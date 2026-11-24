Ціна — не проблема: українці розповіли, які параметри важливі під час купівлі зарядних станцій
Видання Фокус провело опитування серед читачів, щоб дізнатися, які параметри вони вважають найважливішими під час купівлі зарядної станції.
Редакція Фокусу поставила читачам запитання: "Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції?". Половина респондентів обрала головними параметрами ємність і потужність.
Згідно з результатами опитування, в якому взяли участь 430 осіб, під час купівлі портативного зарядного пристрою важливо враховувати такі показники, як ємність (Вт·год) і потужність (Вт). Таку відповідь дали 50 % опитаних.
Ще 27% обрали як відповідь параметр "ціна". Виявилося, що це два найважливіші критерії, оскільки за решту варіантів відповідей проголосували не більше ніж 6% читачів.
Решта результатів опитування:
- 6% — швидкість заряджання самої станції.
- 6% — бренд та відгуки.
- 4% — інші фактори.
- 2% — вага та габарити.
- 2% — можливість підключення сонячних панелей.
- 2% — кількість і типи роз'ємів (USB, розетки 220 В).
Раніше повідомлялося, що смартфони Pixel отримали оновлення Android 17 QPR3. Бета-версія Android 17 QPR3 (Beta 4) здатна помітно збільшити час автономної роботи та підвищити загальну стабільність пристроїв.
Також повідомлялося про те, скільки можна заощадити на оплаті за електроенергію в Україні. За тарифу 4,32 грн за кВт·год балконні сонячні панелі дозволяють заощадити до 3888 грн щороку. Фактична економія залежить від регіону, орієнтації та розташування панелей, а також від того, яку частку виробленої енергії мешканці встигають використати.