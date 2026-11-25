Останній мушкетер літератури: чому Артуро Перес-Реверте віддає майбутнє відеоіграм
75 років виповнюється Артуро Пересу-Реверте — письменникові, який усе життя відроджував традиції класичного пригодницького роману, а тепер пророкує йому смерть. На думку автора «Капітана Алатрісте», майбутнє мистецтва розповідати історії належить відеоіграм. Кінокритик Олексій Росовецький спробував відповісти на запитання, чи здатні ігри не лише замінити книжки як розвагу, а й змагатися з літературою та кіно в нелегкій справі дослідження людської природи.
Один із найплідніших іспанських романістів вважає, що традиційний роман приречений: за якихось 15–20 років він зникне з нашого вжитку. Для белетриста, який усе життя спирався на традиції Дюма, Стівенсона, Сабатіні й Конрада, це промовисте зізнання. Але завдяки новим технологіям можна не лише уявляти чужі пригоди, а й самому ставати їхнім учасником.
«Відеогра — це оповідь, у якій ти сам стаєш головним героєм. Це твоя власна історія», — заявив письменник днями в інтерв’ю радіостанції Onda Cero.
Показово, що розмова відбулася з нагоди виходу 20 жовтня нового роману Переса-Реверте «Найнебезпечніша гіпотеза», у якому шістнадцятирічний геймер вирушає в подорож зі своїм батьком — старим моряком, носієм зовсім інших традицій. Перес-Реверте навіть спеціально вивчав культуру геймерів, щоб достовірно змалювати свого персонажа.
Можливо, славетний письменник має рацію. Йдеться не просто про зміну технологій, а про народження нового способу розповідати історії, коли людина перестає бути лише читачем/глядачем і стає дійовою особою. І справа навіть не в інтерактивності як такій.Важливо
Відеоігри вже стали предметом окремої наукової дисципліни — лудології. Американський філософ і дослідник ігор Ян Богост у книжці «Переконливі ігри» (2007) запропонував концепцію «процедурної риторики»: відеоігри здатні виражати складні політичні, соціальні та філософські ідеї не лише через сюжет і діалоги, а й за допомогою власних правил. Інакше кажучи, сама механіка гри може стати способом художнього висловлювання.
Наприклад, у грі Papers, Please (2013) гравець стає прикордонником авторитарної держави й виявляє, як легко перетворитися на частину нелюдської системи, просто сумлінно виконуючи свою роботу й не замислюючись про наслідки власних учинків. В Outer Wilds (2019) гравець досліджує крихітну сонячну систему, яка гине кожні 22 хвилини, і зрештою гра перетворюється на роздуми про пізнання, смерть і скінченність існування. В іншій фантастичній відеогрі, 1000xRESIST (2024), дослідження чужої пам’яті перетворюється на розслідування того, як створюються історичні міфи.
Звісно, все це можна переказати в книжці або показати у фільмі. Але тоді зникне особистий досвід вибору всередині системи, створеної митцем, а це головне. Одна річ — прочитати про чужу несправедливість, і зовсім інша — самому її вчинити, виявивши, що підкорятися правилам значно легше, ніж діяти за совістю.
Саме ця інтерактивність приваблює до геймдеву творців з інших видів мистецтва. Наприклад, творець 1000xRESIST Ремі Сью прийшов в ігрову індустрію із сучасної академічної музики, експериментального театру та мультимедійних постановок. Його команда об’єднала людей із досвідом роботи в театрі, танці та музиці. Естонський письменник і музикант Роберт Курвіц спочатку видав роман, а потім переніс цей світ у відеогру Disco Elysium) 2019, яка стала одним із найяскравіших інтелектуальних творів ігрової культури. І цей перелік можна продовжити.
Так відеоігри дедалі частіше поєднують різні види мистецтва, приваблюючи авторів, яким стало затісно в межах традиційних художніх форм. Звісно, це не означає, що найталановитіші митці сучасності масово переселяються в ігрову індустрію.
Але театр, література й кіно давно виробили власну художню мову, тоді як відеоігри ще тільки шукають свою — і це дає авторам значно більше свободи для експериментів. Так само як монтаж у кіно чи внутрішній монолог у літературі, взаємодія гравця зі світом відеогри може стати самостійним засобом художнього висловлювання. Було б помилкою відмовляти відеоіграм у художній цінності. Ба більше, історія літератури вже знає щось подібне.
Починаючи з XVIII століття до європейського роману нерідко ставилися як до легковажної, а подекуди й морально небезпечної розваги — мовляв, така література відвертає людину від дійсності, розбещує уяву й змушує жити вигаданими пристрастями. Знайомі закиди, чи не так? Але поступово роман посів особливе місце в культурі й узявся за питання, відповіді на які раніше шукали передусім у релігії та філософії. Роман став простором дослідження людської природи, свободи, совісті, смерті, сенсу існування. Від Сервантеса до Кафки література пропонувала людині не лише розвагу, а й спосіб зрозуміти власне життя.
І при цьому романи не перестали бути захопливими. Навпаки, найбільшим досягненням літератури стало вміння поєднувати задоволення від історії із серйозними роздумами про світ.Важливо
Щось подібне може статися й із відеоіграми. І тут постають два головні запитання. По-перше, чи породжують ігри принципово новий художній досвід, недоступний літературі та кіно, чи лише пропонують новий спосіб пережити вже знайоме? Відповідь ствердна. Коли гравцю в Papers, Please доводиться самому робити моральний вибір, а трагедії попри всі зусилля не вдається запобігти, художній досвід набуває нового виміру. Гравець вже не просто спостерігає за тим, що відбувається, а відчуває власну відповідальність — або безсилля.
Але друге запитання значно складніше. Чи зможуть відеоігри замінити літературу й кінематограф не лише як джерело розваг, а й як інструмент інтелектуального, філософського та духовного осмислення людського існування?
Мені здається, відповідь криється в самій постановці запитання. Адже кінематограф, ставши великим мистецтвом, не знищив ані літературу, ані театр. Він запропонував людині новий спосіб бачити світ — і так само відеоіграм зовсім не обов’язково замінювати романи, щоб посісти власне місце в історії культури.
Ба більше, хоч би скільки років Перес-Реверте відводив традиційному роману, література має перевагу, яку не варто недооцінювати. Вона здатна здійснювати свої найбільші відкриття винятково засобами мови, і для цього з усієї техніки вам потрібні лише папір і ручка. Але вже сьогодні дійсно зрозуміло, що майбутнє мистецтва розповідати історії неможливо уявити без відеоігор. Питання в тому, які історії вперше розкажуть саме відеоігри.
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