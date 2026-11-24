Цей смартфон — справжній претендент на звання "Телефон року", вважає експерт Джон Манді.

Motorola Signature 27, на відміну від свого попередника з досить стриманим дизайном, гучно заявляє про себе: оригінальний стиль, топове "залізо" та ціна, порівнянна з вартістю найдорожчих пристроїв на ринку, пише тестувальник Джон Манді для techradar.com.

Однією з сильних сторін моделі є дизайн. Signature 27 поєднує в собі текстуровану задню панель, рифлену рамку та незвичайне розташування камер, що надає смартфону впізнаваний вигляд. Незважаючи на преміальний вигляд, пристрій відрізняється високою міцністю: він захищений за стандартом IP69 і відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H. Щоправда, важить пристрій чимало — 227 г, йдеться в матеріалі.

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Екран смартфона Motorola Signature 27 Фото: Future

Ще одна особливість — 6,78-дюймовий дисплей Tandem OLED із роздільною здатністю 1,5K. Завдяки винятковій яскравості контент у форматі HDR виглядає особливо ефектно, а насичені кольори та висока деталізація забезпечують чудову якість зображення.

Motorola також значно покращила продуктивність. Signature 27 працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та накопичувачем на 512 ГБ. Смартфон демонструє флагманську швидкість, легко справляється з ресурсоємними додатками та не перегрівається навіть під час інтенсивних навантажень, зазначає автор.

Система камер хороша, але має й недоліки. Основний модуль робить чіткі та яскраві знімки за найрізноманітніших умов освітлення, а 200-мегапіксельний телеоб’єктив забезпечує вражаючі результати при 3-кратному та 6-кратному зумі. Однак автофокус іноді працює нестабільно, а надширококутна камера поступається за якістю передачі кольорів і деталізації. Також у смартфоні передбачено спеціальний сенсор для зйомки динамічних сцен, хоча його реальна користь не завжди очевидна, підкреслює Джон.

Зйомка на камеру смартфона Motorola Signature 27 Фото: Future

"Мабуть, головна перевага пристрою — час автономної роботи. Акумулятор ємністю 7000 мА·год дозволяє смартфону впевнено пропрацювати до двох днів без підзарядки. Пристрій підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову — 50 Вт, однак сумісність зі стандартом Qi2 відсутня", — пише тестувальник.

Signature 27 працює під управлінням Android 17, а виробник обіцяє сім років програмної підтримки. Інтерфейс Motorola, як і раніше, виглядає привабливо та зручний у використанні, хоча він уже не настільки наближений до "чистого" Android, як у попередніх моделях.

"За ціною 1299 фунтів стерлінгів (60 000 грн за версію 12/256 ГБ — прим. ред.) Motorola Signature 27 — безперечно, дорогий пристрій. Проте завдяки чудовому дисплею, оригінальному дизайну, високій продуктивності та відмінній автономності цей флагман виглядає досить переконливо і цілком може претендувати на звання "смартфона року", — зробив висновок експерт.

iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

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