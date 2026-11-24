Цена — не проблема: украинцы рассказали, какие параметры важны при покупке зарядных станций
Издание Фокус провело опрос среди читателей, чтобы узнать, какие параметры они считают самыми важными при покупке зарядной станции.
Редакция Фокуса задала вопрос читателям: "Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?". Половина респондентов выбрали в качестве главного параметра емкость и мощность.
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 430 человек, при покупке портативной зарядки важно учитывать такие показатели, как емкость (Вт·ч) и мощность (Вт). Такой ответ дали 50% опрошенных.
Еще 27% выбрали в качестве ответа параметр "цена". Оказалось, что это два самых важных критерия, так как за остальные варианты ответов проголосовали не более 6% читателей.
Остальные результаты опроса:
- 6% — скорость зарядки самой станции.
- 6% — бренд и отзывы.
- 4% — другие.
- 2% — вес и габариты.
- 2% — возможность подключения солнечных панелей.
- 2% — количество и типы разъемов (USB, розетки 220В).
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