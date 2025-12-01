Футболистам запрещено бегать с мячом в руках: как странные правила меняли игру

Фраза "нельзя бегать по полю с мячом в руках" звучит как очевидность для любого, кто хоть раз смотрел футбол. Но за этой банальностью стоит целая эволюция правил: от ранних версий игры, где "ногами" и "руками" еще не были четко разделены, до современной системы IFAB с десятками мелких, на первый взгляд странных деталей.

Фокус разбирает самые любопытные и порой абсурдные правила, которые реально действуют или недавно были изменены.

Хотя большая часть регламента кажется привычной и логичной, именно почти незаметные на первый взгляд нюансы показывают, как глубоко футбол регулируется и насколько игра менялась, приспосабливаясь к новым эпохам, технологиям и поведению игроков.

От запрета бега с мячом в руках — к современному футболу

В конце XIX – начале XX века футбол еще только отделялся от регби. В книге Вальтера Кэмпа о студенческом спорте (одного из "отцов" американского футбола) описывается модель игры, в которой игрок не имеет права бежать с мячом в руках или руках и руках, а должен вести его по земле ногами. Как раз в этот момент, логика "играем ногами, а не руками" стала закрепляться в правилах.

Передача мяча рукой в гэльском футболе Фото: The Irish Times

Сегодня это принцип оформлен в Правиле 12 IFAB: любая преднамеренная игра рукой полевого игрока (кроме вбрасывания) является нарушением. Для вратаря есть отдельные оговорки. Считается, что он контролирует мяч руками, если держит его между ладонями, рукой и поверхностью или на открытой ладони.

То есть по сути старый исторический запрет "не бежать с мячом в руках" превратился в общий каркас: полевые игроки руками не играют вообще, а вратарь может, но только в штрафной и в рамках отдельных ограничений (которых, как увидим дальше, стало очень много).

Желтая карточка за снятую футболку: как регулируют празднование голов

Почти все фанаты футбола знают правило, что сняв футболку при праздновании можно получить желтую карточку. Однако это не единственный запрет. В разделе про празднование гола IFAB и Футбольная ассоциация Англии (FA) отдельно прописывают, что уходить за пределы поля при праздновании можно и это само по себе не нарушение, но игрок должен быть предупрежден, если он снимает футболку или накрывает ею голову, залезает на забор или ограждение, празднует так, что создает проблемы с безопасностью или существенную задержку времени.

IFAB объясняет эти правила двумя причинами. Первой является безопасность на матчах, а второй борьба с затяжкой времени.

"Обратная передача" 1992 года: правило, которое перевернуло футбол

До 1992 года можно было бесконечно пасовать мяч вратарю, который мог взять его в руки. Защитник отдавал пас назад, кипер брал его руками, ложился, ждал несколько секунда, а затем ситуация повторялась. Это было идеальным инструментом для убийства времени и ярким примером антифутбола.

После скучного и "душного" Чемпионата мира 1990 года IFAB принял знаменитое правило обратной передачи (back-pass rule). Вратарю запрещено брать мяч в руки, если пас был умышленно отдан ногой партнера. С 1997 года был добавлен запрет и на прием в руки мяча напрямую из аута. Подобные нарушения караются непрямым свободным ударом в штрафной.

На Олимпиаде-1992 сборная Италии уже в первом матче попалась на нововведении с обратным пасом Фото: Pinterest

По началу правило было воспринято с негативом: на Олимпиаде-1992 сборная Италии уже в первом матче попалась на нововведении, подарив США опасный непрямой в 15 метрах от ворот. Однако позже стало понятно, что резко сократилось время бессмысленного катания мяча по полю, а вратари начали учиться играть ногами. Именно тогда и родился образ современного голкипера, как 11-го полевого игрока.

Скотч того же цвета, что и гетры: очень футбольная педантичность

Одним из самых странных на бытовом уровне пунктов остается правило цвета тейпа/скотча на гетрах. В 2012 году FIFA изменила Правило 4 ("экипировка игрока"), обязав, чтобы:

любой внешний материал на гетрах (тейп, бинт и т. п.) был того же цвета, что и часть гетры, которую он закрывает;

в случае полосатых/"колючих" гетр команда выбирает один цвет, и все игроки должны использовать именно его.

IFAB и другие федерации объясняют это нововведение возможностью сохранить визуальную ясность для судей и ассистентов (особенно при офсайдах и единоборствах за мяч). Также это позволило унифицировать вид команды и избежать визуального "шума".

Когда офсайда нет: как шведский клуб почти сломал систему

Один из самых контринтуитивных моментов правило, когда офсайд не может быть зафиксирован, если игрок получает мяч напрямую: из аута, углового или удара от ворот. Этот пункт часто кажется болельщикам "дырой" в логике игры, но IFAB считает его необходимым для того, чтобы не превращать стандартные возобновления игры в лотерею с постоянными офсайдами.

В 2025 году вокруг офсайда вспыхнула новая история, на этот раз из разряда "футбольных лайфхаков". Шведский клуб Torns IF нашел потенциальную лазейку: так называемый "scoop pass", когда игрок удерживает мяч на сгибе стопы и как бы "несет" его перед собой перед передачей. Клуб начал переписку с IFAB и показал этот трюк на видео.

После длинного обмена письмами IFAB внес изменение в формулировку офсайда для сезона 2025/26:

для ситуаций с выбросом мяча вратарем офсайд теперь оценивается по последнему моменту контакта руки с мячом;

для обычных передач по первому моменту контакта ноги с мячом, как и раньше.

"Scoop pass" прямо не запретили, но IFAB фактически признал его противоречащим духу игры и уточнил правила так, чтобы закрыть подобные передачи.

"Син-бин" в футболе: временное удаление как наказание за разговоры

Для тех, кто привык к классике "желтая/красная", довольно странно выглядит введение в футбол временных удалений — sin bin, по аналогии с хоккеем и регби.

В 2017 году IFAB одобрил использование временных удалений для некоторых предупреждений в молодежном, ветеранском и любительском футболе. Английская Футбольная федерация развернула с этого целую программу. Так игрок, получивший желтую за споры с судьей, отправляется в зону временного удаления на 10 минут. Это правило действует для мужского и женского футбола на низших уровнях. Повторное предупреждение после возвращения на поле превращается уже в полноценное удаление.

Целью подобного нововведения стал не только контроль за дисциплиной, но и улучшение атмосферы на футбольном поле. Многие представители футбольных федераций прямо говорят о борьбе с токсичностью и агрессией по отношению к арбитрам.

