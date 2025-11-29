День народження "Барселони": як з'явився клуб, який змінив історію футболу

Футбольний клуб "Барселона" (FC Barcelona) відзначає чергову річницю свого заснування. 29 листопада 1899 року команда вперше була зареєстрована групою ентузіастів на чолі з Жоаном Гампером.

За 126 років існування "Барса" пройшла шлях від аматорського об'єднання до глобального спортивного бренду, що впливає на політику, економіку та культуру. Історію великої команди згадує Фокус.

29 листопада 1899 року увійшов в історію як день заснування футбольного клубу "Барселона", команди, яка через понад століття стала одним із головних спортивних брендів світу. Тоді, наприкінці 19 століття, все починалося з оголошення в каталонській газеті Los Deportes, яке розмістив швейцарець Жоан Гампер, запрошуючи охочих "грати у футбол". На заклик відгукнулися одинадцять осіб, і саме їхні збори в залі Gimnas Sole стали офіційною точкою відліку історії клубу.

Історія заснування документально представлена в архіві самого клубу FC Barcelona докладно описує перші кроки команди, наголошуючи на тому, що Гампер не лише став засновником, а й фактичним менеджером, тренером та ідеологом ранніх років розвитку.

29 листопада 1899 року команда вперше була зареєстрована групою ентузіастів на чолі з Жоаном Гампером. Фото: Reddit

Згідно із загальнодоступними історичними даними, перші склади "Барси" були по-справжньому інтернаціональними: серед гравців були каталонці, швейцарці, англійці та німці. Багатомовність, мультикультурність і відкритість стали фундаментом ідентичності клубу.

Від спортивної команди до символу Каталонії

Уже в першій половині 20 століття "Барселона" перетворилася на набагато більше явище, ніж просто футбольна команда. Історики, зокрема й зарубіжні, часто підкреслюють, що клуб став символом каталонської ідентичності. Девіз "Mes que un club" — "Більше, ніж клуб" — з'явився 1968 року, але відображав сенс, що накопичувався десятиліттями.

Саме Barcelona стала одним із культурних символів регіону, об'єднуючи соціальний протест, спортивні здобутки та почуття приналежності.

Попри важкі роки на початку XX століття, Barcelona поступово розвивалася і закріпилася на рівні найсильніших клубів країни. Участь у Copa Macaya (1900-01), одному з перших каталонських турнірів, стала важливим кроком у визнанні футболу як важливої частини спортивної культури регіону.

У 21 столітті "Барса" міцно закріпилася серед найбільших клубів світу. За даними статистики UEFA, вона виграла:

5 Ліг чемпіонів UEFA;

27 титулів іспанської Ла Ліги;

31 Кубок Іспанії;

3 Клубні чемпіонати світу.

Кройф, Гвардіола і народження "футбольної філософії"

На окрему увагу заслуговують дві епохи. Першою була ігрова та тренерська кар'єри Йохана Кройфа, а другою Пепа Гвардіоли.

Кройф спочатку прийшов як гравець, а потім — як тренер. Офіційний сайт футбольного клубу називає його "генієм, який трансформував футбол", і наголошує, що саме через "Барсу" нідерландець утілив свої ідеї тотального футболу, володіння м'ячем і позиційної гри, які пізніше стали стандартом для всього європейського футболу.

Йоган Кройф на тренерській лавці Фото: FC Barcelona

У другій половині 2000-х ці ідеї були доведені до досконалості Пепом Гвардіолою. Епоху 2008-2012 років називають однією з найвидатніших в історії клубного футболу: команда виграла два розіграші Ліги чемпіонів, три чемпіонати Іспанії та безліч інших турнірів, а її стиль гри за участю Мессі, Хаві, Іньєсти та Бускетса став еталонним.

"La Remontada": 6:1 проти PSG — ніч, коли "Барса" переписала історію

8 березня 2017 року став символом не тільки футбольної драми, а й духу клубу. Програвши перший матч 0:4, Barcelona перемогла вдома французький Paris Saint-Germain з рахунком 6:1 і пройшла далі. Матч отримав назву La Remontada ("Повернення").

UEFA визнав цей камбек найбільшим в історії турніру.

На стадіоні "Камп Ноу" були присутні 96 290 уболівальників. Перший же гол на 3-й хвилині матчу забиває у ворота ПСЖ Суарес. Рафінья навісив на центр штрафного, а уругвайський нападник послав м'яч над головою Траппа. Хтось із захисників ПСЖ виносив м'яч із воріт, але він був уже за лінією. Другий гол у матчі у свої ворота забив на 40-й хвилині захисник ПСЖ Курзава. На 50-й хвилині Мессі реалізував пенальті, забивши у ворота парижан м'яч у лівий від себе кут. Трапп вгадав кут, але не дотягнувся до м'яча.

На 62-й хвилині гол забиває ПСЖ. Кавані відправив м'яч під поперечину. Здавалося б цього було б достатньо, але гольова феєрія того вечора не закінчилася. На 88-й хвилині Неймар вразив ворота ПСЖ, на 91-й бразилець успішно реалізував пенальті. Фінальну крапку поставив на 95 хвилині Серхі Роберто.

Каталонці вирвали перемогу на останніх секундах матчу.

Barcelona у 2025 році: що відбувається зараз

Попри яскраву історію, клуб входить у 2025 рік не без проблем і викликів.

Financial Times у матеріалі 2021 року описував, як "Барселона", яка ще донедавна була першим у світі клубом із виручкою понад 1 млрд доларів на рік, опинилася із сумарним боргом приблизно 1,4 млрд доларів і була змушена вдатися до продажу активів і майбутніх доходів.

У 2023 році той самий FT писав про угоду на 1,5 млрд євро для фінансування проєкту Espai Barca — масштабної реконструкції стадіону "Камп Ноу" і прилеглої інфраструктури. Влітку 2025 року агентство Reuters повідомляло, що клуб продав облігації на 424 млн євро, щоб реструктурувати борг, пов'язаний із реконструкцією домашньої арени, і перенести основні виплати на період 2033-2050 років.

На спортивному рівні клуб робить ставку на нове покоління вихованців і молодих зірок. ESPN у регулярних матеріалах про "Барсу" виділяє Педрі, Гаві, Ламіна Ямаля, Рональда Араухо і Ферміна Лопеса, як ключових фігур найближчих років.

