У січні 2027 року Google розширить програму перевірки розробників Android, включивши до неї компанію Xiaomi.

У січні 2027 року Google планує глобально розширити дію правил перевірки розробників Android. До числа семи платформ для розповсюдження додатків, яких торкнуться ці зміни, увійде й Xiaomi. Нова політика поширюється на встановлення додатків на сертифіковані пристрої Android — незалежно від того, чи завантажується програма з офіційного магазину, чи зі стороннього джерела, пише ximitime.com.

Програма охоплюватиме Google Play, а також канали розповсюдження додатків, що перебувають під управлінням компаній Samsung, HONOR, OPPO, vivo, Xiaomi та Transsion. Впровадження відбуватиметься поступово. За заявою Google, у кінцевому підсумку компанія планує охопити встановлення додатків із будь-яких джерел на сертифіковані пристрої Android у всіх країнах і регіонах.

Відео дня

Процес перевірки було запущено в обмеженому режимі 30 вересня 2026 року в Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді через деякі магазини додатків, що беруть участь у програмі. Січень стане початком більш масштабного розширення партнерської мережі, а не моментом одночасного переходу на нові правила по всьому світу.

Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: engadget.com

Згідно з новою політикою, розробники зобов’язані підтверджувати свою особу та реєструвати свої додатки, перш ніж пропонувати їх користувачам на сертифікованих пристроях Android. За словами Google, мета цих заходів — ускладнити анонімним розробникам можливість багаторазового поширення шкідливого ПЗ під різними назвами.

Початковий варіант пропозиції викликав заперечення з боку розробників та користувачів Android, стурбованих обмеженнями на встановлення APK-файлів поза офіційними магазинами. У відповідь Google внесла зміни до процедури встановлення з сторонніх джерел. Згідно з анонсом, досвідчені користувачі, як і раніше, можуть встановлювати додатки від неперевірених розробників, пройшовши спеціальну процедуру підтвердження усвідомлення ризиків.

Отже, система перевірки не виключає можливості встановлення додатків із сторонніх джерел. Вона лише додає механізми контролю того, хто саме поширює додаток, а також запроваджує додаткові кроки для користувачів, які часто встановлюють програми не з основних магазинів.

Смартфон Xiaomi 18 Pro Фото: gsmarena.com

За даними Google, з моменту відкриття реєстрації для всіх розробників у березні 2026 року було зареєстровано кілька мільйонів додатків. Як стверджує компанія, на ці додатки припадає понад 99 % усіх встановлень програм для Android у всьому світі.

Студенти та незалежні розробники можуть користуватися обліковими записами з обмеженими можливостями розповсюдження, що дозволяють встановлювати додатки на 50 пристроїв без сплати реєстраційного внеску та надання державного посвідчення особи. У серпні Google збільшила цей ліміт (раніше він становив 20 пристроїв). Для великих команд передбачено API, що дозволяє автоматизувати процес реєстрації додатків у рамках робочих процесів CI/CD.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

За заявою Google, реєстрація одного додатка займає менше 10 хвилин; компанія закликає розробників розпочати цей процес якомога раніше. Терміни та особливості реалізації можуть змінюватися у міру розширення програми на різні платформи та регіони.

Користувачам пристроїв Xiaomi важливо зазначити, що ця політика вплине на канали розповсюдження додатків на цих пристроях — це частина більш масштабних змін в екосистемі Android. Встановлення додатків із сторонніх джерел, як і раніше, буде можливим, однак Google поки що не надала деталей щодо того, як саме буде організовано цей процес на різних ринках і коли саме зміни набудуть чинності в кожному конкретному регіоні.

Раніше повідомлялося про огляд моделі Poco F9 Pro. Цей смартфон забезпечує продуктивність флагманського рівня за ціною пристроїв середнього сегмента.