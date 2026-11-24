Бета-версия Android 17 QPR3 (Beta 4) способна заметно увеличить время автономной работы и повысить общую стабильность устройств.

Google предоставила эту бета-версию разработчикам и участникам программы тестирования. Несмотря на наличие небольших ошибок, пользователи отмечают, что аккумулятор стал держать заряд заметно лучше, чем в предыдущих сборках, пишет androidpolice.com.

Многие владельцы Pixel высоко оценили возросшую выносливость своих устройств. Пользователь Pixel 11 Pro сообщил о более стабильной работе батареи, а другие отметили снижение энергопотребления в режиме ожидания и увеличение времени работы экрана. Аналогичные отзывы поступили и от владельцев Pixel 10 Pro XL.

Некоторые участники тестирования даже заявили, что после установки Beta 4 их устройства стали работать от одного заряда исключительно долго. Впрочем, результаты неоднородны: часть пользователей не заметила никаких улучшений или отметила лишь незначительные изменения.

Видео дня

Смартфон Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Google устранила ошибку, приводившую к быстрой разрядке аккумулятора

Положительные отзывы могут быть связаны с рядом исправлений, вошедших в новую бета-версию. Согласно списку изменений от Google, компания устранила проблему, связанную с Bluetooth: она вызывала чрезмерную фоновую активность и аномально быстрый расход заряда на некоторых устройствах Pixel.

Обновление также исправляет утечки памяти в системных процессах, которые могли приводить к заметным "тормозам" интерфейса, сбоям Pixel Launcher и неожиданным перезагрузкам устройства. Эти улучшения способствуют более плавной работе системы и повышают ее энергоэффективность.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосовать

Android 17 QPR3 содержит ряд нововведений

В предыдущих бета-версиях вернулся эффект размытия для карточек уведомлений на экране блокировки, а также появился отдельный режим блокировки для "настольного режима" (Desktop Mode), аналогичный решению Samsung DeX. Также была возвращена отсутствовавшая ранее настройка абсолютной громкости Bluetooth.

Несмотря на обнадеживающие отзывы, пока рано говорить о том, сохранятся ли эти улучшения в финальной версии системы. Бета-версии ПО могут содержать новые ошибки или приводить к ухудшению производительности. Ожидается, что в начале 2027 года Google выпустит стабильное обновление Android 17 QPR3 для соответствующих моделей смартфонов Pixel. До тех пор пользователям предстоит дождаться результатов дальнейшего тестирования, чтобы узнать, войдут ли обещанные улучшения времени автономной работы в общедоступную версию.

Ранее писали, что смартфоны получили One UI 9.5. В оболочке One UI 9.5 компания Samsung представила ряд полезных нововведений, призванных улучшить конфиденциальность, управление файлами, возможности подключения и инструменты для цифрового благополучия.