Жозе Моурінью винен Туреччині мільйони: тренер поїхав, не сплативши рахунки

Відомого тренера Жозе Моурінью звинувачують у тому, що він "покинув "Фенербахче" з колосальним рахунком за проживання в готелі Four Seasons під час свого перебування в Стамбулі.

Жозе Моурінью звинувачують у тому, що він залишив свій ФК "Фенербахче" з приголомшливим рахунком у 36,5 млн турецьких лір, або 656 000 фунтів стерлінгів після того, як більшу частину свого 16-місячного терміну на посаді тренера клубу турецької Суперліги він провів у розкішному п'ятизірковому готелі, пише Daily Mail.

Португальська зірка футболу була покликана до клубу одразу після свого звільнення з "Роми" 2024 року і прибула до Стамбула на хвилі багатообіцяючих перспектив на початку наступного сезону.

Однак незабаром наснага змінилася розчаруванням, і зоряного Жозе Моурінью, колишнього тренера "Челсі" та міланського "Інтера", звільнили лише в шести матчах початку сезону 2025-2026 років.

Хоча Моурінью відтоді знайшов тренерське місце у своєму колишньому клубі "Бенфіка" в рідній Португалії, за наявними даними, 62-річний тренер покинув Туреччину "не попрощавшись".

Зазначається, що незабаром після прибуття у "Фенербахче" в червні 2024 року Моурінью переїхав до готелю Four Seasons, розташованого на березі Босфору, що розміщується в колишньому османському палаці XIX століття.

Жозе Моурінью жив у розкішному готелі на березі Босфору в Стамбулі

До комплексу входять спа-центр і сучасний тренажерний зал, а також критий і відкритий басейни, причому перший із них, як вважається, є улюбленим басейном головного тренера.

Жозе Моурінью часто замовляв курячий суп, піцу "Маргарита", морозиво і газовану воду. І квартиру він так і не орендував, тож, за словами журналіста Муге Дагистанли Ердогана, його перебування в Стамбулі обійшлося у величезний рахунок у 36,5 млн турецьких лір, або 656 000 фунтів стерлінгів.

Поки не зрозуміло, чи буде клуб платити за проживання Моурінью, чи витрати візьме на себе сам тренер.

Передбачається, що Жозе Моурінью отримав приголомшливу суму в 7,7 млн фунтів стерлінгів за те, що він покинув "Фенербахче" на початку цього сезону.

Але якщо Моурінью не вдасться розрахуватися за рахунками в Стамбулі, ситуація може нагадати про більш ранній період його кар'єри, коли він грав за "Манчестер Юнайтед".

Моурінью, який живе і працює в Лондоні, і в своїй рідній Португалії, вирішив не обґрунтовуватися у Великій Британії в період з 2016 до 2018 року, а натомість зупинився в готелі Lowry на 895 днів.

Тодішній менеджер "червоних дияволів" за час свого перебування отримав рахунок на суму 537 000 фунтів стерлінгів.

