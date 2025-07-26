Все знают о борьбе вьетнамцев против сверхмогущественных государств в XX веке. Однако на самом деле народ Вьетнама имеет значительно более длительную историю отстаивания своей свободы, в ходе которой он сталкивался с самыми могущественными империями того времени.

Related video

Огромная империя требует покорности от малого государства, ссылаясь на то, что последнее несколько веков назад принадлежало ей. Однако свободолюбивый народ отвергает требования агрессора и становится к борьбе. Хорошо зная свою любимую родную землю, гораздо более слабая и меньшая армия побеждает армию вторжения, заставляя ее позорно бежать обратно домой. Это не сценарий художественного фильма, а реальная история борьбы Вьетнама против монгольского нашествия в XIII веке.

Восемьсот лет назад огромная империя монголов простиралась от Тихого океана и вплоть до Черного моря. На западе она достигала границ Руси (королевство Русь — так тогда называли Галицко-Волынское княжество) — нашей прародины. На юго-востоке монгольское вторжение остановилось на границах государства Давьет — так в средние века называли Вьетнам.

Первое знакомство монголов с вьетнамцами

В 1257 году монголы пытались окончательно завоевать Китай, который за последние десятилетия смог сохранить контроль лишь над юго-восточной частью некогда могущественной империи Сун. Для того, чтобы взять ее в клещи, монголы захотели пройти по территории Давьета (в Китае его называли Аннам, соответственно его стали называть и сами монголы). Однако местный правитель Чан Тхай Тонг отказал внуку Чингисхана Тимуджина Хубилаю, который тогда возглавлял монгольскую кампанию против китайцев. В ответ монголы во главе с полководцем Урянхадаем вторглись в Давьет и опустошили его столицу Тханг Лонг (с 1831 года — Ханой). Вьетнамский император (а именно так себя величали правители этого государства) бежал на остров и в следующем году признал власть великого хана монголов и согласился ему платить ежегодную дань. Возвращаясь обратно, монгольские войска столкнулись с сопротивлением местных племен Фу Тхо, которые нанесли довольно значительный ущерб захватчикам. Однако монголы, которые чувствовали себя очень некомфортно в джунглях, проигнорировали эти неприятности и оставили Вьетнам в покое на несколько десятилетий.

В этот же период монголы западного улуса Джучи (мы его больше знаем под наименованием "Золотая орда") пытались подчинить Галицко-Волынское княжество во главе с королем Даниилом. Он закрывал своими владениями путь монголам на Европу и всячески пытался выкручиваться, чтобы окончательно не подчиниться пришельцам с Дальнего Востока, как это сделали почти все другие княжества Руси.

Князья Даниил Романович и Мстислав Удалой со своими войсками Фото: Вікіпедія

Уже в 1267 году сын Тхая император Чан Тхань Тонг отверг шесть обязанностей вассального государства, которые ему прислал теперь уже обладатель монгольской империи Хубилай. Возможно хитрый вьетнамец знал, что в империи монголов тогда была смута и рассчитывал, что могущественным кочевникам будет не до них.

Монгольская империя тогда распадалась, но ее верховный правитель Хубилай решил не спасать большую империю, а укрепить свою власть на тех землях, которые он бесспорно контролирует, поэтому в 1271 году он провозгласил себя китайским императором, основав новую династию — Юань. Однако еще долгие восемь лет он потратил на окончательную ликвидацию предыдущей династии Сун. После этого новый император Китая смог сосредоточиться на решении проблем со своими южными соседями.

Хубилай — внук Чингисхана, монгольский государственный и политический деятель. Великий хан Монгольской империи и первый император монгольской династии Юань, правившей Китаем Фото: Вікіпедія

Китай уже владел территориями современного Вьетнама более тысячи лет, пока в середине Х века его оттуда не изгнали. Местные династии гордо именовали себя китайским титулом "Хоанг де" (аналог титула "император", который применялся в Европе), хотя реально контролировали лишь северную часть современного Вьетнама. На юге от Давьета расположилось государство Чампа, до которого Китай просто не мог дотянуться.

Сопротивление Хубилаю и амбиции монгольского правителя Китая

Хубилай считал, что возвращение бывших китайских провинций усилит легитимность его власти. В конце концов, что монголы точно лучше китайцев умели делать, так это воевать и именно эти свои таланты новый лидер собирался продемонстрировать своим подданным. Тем более что оба государства поддерживали свергнутую династию Сун.

Еще в 1273 году монголы угрозами заставили платить себе дань Чампу. Местный раджа Джая Индраварман V сразу выслал дань в размере 20 слонов, однако через восемь лет отказался ее платить. В ответ Хубилай направил морскую экспедицию в Чампу во главе с полководцем Сагату Содой. Он сумел взять столицу государства Виджая, однако сам Индраварман вместе со всеми, кто умел носить оружие, отошел в горы. Монголы оказались не готовы к длительному противостоянию народам, которые жили в гористой местности, которая еще и покрыта джунглями.

На это все обратили внимание в Давьете, где понимали, что вторжение китайских монголов — это лишь вопрос времени. Император Чан Нян Тонг собрал всех вождей племен на совещание в столицу, где спросил — нужно ли покориться Хубилаю, готовы ли они к бою. Все ответили, что готовы сражаться.

Здесь следует уточнить, что и Давьет и Чампа были готовы платить символическую дань Хубилаю — что в разное время делало, например, Галицко-Волынское княжество или Польское королевство по отношению к монгольской Золотой Орде — что означало бы символический формальный вассалитет. Однако обе страны выступали категорически против реального вассалитета или тем более присоединения к империи Юань в статусе ее провинции, на что в середине ХІІІ века согласились, например, князья северо-восточной Руси (Залесья), которые впоследствии сформировали современную Россию.

Важно

Великий князь на болотах. Кто такой Иван Калита, который стал основателем Московского государства

Реальный вассалитет заключался в размещении монгольских войск на территории государств с широкими правами их чиновников, которые де-факто становились бы генерал-губернаторами региона. А также так называемой дворовой повинности — прибытие в столицу по первому вызову. Обычно монголы подвергали таких правителей различным унизительным обрядам или могли и казнить в случае неповиновения (на все это согласились князья Залесья, которые послушно приезжали в Орду к хану по первому зову, по сути отдавшись на его милость; иногда такие поездки для князей заканчивались фатально). Такие порядки Хубилай теперь хотел ввести в отношения Китая с его вассалами.

После отказа Чан Нян Тонга подчиниться Хубилай приказал своему сыну Тогону наказать строптивых соседей. Поводом как почти тридцать лет назад стало вновь нежелание Давьету впускать на свою территорию монгольскую армию для похода на своенравную Чампу.

Весь народ готов к борьбе

В Давьете всех, кто мог держать оружие, мобилизовали в единую армию под командованием принца Чанг Хунг Дао. Он обратился к местному войску с речью, которую во Вьетнаме считают шедевром своей средневековой литературы: "Как вы можете служить врагу, не испытывая ненависти? Как вы можете слушать музыку, приветствующую вражеских посланников, не задыхаясь от гнева? Вы проводите время, смотря петушиные бои, играя в азартные игры, ухаживая за своими садами, заботясь о своих женах и детях. Вы заняты зарабатыванием денег и забываете о государственных делах…". Страна была готова дать отпор захватчикам.

Памятник принцу Чан Хунг Дао в Нячанге Фото: Вікіпедія

Монголы со всей ответственностью отнеслись к этому походу. Они разделили войско на две части. Первая под командованием того же Соды высадилась на побережье, чтобы отвлечь основные вьетнамские силы, а основная во главе с принцем Тогоном ударила с севера, застав вьетнамцев врасплох. Важный факт — большинство вьетнамских воинов сделали себе татуировки с надписью: "Смерть монголам". Тогон приказал казнить всех, у кого найдут это тату, что только усилило сопротивление воинов Давьету, у которых теперь оставалась только одна дорога.

Большинство вьетнамских воинов сделали себе татуировки с надписью: "Смерть монголам" Фото: Getty Images

Принц Чанг решил применить "тактику выжженной земли", которую вьетнамцы уже использовали за более чем сотню лет до этих событий в борьбе с камбоджийской империей кхмеров.

Монголы контролировали поселения в которых почти не было людей и пищи. Поэтому продукты приходилось доставлять отдельно и по этим конвоям с обозом били партизаны. Их обстреливали ядовитыми стрелами. Основным преимуществом монголов, которое позволило им завоевать большую часть Азии, была их конница. Но в условиях густых джунглей лошади, которых нужно было еще и кормить, были скорее балластом. Зато вьетнамские боевые слоны чувствовали себя как дома. Потому что они и были дома!

Барельеф с изображением рыцаря на коне в Кантонском зале собрания. Древний город Хойан во Вьетнаме Фото: Getty Images

Ослабленные голодом военные начали болеть распространенными в непривычной для них среде джунглей болезнями. Поэтому войска начали выводить. Сам принц Тогон, чтобы избежать ранения ядовитой стрелой, был вывезен в медном сундуке.

Хубилай был чрезвычайно разъярен таким результатом и следующие два года потратил на подготовку нового крупного вторжения. Было решено собрать армию значительно большей численности, чтобы оккупировать все основные населенные пункты страны, а не только стратегические узлы. Для этого в нее мобилизовали местное китайское население. Чтобы избежать проблем с логистикой, было решено организовать ее по рекам и применить для этих целей сотни кораблей.

Новое вторжение — новая стратегия сопротивления и новая победа

В 1287 году произошло крупнейшее вторжение империи Юань в Давиету. Сухопутную армию вновь возглавил Тогон. К нему присоединился младший брат правителя Давьета Чан Ич Таку, что по замыслу Хубилая должно было немного погасить патриотический пыл вьетнамцев. Флот, который должен был организовать обеспечение армии, возглавил адмирал Омар Баатур.

Вьетнамцы снова отошли в труднодоступные места и сосредоточились на партизанской борьбе. Сухопутной армии даже позволили взять столицу страны Тханг Лонг. Однако основную ошибку монголы допустили на воде. Их скоростные боевые корабли оторвались от более медленных грузовых кораблей, которые и везли все припасы. Последние стали легкой добычей для маленьких вьетнамских боевых лодок. Таким образом история повторилась — только на этот раз еще более многочисленная армия империи Юань снова оказалась на территории Давьета фактически в засаде.

Статуя воина в Храме литературы в Ханое Фото: Getty Images

Чанг Хунг Дао приказал уничтожать мосты, перекрывать всеми возможными способами все дороги — лишь бы нанести как можно больший вред логистике врага. Вылазки с применением отравленных стрел становились все более частыми. Тогон, пытаясь спасти остатки боевого духа своей армии сам возглавил бой во время такой вылазки, но был ранен отравленной стрелой и вывезен в Китай. После этого армия вторжения окончательно рассыпалась. Каждый пытался спасаться как мог в основном поднимаясь на борт боевых кораблей, которые в отличие от сухопутных войск оставались грозной силой. Вьетнамцам было нечего противопоставить могущественному монголо-китайскому флоту кроме… собственной истории.

Исторический успех вьетнамцев

Дело в том, что Давьет образовался в результате морской битвы против китайцев, которые, будучи речной цивилизацией, уделяли значительное внимание кораблестроению. Однако на чужих реках у них возникали определенные проблемы. На вьетнамских реках имеются приливы и отливы, время наступления которых знают только местные.

Принц Чанг узнал, когда вражеский флот планирует вернуться обратно, и во время очередного отплытия приказал усеять все дно реки Бач-Данг кольями с металлическими наконечниками. Когда наступил прилив — их затопило. В это время над ними могли плавать корабли. Поэтому задачей вьетнамского флота было сделать так, чтобы монголы приплыли в заданное место во время прилива, когда ловушка скрывалась под слоем воды, но и остались до отлива, чтобы выставленные колья повредили их корабли. Для этого было решено вступать в локальные бои маленькими вьетнамскими лодками, что, конечно же, принесло немалые потери вьетнамцам, но позволило Чангу управлять временем битвы. И когда во время отплытия вражеские корабли оказались на нужном месте, все они сели не на мель, а на заготовленные колья.

Именно вьетнамцы умудрились за тысячу лет своей истории воевать и раз за разом побеждать похожей тактикой сильнейшие государства своего времени Фото: Getty Images

Монгольский флот и вся их армия были уничтожены, а адмирал Омар попал в плен. Хубилай отправил в ссылку своего сына и начал переговоры с Давиетом об обмене пленными. Он хотел вернуть своего адмирала. Однако Чанг Хунг Дао сорвал обмен, убив адмирала Омара. Этот акт в очередной раз разозлил Хубилая, который приказал готовить новый поход на Давиет, однако его смерть в 1294 году не позволила этому произойти.

С новым императором Темуром (китайский вариант Чжэнь-Цзин) правителям Давьета удалось найти общий язык. Вьетнамцы согласились платить дань империи Юань, а последняя не лезла в дела своего данника. По все вернулись к довоенному статусу кво. Такое положение вещей позволило обоим враждующим правителям объявить своему населению о победе. В дальнейшем ни монгольская династия, ни последующие династии вплоть до времен коммунистической партии не имели желания связываться с вьетнамскими государствами.

Пока ситуацию не изменил Дэн Сяопин, который организовал вторжение армии КНР во Вьетнам в 1979 году. Но это уже совсем другая история.

Чему следует поучиться у вьетнамцев

Вьетнамская история — это наглядное доказательство того, что менталитет определенного народа — это не какое-то абстрактное понятие, а вполне реальное явление, ведь именно вьетнамцы умудрились за тысячу лет своей истории воевать и раз за разом побеждать похожей тактикой сильнейшие государства своего времени.

Вьетнамская история — это наглядное доказательство того, что менталитет определенного народа — это не какое-то абстрактное понятие, а вполне реальное явление Фото: Getty Images

Вьетнамцы в прямом смысле дважды в одной реке победили оккупантов с севера — сначала еще в Х веке, воспользовавшись междоусобицами, а впоследствии против вполне консолидированного Китая под руководством монгольской династии Юань. И разница между этими событиями — более трехсот лет.

А еще через шестьсот лет вьетнамцы таким же способом боролись против американцев, которые обладали такими техническими возможностями, которые ни монголы, ни китайцы средневековья и представить себе не могли. Но вьетнамцы и здесь одержали верх.

И в конце концов когда уже коммунистический Китай снова попытался вторгнуться в это свободолюбивое государство, то напоролся на те же грабли, что и его предшественники за тысячу и за шестьсот лет до того.

Важно

Сами за себя: Как Вьетнам отбился от Франции, Китая и США

Тактика видоизменялась в соответствии с техническим прогрессом человечества, но ее основа оставалась неизменной — более мощный враг может войти на территорию Вьетнама, но земля свободного народа станет для него могилой. И неважно, какая численность армии у врага и какое вооружение, хоть и космические корабли.

У вьетнамцев — Бач-Банг, у украинцев — Синие воды

Какова вероятность победы Вьетнама в гипотетической войне против КНР или США сейчас, когда их армии вооружены беспилотниками и спутниками? Изменит ли это ход войны? Никто пробовать больше не хочет.

А непременной предпосылкой такой тактики является близкое к идеалу национальное единство и готовность каждого гражданина к бескомпромиссной борьбе. Это не идеалистические слова, а реалии истории Вьетнама, ключ к успеху в борьбе против значительно более сильного противника. В Украине примером такой отчаянной борьбы против тех же монголов является легенда о Захаре Беркуте, воспетая Иваном Франко и экранизированная в 2019 году.

В Украине примером такой отчаянной борьбы против монголов является легенда о Захаре Беркуте

Самым ярким примером для сравнения являются княжества русского Залесья, которые в похожих географических условиях (густые леса, где монгольская конница так же легко могла бы потеряться и густая сеть рек) выбрали покориться ордынскому хану.

Вместо борьбы они выбрали покорность, вместо национального единства унижение собственного народа, привитие им менталитета рабства от которого они не могут оправиться до сих пор. В то время как земли юго-западные Руси во главе с королем Даниилом и его преемниками выбрали другой путь. Да, он был не такой жесткий как борьба Давьета (Золотая Орда была слабее империи Юань), но в истории Руси — Украины есть тоже своя река Бач-Данг, а именно — Синие воды, которые ознаменовали изгнание монголов из украинской части Руси.

Напомним, речь идет о большой битве на реке Синие воды (Синюха, приток Южного Буга), которая длилась с 24 сентября по 25 декабря 1362 года. Там, на Подолье, вблизи крепости Торговица (ныне село в Кировоградской области), сражались объединенные литовско-русские войска великого князя литовского Ольгерда против ордынских князей. Сражались — и победили.