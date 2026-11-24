Пользователи Samsung Galaxy, у которых возникли проблемы после установки крупного обновления One UI, могут рассмотреть возможность возврата к более старой версии ПО.

Переход на более раннюю версию может оказаться полезным, если новая версия вызывает проблемы с производительностью, нарушает работу важных сетевых функций или делает определенные приложения несовместимыми. Однако откатить Android значительно сложнее, чем установить обычное обновление, сообщает bgr.com.

Как "откатить" версию One UI

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Android Police

Samsung не предоставляет простой возможности перехода на более раннюю версию через стандартные настройки телефона. Вместо этого пользователям обычно приходится прошивать старую прошивку вручную с помощью Odin, — инструмента установки прошивки Samsung. Этот процесс включает замену текущего системного ПО более ранней версией.

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Прежде чем продолжить, пользователи должны определить правильную прошивку для своего конкретного устройства и региона. Региональная конфигурация ПО Samsung, известная как код CSC, важна при выборе совместимого пакета. Для этой процедуры также необходимо включить отладку по USB в настройках разработчика и загрузить Odin из неофициального источника.

Понижение версии One UI несет несколько серьезных рисков

Смартфон Samsung Galaxy S22 Фото: makeuseof.com

В процессе стираются все данные, хранящиеся на устройстве, поэтому необходимо полное резервное копирование. Установка неправильной прошивки или прерывание установки могут привести к тому, что телефон станет непригодным для использования и может потребоваться профессиональное восстановление. Это также может привести к аннулированию гарантии или окончательному отключению некоторых средств безопасности Samsung Knox.

Еще одним важным ограничением является защита от "отката" Samsung. Некоторые устройства не могут установить более старую прошивку, если версия ее загрузчика ниже уже установленной. Это ограничение создано для того, чтобы пользователи не могли вернуться к программному обеспечению с известными уязвимостями безопасности.

По этим причинам переход на более раннюю версию не рекомендуется неопытным пользователям. Samsung советует клиентам, у которых возникают проблемы с ПО, вместо этого сообщать о них через приложение Samsung Members. Это позволяет компании исследовать ошибки и выпускать корректирующие обновления.

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Что еще важно знать об "откате" One UI

Пользователям также следует избегать быстрого перехода на более раннюю версию сразу после установки новой версии One UI. После серьезного обновления телефоны Galaxy могут временно потреблять больше энергии аккумулятора или работать медленнее, поскольку система переиндексирует файлы и оптимизирует приложения в фоновом режиме.

Эти процессы могут занять несколько часов или даже несколько дней. Samsung также может потребоваться время для решения широко распространенных проблем посредством последующих обновлений и ежемесячных исправлений безопасности.

Поэтому самый безопасный подход — дать телефону время стабилизироваться, установить доступные исправления и сообщить о постоянных проблемах, прежде чем пытаться выполнить "откат". Хотя переход на более раннюю версию технически возможен на некоторых устройствах Galaxy, его следует рассматривать как последнее средство, а не как обычный метод устранения неполадок.

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