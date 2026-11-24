В январе 2027 года Google расширит программу проверки разработчиков Android, включив в нее Xiaomi.

В январе 2027 года Google планирует глобально расширить действие правил проверки разработчиков Android. В число семи платформ для распространения приложений, которых коснутся эти изменения, войдет и Xiaomi. Новая политика распространяется на установку приложений на сертифицированные устройства Android — независимо от того, загружается ли программа из официального магазина или из стороннего источника, пишет ximitime.com.

Программа охватит Google Play, а также каналы распространения приложений, управляемые компаниями Samsung, HONOR, OPPO, vivo, Xiaomi и Transsion. Внедрение будет происходить постепенно. По заявлению Google, в конечном итоге компания планирует охватить установку приложений из любых источников на сертифицированные устройства Android во всех странах и регионах.

Видео дня

Процесс проверки был запущен в ограниченном режиме 30 сентября 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде через некоторые участвующие в программе магазины приложений. Январь станет началом более масштабного расширения партнерской сети, а не моментом одномоментного перехода на новые правила по всему миру.

Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: engadget.com

Согласно новой политике, разработчики обязаны подтверждать свою личность и регистрировать свои приложения, прежде чем предлагать их пользователям на сертифицированных устройствах Android. По словам Google, цель этих мер — затруднить для анонимных разработчиков возможность многократного распространения вредоносного ПО под разными именами.

Первоначальный вариант предложения вызвал возражения со стороны разработчиков и пользователей Android, обеспокоенных ограничениями на установку APK-файлов вне официальных магазинов. В ответ Google внесла коррективы в процедуру установки из сторонних источников. Согласно анонсу, продвинутые пользователи по-прежнему могут устанавливать приложения от непроверенных разработчиков, пройдя специальную процедуру подтверждения осознания рисков.

Таким образом, система проверки не исключает возможность установки приложений из сторонних источников. Она лишь добавляет механизмы контроля того, кто именно распространяет приложение, а также вводит дополнительные шаги для пользователей, которые часто устанавливают программы не из основных магазинов.

Смартфон Xiaomi 18 Pro Фото: gsmarena.com

По данным Google, с момента открытия регистрации для всех разработчиков в марте 2026 года было зарегистрировано несколько миллионов приложений. Как утверждает компания, на эти приложения приходится более 99% всех установок программ для Android по всему миру.

Студенты и независимые разработчики могут использовать аккаунты с ограниченными возможностями распространения, позволяющие устанавливать приложения на 50 устройств без уплаты регистрационного взноса и предоставления государственного удостоверения личности. В августе Google увеличила этот лимит (ранее он составлял 20 устройств). Для крупных команд предусмотрен API, позволяющий автоматизировать процесс регистрации приложений в рамках рабочих процессов CI/CD.

Опрос Обогреватель какого бренда вы используете, или планируете купить? Опрос открыт до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Другой бренд Голосовать

По заявлению Google, регистрация одного приложения занимает менее 10 минут; компания призывает разработчиков приступить к этому процессу как можно раньше. Сроки и особенности реализации могут меняться по мере расширения программы на различные платформы и регионы.

Для пользователей устройств Xiaomi важно отметить, что данная политика затронет каналы распространения приложений на этих устройствах — это часть более масштабных изменений в экосистеме Android. Установка приложений из сторонних источников по-прежнему будет возможна, однако Google пока не предоставила подробностей о том, как именно будет организован этот процесс на разных рынках и когда именно изменения вступят в силу в каждом конкретном регионе.

Ранее сообщали про обзор модели Poco F9 Pro. Смартфон предлагает производительность флагманского уровня по цене устройств среднего сегмента.