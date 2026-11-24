Этот смартфон — реальный претендент на звание "Телефон года", считает эксперт Джон Манди.

Motorola Signature 27, в отличие от своего предшественника с довольно сдержанным дизайном, заявляет о себе громко: оригинальный стиль, топовое "железо" и цена, сопоставимая со стоимостью самых дорогих устройств на рынке, пишет тестировщик Джон Манди для techradar.com.

Одна из сильных сторон модели — дизайн. Signature 27 сочетает в себе текстурированную заднюю панель, рифленую рамку и необычное расположение камер, что придает смартфону узнаваемый облик. Несмотря на премиальный вид, аппарат отличается высокой прочностью: он защищен по стандарту IP69 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Правда, весит устройство немало — 227 г, говорится в материале.

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Экран смартфона Motorola Signature 27 Фото: Future

Еще одна особенность — 6,78-дюймовый дисплей Tandem OLED с разрешением 1.5K. Благодаря исключительной яркости контент в формате HDR выглядит особенно эффектно, а насыщенные цвета и высокая детализация обеспечивают отличное качество изображения.

Motorola также значительно улучшила производительность. Signature 27 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в паре с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ. Смартфон демонстрирует флагманскую скорость, легко справляется с ресурсоемкими приложениями и не перегревается даже при интенсивных нагрузках, отмечает автор.

Система камер хороша, но не лишена недостатков. Основной модуль делает четкие и яркие снимки в самых разных условиях освещения, а 200-мегапиксельный телеобъектив выдает впечатляющие результаты при 3-кратном и 6-кратном зуме. Однако автофокус иногда работает нестабильно, а сверхширокоугольная камера уступает по качеству цветопередачи и детализации. Также в смартфоне предусмотрен специальный сенсор для съемки динамичных сцен, хотя его реальная польза не всегда очевидна, подчеркивает Джон.

Съемка на камеру смартфона Motorola Signature 27 Фото: Future

"Пожалуй, главное преимущество устройства — время автономной работы. Аккумулятор емкостью 7000 мАч позволяет смартфону уверенно продержаться до двух дней без подзарядки. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 50 Вт, однако совместимость со стандартом Qi2 отсутствует", — пишет тестировщик.

Signature 27 работает под управлением Android 17, а производитель обещает семь лет программной поддержки. Интерфейс Motorola по-прежнему выглядит привлекательно и удобен в использовании, хотя он уже не так близок к "чистому" Android, как в предыдущих моделях.

"При цене 1299 фунтов стерлингов (60 000 грн за версию 12/256 ГБ — прим. ред.) Motorola Signature 27 — аппарат, безусловно, дорогой. Тем не менее, благодаря великолепному дисплею, оригинальному дизайну, высокой производительности и отличной автономности, этот флагман выглядит весьма убедительно и вполне может претендовать на звание "смартфона года", — сделал вывод эксперт.

iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

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