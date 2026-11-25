Существуют решения, предлагающие сделать многоквартирные дома менее зависимыми от централизованного водоснабжения. Фокус разбирался, какие из них подходят украинцам.

Перебои с водоснабжением стали серьезной проблемой в Украине, особенно во время отключений электроэнергии и повреждения инфраструктуры вследствие ракетных ударов ВС РФ. Но есть технологии, способные решить проблемы водоснабжения в многоэтажках, сделав этот процесс автономным, передает Фокус.

Резервуар для хранения воды

Резервуар для хранения воды в подвале Фото: enerjivetesisat.com

Можно установить резервуары для хранения воды в подвале или другом техническом помещении дома.

Как это работает:

при наличии городского водоснабжения резервуары заполняются автоматически.

если центральное водоснабжение прерывается, здание использует накопленную воду.

бустерные насосы распределяют воду по внутренней водопроводной системе здания.

Видео дня

Кроме резервуаров также устанавливают датчики уровня воды, систему автоматического управления, насосы, фильтры, защиту от обратного потока в муниципальную сеть. В итоге, жители могут пользоваться водой в течение нескольких часов или даже дней, в зависимости от емкости резервуаров и потребления.

Однако есть и ограничения. В существующих зданиях может не хватить места в подвале. Пол должен выдерживать дополнительный вес. Резервуары для хранения воды требуют регулярной дезинфекции для поддержания качества воды.

Насосная станция с резервным питанием

Насосная станция с резервным питанием Фото: kmgwi.kz

В высотных зданиях важно не только наличие воды, но и давление. Даже когда муниципальные системы водоснабжения продолжают работать, вода может не достичь верхних этажей, если насосы прекращают работать из-за отсутствия электричества. Насосная станция с резервным питанием поможет решить эту проблему.

Система включает:

несколько насосов с автоматическим переключением;

частотно-регулируемые приводы регулирования давления воды;

резервные генераторы или аккумуляторные системы;

автоматическое управление, активирующее насосы при необходимости.

Использование нескольких насосов повышает надежность: если один выйдет из строя, другой сможет продолжить работу. Однако системы резервного электропитания должны быть спроектированы специально для насосного оборудования. Электродвигателям может потребоваться значительный пусковой ток, а это означает, что обычной портативной электростанции — недостаточно.

Комбинированная система: резервуары, насосы, генераторы

Комбинированная система: резервуары, насосы, генераторы Фото: romasitrasforma.it

Сочетание накопителя воды и автономного электроснабжения является хорошим решением для многоквартирных домов. Такая система, конечно, не делает здание полностью независимым от городской инфраструктуры, но поможет во время чрезвычайных ситуаций.

Работает система так:

если городская вода доступна, но нет электричества, насосы будут работать благодаря резервному источнику питания.

Если муниципальное водоснабжение прервется, здание сможет использовать воду, хранящуюся в резервуарах.

Современные установки могут включать два отдельных отсека для хранения, что позволяет очищать или обслуживать одну секцию, в то время как другая остается в рабочем состоянии. В высотных зданиях также могут потребоваться отдельные насосные зоны для поддержания достаточного давления на разных этажах.

Скважина для добычи грунтовых вод

Скважина для добычи грунтовых вод Фото: filtecwater.com

Бурение скважины может стать дополнительным источником воды. Однако тут потребуется специальное разрешение, да и качество грунтовых вод может оставлять желать лучшего.

Система потребует:

скважину и насосное оборудование;

тестирование качества воды;

фильтрацию и дезинфекцию;

разрешения и соблюдения санитарных норм;

резервного электричества для насосов.

Стоит помнить: это не простое устройство, которое можно установить в любом многоквартирном доме, а небольшая автономная система водоснабжения.

Генератор атмосферной воды

Генератор атмосферной воды Фото: atmos-water.com

Такие генераторы извлекают влагу из воздуха, конденсируют ее в воду, а затем фильтруют и дезинфицируют. Коммерческие системы уже доступны. Например, генератор атмосферной воды Watergen способен производить около 600 л воды в день.

Однако эти системы имеют недостатки. Их производительность сильно зависит от температуры и влажности воздуха, а также они потребляют электроэнергию. Для дома с 500 жильцами 600 л в день дадут лишь около 1,2 л на человека. Это могло бы помочь в обеспечении питьевой водой, но не заменит обычную водопроводную сеть. Таким образом, генераторы воды из атмосферного воздуха лучше рассматривать как дополнительный источник.

Резервуары для воды на крыше

Резервуары для воды на крыше Фото: h2s.co.in

Еще один проверенный метод — установка резервуаров для воды на крышах зданий. Вода закачивается в баки, когда есть электричество, а затем подается в помещения самотеком (под действием гравитации).

У этого способа есть преимущество: вода продолжает поступать даже тогда, когда насосы отключены. Тем не менее, размещение резервуаров на крышах существующих высотных зданий не всегда возможно. Вода обладает значительным весом: бак объемом 10 000 л весит около 10 т (без учета массы самого резервуара). Поэтому перед установкой необходимо провести оценку несущей способности конструкции крыши.

В некоторых случаях может потребоваться усиление конструкций или установка резервуаров на специально подготовленных опорных платформах.

Сколько воды нужно многоэтажке

Многоэтажный дом Фото: Flickr

Допустим, в доме 100 квартир, в которых проживают 200 человек. Потребность в воде будет существенно варьироваться в зависимости от того, какой уровень обеспечения необходим жильцам.

Суточное потребление воды:

1 человек — 3 л — только питьевая вода.

200 человек: 600 л.

1 человек — 15 л — питье, приготовление пищи, гигиена.

200 человек: 3 000 л.

1 человек — 50 л — бытовое использование.

200 человек: 10 000 л.

Эти показатели носят иллюстративный характер и не являются официальными нормами потребления. Тем не менее, можно заключить, что даже относительно небольшой резервуар может обеспечить важный аварийный запас воды.

Какие решения подходят для Украины

Вода течет из крана Фото: Pixels

Для украинских многоквартирных домов наиболее практичным подходом может стать разработка стандартизированных модульных систем аварийного водоснабжения.

Типовой модуль может включать:

Резервуар для хранения воды объемом от нескольких тысяч до десятков тысяч литров.

Автоматическую насосную станцию ​​для повышения давления.

Систему резервного электропитания (аккумуляторы или генератор).

Оборудование для контроля качества и обеззараживания воды.

Систему автоматического переключения между городской сетью и аварийным резервом.

Пункт выдачи воды на первом этаже здания.

Такие системы, конечно, не обеспечат каждую квартиру неограниченным количеством воды. Но водоснабжение для базовых нужд — вполне.

В Украине уже прорабатываются решения по обеспечению резервного питания для критически важной инфраструктуры зданий, включая насосное оборудование. Однако поддержание работоспособности насосов и создание независимого запаса воды — это две разные задачи.

Следующим шагом могла бы стать разработка доступных сборных модулей водоснабжения, которые можно устанавливать не только в новых жилых комплексах, но и в уже существующих многоквартирных домах. Это открыло бы новые возможности для украинских производителей насосов, резервуаров, систем фильтрации и автоматизации, одновременно повышая устойчивость жилого фонда к перебоям в водоснабжении.

Ранее писали, почему нужно понизить версию One UI на телефонах Samsung Galaxy. Пользователи Samsung Galaxy, у которых возникли проблемы после установки крупного обновления One UI, могут рассмотреть возможность возврата к более старой версии ПО.