному. Это привело к кровопролитной войне в Корее, где американцы пытались не допустить продвижения коммунистических сил южнее 38-й параллели, а теперь ареал противостояния переместился на юг, к 17-й параллели, разделявшей противоборствующие стороны во Вьетнаме.

Правительство Юга не пользовалось популярностью. В начале 1960-х годов ситуация обострилась. На Севере американский контингент объявили оккупационным и призвали население Юга бороться с ним, как в предыдущие десятилетия боролись с японцами и французами. Эти призывы находили отклик среди сельского населения, которое уже имело многолетний опыт партизанской борьбы.

В конце концов, в течение бурного 1963 года во Вьетнаме произошел военный переворот, а президента США просто убили. Новые правительства решили работать более тесно и действовать решительно. ЦРУ начало готовить вьетнамских спецназовцев для проведения диверсионных операций вдоль морского побережья. Прикрывать эти операции должны были американские боевые корабли.

Сам инцидент

И вот 2 августа 1964 года на один из таких эсминцев "Медокс" напали катера береговой охраны Северного Вьетнама. За громкой фразой "вьетнамские моряки напали на американский эсминец" на самом деле стоял обстрел эсминца из пулемета с катера, на что эсминец, конечно же, ответил.

Северовьетнамские торпедные катера приближаются к эсминцу ВМС США "Меддокс" Фото: Вікіпедія

А уже через два дня произошло нечто по-настоящему странное. Невероятная и запутанная детективная история, точку в которой (не обязательно окончательную) поставили аж через три десятилетия. Тот же эсминец посреди ночной бури сообщил, что его радары фиксируют более десятка целей, движущихся в сторону корабля. Для отражения атаки был даже отправлен запрос на авиационную поддержку. Правда, пилоты авиации, поднявшейся по просьбе кораблей, ничего не заметили. Ничего при прямом визуальном наблюдении (своими глазами) не увидели ни на самом "Медоксе", ни на другом эсминце "Тернер Джой", который присоединился к первому для заявленного "патрулирования". Но, опираясь на данные радаров, американские боевые корабли все же произвели несколько залпов из всего имеющегося вооружения в сторону предполагаемого противника. Впоследствии в частной беседе президент США Линдон Джонсон высказал предположение, что его военные корабли, вероятно, стреляли по китам…

Схема Тонкинского инцидента, согласно объяснениям американских морских офицеров, участвовавших в конфликте Фото: Вікіпедія

Однако публично реакция президента была совершенно иной. Он заявил о прямой и неспровоцированной агрессии со стороны Северного Вьетнама. Уже на следующий день в ответ была проведена операция "Пронзительная стрела", представлявшая собой массированную атаку на морскую инфраструктуру Демократической Республики Вьетнам (ДРВ).

Еще через день состоялось заседание комиссии Конгресса, на котором министр обороны США Роберт Макнамара заявил, что американские войска никоим образом не провоцировали ВДВ на такие действия. 7 августа Конгресс принял почти единогласное решение о предоставлении президенту права реагировать на такие действия, при необходимости применяя боевые подразделения. "Против" проголосовали лишь 2 сенатора. Палата представителей приняла решение единогласно. В историю этот документ, подписанный президентом 10 августа 1964 года, вошел как "Тонкинская резолюция" и де-факто заменил Декларацию об объявлении войны, которую, согласно американскому законодательству, должен был одобрить Конгресс. Однако почти всё последующее десятилетие президенты Джонсон и Никсон пользовались именно Тонкинской резолюцией для ведения боевых действий против Северного Вьетнама.

Геополитические реалии

Ввод многосотентысячного военного контингента (всего, по разным данным, во Вьетнаме побывало несколько миллионов американских солдат), применение всех видов оружия, кроме ядерного (хотя обсуждалась и эта возможность), массовые бомбардировки инфраструктуры с использованием, в частности, химических веществ. В итоге — десятки тысяч погибших и сотни тысяч раненых в составе американской армии. Все это произошло в рамках резолюции Конгресса, которая предоставила президенту особые полномочия в ответ на "тени на радарах".

Так это может выглядеть, если углубиться в юридические аспекты и упустить из виду главное — геополитические реалии и вытекающую из них политическую целесообразность. В середине 1950-х — 1960-х годов произошла массовая деколонизация. Многочисленные новые страны стояли перед выбором: каким путем развития идти дальше — по пути свободного рынка, которому придерживались большинство их бывших колонизаторов, или выбрать новую идеологию, которая в середине прошлого века казалась проявлением футуризма и прогресса. СССР тогда активно развивался, ничто не предвещало его краха, а о репрессиях внутри страны мало кто знал.

Северо-вьетнамский P-4 атакует американский эсминец "Меддокс" 2 августа 1964 года Фото: Вікіпедія

Тем более что среди бывших колоний не было особого доверия к своим бывшим метрополиям, поэтому рассказы о преступлениях большевиков часто воспринимались как "буржуазная пропаганда". К советскому лагерю присоединилась Индия — одна из самых густонаселенных и крупнейших держав мира, лояльная к Москве и Пекину. Вьетнам с его удивительно длинной береговой линией стал едва ли не последним форпостом США в регионе.

Тогда победа США в Холодной войне была отнюдь не очевидной, и в Белом доме пытались вести борьбу с Кремлем чуть ли не за каждый клочок суши или моря. Поэтому война во Вьетнаме была неизбежна, вопрос оставался лишь в том, в какой форме она развернётся.

Форма не может заменить содержание

Чтобы не дразнить лишний раз собственное население (с момента окончания Второй мировой войны, которая в США ассоциируется с Азией едва ли не больше, чем с европейским театром военных действий), снова объявлять войну по ту сторону Тихого океана американское руководство не решилось. Было решено ограничиться экспедиционным корпусом и якобы ограниченными боевыми действиями.

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Такая формулировка позволяла удержать СССР и КНР от активного участия. Если внутри страны постоянно велись дискуссии на тему: где же та самая грань между ограниченной операцией и полномасштабной войной, то на международной арене действия США действительно всячески ограничивались рамками, согласованными с их противниками. Вначале американцы не открывали огонь первыми по средствам ПВО (поставленным из СССР), а просто наблюдали за тысячами грузовиков, везущих вооружение для вьетнамских партизан по дорогам соседнего Лаоса (позже всё же начали бомбардировки этой страны), а также пропускали все советские корабли в порты Северного Вьетнама. Ограничение оперативных действий позволяло дипломатам продолжать утверждать, что войны нет. А значит, нет и агрессии. В конце концов, кто же может определить агрессора в перипетиях, произошедших в Тонкинском заливе?

"Тонкинская резолюция", подписанная 10 августа 1964 года, де-факто заменила Декларацию об объявлении войны Фото: Вікіпедія

Последствия войны (которой не было?) оказались катастрофическими для обеих сторон. Вьетнаму потребовались десятки лет, чтобы оправиться от понесенных им потерь — человеческих и материальных. Но, как правило, больше внимания уделяется последствиям войны для самих США.

Во-первых, это связано с цивилизационной близостью — последствия Вьетнамской войны стали настоящим культурным феноменом. О ней в различных аспектах сняты многочисленные фильмы, написана музыка, она присутствует в фольклоре.

Во-вторых, весь мир был потрясен тем, какую цену может заставить заплатить сверхдержаву маленькая, но стойкая страна. США после войны во Вьетнаме оказались скованными по рукам и ногам. Здесь юридические манипуляции сыграли свою роль: теперь в стране и слышать никто не хотел о каких-либо ограниченных военных операциях за рубежом. Какие гарантии, что небольшая операция снова не перерастёт в большую войну с десятками тысяч жертв?

Постепенное рассекречивание данных только разжигало пламя недоверия. В 1990-х годах общественность узнала о специальных операциях на побережье Вьетнама. Оказалось, что атакованный эсминец отнюдь не был мирным наблюдателем, а американские войска активно участвовали в конфликте еще до Тонкинской декларации. По сути, инцидент в заливе лишь позволил легализовать и расширить то, что правительство уже делало за спинами американских граждан. Все это породило значительное недоверие к правительству, которое не рассеялось и по сей день.

После войны во Вьетнаме США оказались связаны по рукам и ногам: никто и слышать не хотел о каких-либо ограниченных военных операциях за рубежом Фото: Википедия

Но СССР не смог воспользоваться этим "промахом Акеллы". Вместо этого он сам увяз в похожей войне с очень слабым, но своенравным противником. А потом вообще развалился, полностью провалив внутреннюю политику, поставив точку в противостоянии свободного рынка с плановым диктатом.

Сейчас, спустя полвека после окончания войны во Вьетнаме, кажется, что главным бенефициаром "Холодной войны" стала КНР, которая постепенно наблюдала за унижением сверхдержав сначала во Вьетнаме, а затем в Афганистане (Китай в различных формах помогал обоим "аутсайдерам"). А затем, взяв лучшее из обеих систем, Поднебесная уже заявила о себе — но это уже совсем другая история.

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