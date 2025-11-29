День рождения "Барселоны": как появился клуб, который изменил историю футбола

Футбольный клуб "Барселона" (FC Barcelona) отмечает очередную годовщину своего основания. 29 ноября 1899 года команда впервые была зарегистрирована группой энтузиастов во главе с Жоаном Гампером.

За 126 лет существования "Барса" прошла путь от любительского объединения до глобального спортивного бренда, влияющего на политику, экономику и культуру. Историю великой команды вспоминает Фокус.

29 ноября 1899 года вошел в историю как день основания футбольного клуба "Барселона", команды, которая спустя более века стала одним из главных спортивных брендов мира. Тогда, в конце 19 века, все начиналось с объявления в каталонской газете Los Deportes, которое разместил швейцарец Жоан Гампер, приглашая желающих "играть в футбол". На призыв откликнулись одиннадцать человек, и именно их собрание в зале Gimnas Sole стало официальной точкой отсчета истории клуба.

История основания документально представлена в архиве самого клуба FC Barcelona подробно описывает первые шаги команды, подчеркивая, что Гампер не только стал основателем, но и фактическим менеджером, тренером и идеологом ранних лет развития.

29 ноября 1899 года команда впервые была зарегистрирована группой энтузиастов во главе с Жоаном Гампером Фото: Reddit

Согласно общедоступным историческим данным, первые составы "Барсы" были по-настоящему интернациональными: среди игроков были каталонцы, швейцарцы, англичане и немцы. Многоязычие, мультикультурность и открытость стали фундаментом идентичности клуба.

От спортивной команды к символу Каталонии

Уже в первой половине 20 века "Барселона" превратилась в гораздо большее явление, чем просто футбольная команда. Историки, в том числе и зарубежные, часто подчеркивают, что клуб стал символом каталонской идентичности. Девиз "Mes que un club" — "Больше, чем клуб" — появился в 1968 году, но отражал десятилетиями накапливавшийся смысл.

Именно Barcelona стала одним из культурных символов региона, объединяя социальный протест, спортивные достижения и чувство принадлежности.

Несмотря на трудные годы в начале XX века, Barcelona постепенно развивалась и закрепилась на уровне сильнейших клубов страны. Участие в Copa Macaya (1900–01), одном из первых каталонских турниров, стало важным шагом в признании футбола как важной части спортивной культуры региона.

В 21 веке "Барса" прочно закрепилась среди крупнейших клубов мира. По данным статистики UEFA, она выиграла:

5 Лиг чемпионов UEFA;

27 титулов испанской Ла Лиги;

31 Кубок Испании;

3 Клубных чемпионата мира.

Кройф, Гвардиола и рождение "футбольной философии"

Отдельного внимания заслуживают две эпохи. Первой была игровая и тренерская карьеры Йохана Кройфа, а второй Пепа Гвардиолы.

Кройф сначала пришел как игрок, а затем — как тренер. Официальный сайт футбольного клуба называет его "гением, который трансформировал футбол", и подчеркивает, что именно через "Барсу" нидерландец воплотил свои идеи тотального футбола, владения мячом и позиционной игры, которые позже стали стандартом для всего европейского футбола.

Йохан Кройф на тренерской скамейке Фото: FC Barcelona

Во второй половине 2000-х эти идеи были доведены до совершенства Пепом Гвардиолой. Эпоху 2008–2012 годов называют одной из величайших в истории клубного футбола: команда выиграла два розыгрыша Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и множество других турниров, а ее стиль игры с участием Месси, Хави, Иньесты и Бускетса стал эталонным.

"La Remontada": 6:1 против PSG — ночь, когда "Барса" переписала историю

8 марта 2017 года стал символом не только футбольной драмы, но и духа клуба. Проиграв первый матч 0:4, Barcelona победила дома французский Paris Saint-Germain со счетом 6:1 и прошла дальше. Матч получил название La Remontada ("Возвращение").

UEFA признал этот камбэк самым крупным в истории турнира.

На стадионе "Камп Ноу" присутствовали 96 290 болельщиков. Первый же гол на 3-й минуте матча забивает в ворота ПСЖ Суарес. Рафинья навесил на центр штрафной, а уругвайский нападающий послал мяч над головой Траппа. Кто-то из защитников ПСЖ выносил мяч из ворот, но он был уже за линией. Второй гол в матче в свои ворота забил на 40-й минуте защитник ПСЖ Курзава. На 50-й минуте Месси реализовал пенальти, забив в ворота парижан мяч в левый от себя угол. Трапп угадал угол, но не дотянулся до мяча.

На 62-й минуте гол забивает ПСЖ. Кавани отправил мяч под перекладину. Казалось бы этого было бы достаточно, но голевая феерия в тот вечер не закончилась. На 88-й минуте Неймар поразил ворота ПСЖ, на 91 бразилец успешно реализовал пенальти. Финальную точку поставил на 95 минуте Серхи Роберто.

Каталонцы вырвали победу на последних секундах матча.

Barcelona в 2025 году: что происходит сейчас

Несмотря на яркую историю, клуб входит в 2025 год не без проблем и вызовов.

Financial Times в материале 2021 года описывал, как "Барселона", еще недавно первым в мире клубом с выручкой свыше 1 млрд долларов в год, оказалась с суммарным долгом около 1,4 млрд долларов и была вынуждена прибегнуть к продаже активов и будущих доходов.

В 2023 году тот же FT писал о сделке на 1,5 млрд евро для финансирования проекта Espai Barca — масштабной реконструкции стадиона "Камп Ноу" и прилегающей инфраструктуры. Летом 2025 года агентство Reuters сообщало, что клуб продал облигации на 424 млн евро, чтобы реструктурировать долг, связанный с реконструкцией домашней арены, и перенести основные выплаты на период 2033–2050 годов.

На спортивном уровне клуб делает ставку на новое поколение воспитанников и молодых звезд. ESPN в регулярных материалах о "Барсе" выделяет Педри, Гави, Ламина Ямаля, Рональда Араухо и Фермина Лопеса, как ключевых фигур ближайших лет.

