Користувачі Samsung Galaxy, у яких виникли проблеми після встановлення великого оновлення One UI, можуть розглянути можливість повернення до попередньої версії програмного забезпечення.

Перехід на попередню версію може виявитися корисним, якщо нова версія спричиняє проблеми з продуктивністю, порушує роботу важливих мережевих функцій або робить певні програми несумісними. Однак повернути Android до попередньої версії значно складніше, ніж встановити звичайне оновлення, повідомляє bgr.com.

Як "відкотити" версію One UI

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Android Police

Samsung не надає простої можливості переходу на попередню версію через стандартні налаштування телефону. Натомість користувачам зазвичай доводиться встановлювати стару прошивку вручну за допомогою Odin — інструменту для встановлення прошивки Samsung. Цей процес передбачає заміну поточного системного ПЗ на попередню версію.

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Перш ніж продовжувати, користувачам слід визначити правильну прошивку для свого конкретного пристрою та регіону. Регіональна конфігурація програмного забезпечення Samsung, відома як код CSC, є важливою при виборі сумісного пакета. Для цієї процедури також необхідно увімкнути налагодження через USB у налаштуваннях розробника та завантажити Odin з неофіційного джерела.

Зниження версії One UI несе кілька серйозних ризиків

Смартфон Samsung Galaxy S22 Фото: makeuseof.com

Під час цього процесу всі дані, що зберігаються на пристрої, будуть видалені, тому необхідно створити повну резервну копію. Встановлення неправильної прошивки або переривання процесу встановлення може призвести до того, що телефон стане непридатним для використання, і може знадобитися професійне відновлення. Це також може призвести до анулювання гарантії або остаточного відключення деяких засобів безпеки Samsung Knox.

Ще одним важливим обмеженням є захист від "откату" Samsung. Деякі пристрої не можуть встановити старішу прошивку, якщо версія її завантажувача нижча за вже встановлену. Це обмеження створено для того, щоб користувачі не могли повернутися до програмного забезпечення з відомими вразливостями безпеки.

З цих причин недосвідченим користувачам не рекомендується переходити на попередню версію. Компанія Samsung радить клієнтам, у яких виникають проблеми з програмним забезпеченням, замість цього повідомляти про них через додаток Samsung Members. Це дає змогу компанії досліджувати помилки та випускати виправні оновлення.

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Що ще важливо знати про "відкат" One UI

Користувачам також слід уникати швидкого переходу на попередню версію одразу після встановлення нової версії One UI. Після серйозного оновлення телефони Galaxy можуть тимчасово споживати більше енергії акумулятора або працювати повільніше, оскільки система переіндексує файли та оптимізує додатки у фоновому режимі.

Ці процеси можуть тривати кілька годин або навіть кілька днів. Компанії Samsung також може знадобитися час для усунення поширених проблем за допомогою подальших оновлень та щомісячних виправлень безпеки.

Тому найбезпечніший підхід — дати телефону час на стабілізацію, встановити доступні виправлення та повідомити про постійні проблеми, перш ніж намагатися виконати "відкат". Хоча перехід на попередню версію технічно можливий на деяких пристроях Galaxy, його слід розглядати як крайній захід, а не як звичайний метод усунення несправностей.

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