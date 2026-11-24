Видання Фокус провело опитування серед читачів, щоб дізнатися, які параметри вони вважають найважливішими під час купівлі зарядної станції.

Редакція Фокусу поставила читачам запитання: "Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції?". Половина респондентів обрала головними параметрами ємність і потужність.

Згідно з результатами опитування, в якому взяли участь 430 осіб, під час купівлі портативного зарядного пристрою важливо враховувати такі показники, як ємність (Вт·год) і потужність (Вт). Таку відповідь дали 50 % опитаних.

Ще 27% обрали як відповідь параметр "ціна". Виявилося, що це два найважливіші критерії, оскільки за решту варіантів відповідей проголосували не більше ніж 6% читачів.

Решта результатів опитування:

6% — швидкість заряджання самої станції.

6% — бренд та відгуки.

4% — інші фактори.

2% — вага та габарити.

2% — можливість підключення сонячних панелей.

2% — кількість і типи роз'ємів (USB, розетки 220 В).

Відео дня

Раніше повідомлялося, що смартфони Pixel отримали оновлення Android 17 QPR3. Бета-версія Android 17 QPR3 (Beta 4) здатна помітно збільшити час автономної роботи та підвищити загальну стабільність пристроїв.

Також повідомлялося про те, скільки можна заощадити на оплаті за електроенергію в Україні. За тарифу 4,32 грн за кВт·год балконні сонячні панелі дозволяють заощадити до 3888 грн щороку. Фактична економія залежить від регіону, орієнтації та розташування панелей, а також від того, яку частку виробленої енергії мешканці встигають використати.