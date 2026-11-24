Издание Фокус провело опрос среди читателей, чтобы узнать, какие параметры они считают самыми важными при покупке зарядной станции.

Редакция Фокуса задала вопрос читателям: "Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?". Половина респондентов выбрали в качестве главного параметра емкость и мощность.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 430 человек, при покупке портативной зарядки важно учитывать такие показатели, как емкость (Вт·ч) и мощность (Вт). Такой ответ дали 50% опрошенных.

Еще 27% выбрали в качестве ответа параметр "цена". Оказалось, что это два самых важных критерия, так как за остальные варианты ответов проголосовали не более 6% читателей.

Остальные результаты опроса:

6% — скорость зарядки самой станции.

6% — бренд и отзывы.

4% — другие.

2% — вес и габариты.

2% — возможность подключения солнечных панелей.

2% — количество и типы разъемов (USB, розетки 220В).

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