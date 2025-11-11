Жозе Моуринью должен Турции миллионы: тренер уехал не оплатив счета

Известного тренера Жозе Моуринью обвиняют в том, что он "покинул "Фенербахче" с колоссальным счетом за проживание в отеле Four Seasons во время своего пребывания в Стамбуле.

Жозе Моуринью обвиняют в том, что он покинул свой ФК "Фенербахче" с ошеломляющим счетом в 36,5 млн турецких лир, или 656 000 фунтов стерлингов после того, как большую часть своего 16-месячного срока на посту тренера клуба турецкой Суперлиги он провел в роскошном пятизвездочном отеле, пишет Daily Mail.

Португальская звезда футбола была призвана в клуб сразу после своего увольнения из "Ромы" в 2024 году и прибыла в Стамбул на волне многообещающих перспектив в начале следующего сезона.

Однако вскоре воодушевление сменилось разочарованием и звездный Жозе Моуринью, бывший тренер "Челси" и миланского "Интера" был уволен всего в шести матчах начала сезона 2025–2026 годов.

Хотя Моуринью с тех пор нашел тренерское место в своем бывшем клубе "Бенфика" в родной Португалии, по имеющимся данным, 62-летний тренер покинул Турцию "не попрощавшись".

Отмечается, что вскоре после прибытия в "Фенербахче" в июне 2024 года Моуринью переехал в отель Four Seasons, расположенный на берегу Босфора, который размещается в бывшем османском дворце XIX века.

Жозе Моуринью жил в роскошном отеле на берегу Босфора в Стамбуле

В комплекс входят спа-центр и современный тренажерный зал, а также крытый и открытый бассейны, причем первый из них, как считается, является любимым бассейном главного тренера.

Жозе Моуринью часто заказывал куриный суп, пиццу "Маргарита", мороженое и газированную воду. И квартиру он так и не арендовал, так что по словам журналиста Муге Дагыстанлы Эрдогана, его пребывание в Стамбуле обошлось в огромный счет в 36,5 млн турецких лир, или 656 000 фунтов стерлингов.

Пока не ясно, будет ли клуб платить за проживание Моуринью или же расходы возьмет на себя сам тренер.

Предполагается, что Жозе Моуринью получил ошеломляющую сумму в 7,7 млн ​​фунтов стерлингов за то, что он покинул "Фенербахче" в начале этого сезона.

Но если Моуринью не удастся рассчитаться по счетам в Стамбуле, ситуация может напомнить о более раннем периоде его карьеры, когда он играл за "Манчестер Юнайтед".

Моуринью, который живет и работает в Лондоне, и в своей родной Португалии, решил не обосновываться в Великобритании в период с 2016 по 2018 год, а вместо этого остановился в отеле Lowry на 895 дней .

Тогдашний менеджер "красных дьяволов" за время своего пребывания получил счет на сумму 537 000 фунтов стерлингов.

