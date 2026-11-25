Один із найплідніших іспанських романістів вважає, що традиційний роман приречений: за якихось 15–20 років він зникне з нашого вжитку. Для белетриста, який усе життя спирався на традиції Дюма, Стівенсона, Сабатіні й Конрада, це промовисте зізнання. Але завдяки новим технологіям можна не лише уявляти чужі пригоди, а й самому ставати їхнім учасником.

«Відеогра — це оповідь, у якій ти сам стаєш головним героєм. Це твоя власна історія», — заявив письменник днями в інтерв’ю радіостанції Onda Cero.

Показово, що розмова відбулася з нагоди виходу 20 жовтня нового роману Переса-Реверте «Найнебезпечніша гіпотеза», у якому шістнадцятирічний геймер вирушає в подорож зі своїм батьком — старим моряком, носієм зовсім інших традицій. Перес-Реверте навіть спеціально вивчав культуру геймерів, щоб достовірно змалювати свого персонажа.

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Можливо, славетний письменник має рацію. Йдеться не просто про зміну технологій, а про народження нового способу розповідати історії, коли людина перестає бути лише читачем/глядачем і стає дійовою особою. І справа навіть не в інтерактивності як такій.

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Відеоігри вже стали предметом окремої наукової дисципліни — лудології. Американський філософ і дослідник ігор Ян Богост у книжці «Переконливі ігри» (2007) запропонував концепцію «процедурної риторики»: відеоігри здатні виражати складні політичні, соціальні та філософські ідеї не лише через сюжет і діалоги, а й за допомогою власних правил. Інакше кажучи, сама механіка гри може стати способом художнього висловлювання.

Наприклад, у грі Papers, Please (2013) гравець стає прикордонником авторитарної держави й виявляє, як легко перетворитися на частину нелюдської системи, просто сумлінно виконуючи свою роботу й не замислюючись про наслідки власних учинків. В Outer Wilds (2019) гравець досліджує крихітну сонячну систему, яка гине кожні 22 хвилини, і зрештою гра перетворюється на роздуми про пізнання, смерть і скінченність існування. В іншій фантастичній відеогрі, 1000xRESIST (2024), дослідження чужої пам’яті перетворюється на розслідування того, як створюються історичні міфи.

Звісно, все це можна переказати в книжці або показати у фільмі. Але тоді зникне особистий досвід вибору всередині системи, створеної митцем, а це головне. Одна річ — прочитати про чужу несправедливість, і зовсім інша — самому її вчинити, виявивши, що підкорятися правилам значно легше, ніж діяти за совістю.

Саме ця інтерактивність приваблює до геймдеву творців з інших видів мистецтва. Наприклад, творець 1000xRESIST Ремі Сью прийшов в ігрову індустрію із сучасної академічної музики, експериментального театру та мультимедійних постановок. Його команда об’єднала людей із досвідом роботи в театрі, танці та музиці. Естонський письменник і музикант Роберт Курвіц спочатку видав роман, а потім переніс цей світ у відеогру Disco Elysium) 2019, яка стала одним із найяскравіших інтелектуальних творів ігрової культури. І цей перелік можна продовжити.

На думку Артура Переса-Реверте, майбутнє мистецтва розповідати історії належить відеоіграм

Так відеоігри дедалі частіше поєднують різні види мистецтва, приваблюючи авторів, яким стало затісно в межах традиційних художніх форм. Звісно, це не означає, що найталановитіші митці сучасності масово переселяються в ігрову індустрію.

Але театр, література й кіно давно виробили власну художню мову, тоді як відеоігри ще тільки шукають свою — і це дає авторам значно більше свободи для експериментів. Так само як монтаж у кіно чи внутрішній монолог у літературі, взаємодія гравця зі світом відеогри може стати самостійним засобом художнього висловлювання. Було б помилкою відмовляти відеоіграм у художній цінності. Ба більше, історія літератури вже знає щось подібне.

Починаючи з XVIII століття до європейського роману нерідко ставилися як до легковажної, а подекуди й морально небезпечної розваги — мовляв, така література відвертає людину від дійсності, розбещує уяву й змушує жити вигаданими пристрастями. Знайомі закиди, чи не так? Але поступово роман посів особливе місце в культурі й узявся за питання, відповіді на які раніше шукали передусім у релігії та філософії. Роман став простором дослідження людської природи, свободи, совісті, смерті, сенсу існування. Від Сервантеса до Кафки література пропонувала людині не лише розвагу, а й спосіб зрозуміти власне життя.

І при цьому романи не перестали бути захопливими. Навпаки, найбільшим досягненням літератури стало вміння поєднувати задоволення від історії із серйозними роздумами про світ.

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Щось подібне може статися й із відеоіграми. І тут постають два головні запитання. По-перше, чи породжують ігри принципово новий художній досвід, недоступний літературі та кіно, чи лише пропонують новий спосіб пережити вже знайоме? Відповідь ствердна. Коли гравцю в Papers, Please доводиться самому робити моральний вибір, а трагедії попри всі зусилля не вдається запобігти, художній досвід набуває нового виміру. Гравець вже не просто спостерігає за тим, що відбувається, а відчуває власну відповідальність — або безсилля.

Але друге запитання значно складніше. Чи зможуть відеоігри замінити літературу й кінематограф не лише як джерело розваг, а й як інструмент інтелектуального, філософського та духовного осмислення людського існування?

Мені здається, відповідь криється в самій постановці запитання. Адже кінематограф, ставши великим мистецтвом, не знищив ані літературу, ані театр. Він запропонував людині новий спосіб бачити світ — і так само відеоіграм зовсім не обов’язково замінювати романи, щоб посісти власне місце в історії культури.

Ба більше, хоч би скільки років Перес-Реверте відводив традиційному роману, література має перевагу, яку не варто недооцінювати. Вона здатна здійснювати свої найбільші відкриття винятково засобами мови, і для цього з усієї техніки вам потрібні лише папір і ручка. Але вже сьогодні дійсно зрозуміло, що майбутнє мистецтва розповідати історії неможливо уявити без відеоігор. Питання в тому, які історії вперше розкажуть саме відеоігри.

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