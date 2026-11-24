Производительность флагманского уровня по цене устройств среднего сегмента.

Poco F9 Pro — один из самых впечатляющих смартфонов среднего класса 2026 года. Он предлагает производительность флагманского уровня, превосходный дисплей, качественные камеры и быструю зарядку. Несмотря на то что новинка стоит значительно дороже своего предшественника, Poco F8 Pro, внесенные улучшения вполне оправдывают рост цены, пишет techradar.com.

Цена и доступность в Украине

В Украине Poco F9 Pro доступен в двух конфигурациях, передает Фокус. Официальная цена версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 36 999 грн (около 840 долларов), а модель с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 39 999 грн (около 910 долларов).

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Впрочем, благодаря скидкам фактические цены в рознице уже снизились — примерно до 35 999 грн и 37 379 грн соответственно.

Экран смартфона Poco F9 Pro Фото: Future

Дизайн и дисплей

Poco F9 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2510 x 1156 пикселей и частотой обновления 185 Гц. Экран поддерживает технологии Dolby Vision, HDR10+ и HDR10, обеспечивая яркие цвета, глубокий черный и отличную контрастность. Пиковая яркость в определенных условиях тестирования достигает 10 000 нит, что делает дисплей особенно удобным для использования на улице.

Дизайн смартфона менее примечателен. Устройство получило алюминиевую рамку, заднюю панель из усиленного пластика и защитное стекло Gorilla Glass 7i. Вес смартфона составляет 206 г, а габариты — 157,5 x 75,3 x 8,8 мм. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP68. Однако из-за крупного модуля основной камеры аппарат выглядит несколько громоздким. На выбор покупателям предлагаются три варианта расцветки: белый, "зеленое сияние" (Aurora Green) и черный.

Производительность и ПО

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

Производительность — одно из главных преимуществ этой модели. Смартфон легко справляется с требовательными играми, многозадачностью и рабочими приложениями, не допуская заметных притормаживаний. Игровые возможности включают режим Game Turbo, частоту опроса сенсорного слоя 480 Гц (с поддержкой нескольких одновременных касаний) и частоту опроса гироскопа 200 Гц. Устройство также оснащено симметричными стереодинамиками и поддерживает современные аудиокодеки Bluetooth, включая aptX и LDAC.

Poco F9 Pro работает под управлением оболочки HyperOS 3 на базе Android 16. Xiaomi обещает 4 года обновлений операционной системы и 6 лет выпуска патчей безопасности. Интерфейс отличается лаконичностью: предустановленного ПО немного, а функции на базе ИИ — опциональны и не навязываются пользователю.

Камеры смартфона Poco F9 Pro Фото: Future

Камеры

Система тыловых камер состоит из трех модулей:

основная камера: 200 Мп, диафрагма f/1.7.

Телеобъектив: 50 Мп, диафрагма f/2.0.

Ультраширокоугольная камера: 8 Мп, диафрагма f/2.25.

Основная камера позволяет получать детализированные снимки с точной цветопередачей в различных условиях освещения. Телеобъектив также демонстрирует хорошие результаты, сохраняя высокую четкость при 2,5-кратном и 5-кратном зуме. В то же время ультраширокоугольная камера заметно слабее: детализация ниже, а качество изображения менее стабильно.

За селфи отвечает 32-мегапиксельная фронтальная камера, а видео можно записывать в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду. Среди дополнительных функций — замедленная съемка, автофокус с отслеживанием движения и встроенный телесуфлер.

Аккумулятор и зарядка

Poco F9 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6330 мА·ч, которого уверенно хватает на целый день активного использования. Скорость зарядки впечатляет: проводная зарядка мощностью 100 Вт позволяет восполнить около 50% заряда за 20–25 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт (для достижения максимальной скорости потребуется совместимое зарядное устройство от Xiaomi).

Смартфон Poco F9 Pro Фото: Future

Итоги

Poco F9 Pro сочетает в себе мощное "железо", превосходный AMOLED-дисплей, высокую производительность в играх и впечатляющие возможности зарядки. К числу недостатков можно отнести невыразительный дизайн, относительно высокую стартовую цену и посредственное качество ультраширокоугольной камеры. Тем не менее, это отличный выбор для пользователей, которые ставят производительность, качество дисплея и время автономной работы выше премиального дизайна или универсальной системы камер.

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