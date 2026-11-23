В оболочке One UI 9.5 компания Samsung представила ряд полезных нововведений, призванных улучшить конфиденциальность, управление файлами, возможности подключения и инструменты для цифрового благополучия.

Первая бета-версия уже доступна для серии Galaxy S26 на некоторых рынках, позволяя пользователям заранее ознакомиться с предстоящим обновлением программного обеспечения, пишет androidpolice.com.

Встроенная блокировка приложений

Одним из самых долгожданных нововведений стала возможность блокировать отдельные приложения без использования "Защищенной папки" (Secure Folder) или стороннего ПО. Чтобы заблокировать приложение, достаточно долго удерживать его значок и выбрать опцию с изображением замка. Также можно заблокировать сразу несколько приложений через меню: "Настройки" — "Безопасность и конфиденциальность" — "Дополнительные настройки конфиденциальности" — "Блокировка приложений".

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Для доступа к заблокированным приложениям потребуется подтверждение личности — с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода. Кроме того, скрывается содержимое уведомлений и виджеты на главном экране, связанные с этими приложениями, что предотвращает доступ посторонних к личным данным, даже если телефон разблокирован.

Экран смартфона Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Улучшенная функция защиты экрана

Samsung усовершенствовала функцию Privacy Display, предназначенную для защиты конфиденциальной информации на экране от посторонних глаз. Теперь она может активироваться автоматически: например, при открытии заблокированных приложений, входе в "Защищенную папку", просмотре скрытых альбомов в "Галерее" или защищенных заметок в приложении Samsung Notes. Это избавляет от необходимости включать и выключать функцию вручную.

Обмен файлами в одно касание

В One UI 9.5 появилась функция Tap to Share ("Поделиться касанием"), упрощающая передачу данных между совместимыми устройствами. Теперь можно делиться контактами, ссылками, фотографиями, видео и геолокацией, просто приложив задние панели двух устройств друг к другу.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, перейдите в "Настройки" — "Подключенные устройства" — Quick Share — "Поделиться касанием". Оба устройства должны быть разблокированы, а на них — включен модуль NFC. Чтобы передать фото или другие файлы, выберите нужный контент, откройте меню "Поделиться" и приложите устройства друг к другу.

Смартфон Galaxy S26 Фото: PCMag

Упрощенная очистка памяти

Компания Samsung оптимизировала управление хранилищем в приложении "Мои файлы". Новая функция "Освобождение места" (Free up space) помогает выявить ненужные данные, включая временные файлы, кэш приложений, удаленные объекты в корзине, а также резервные копии, созданные до внесения изменений в файлы. Пользователи могут выбрать, что именно нужно удалить, и сделать это непосредственно через интерфейс.

Пауза перед открытием отвлекающих приложений

В One UI 9.5 также появилась функция "Пауза перед запуском приложения" (Pause before app launch) — небольшой инструмент в составе пакета "Цифровое благополучие" (Digital Wellbeing), призванный сократить время, проводимое перед экраном без особой необходимости. В разделе "Настройки" — "Цифровое благополучие" — "Таймеры приложений" пользователи могут выбрать конкретные программы или целые категории и активировать эту опцию.

При попытке открыть выбранное приложение запускается 10-секундный обратный отсчет. Эта короткая пауза дает пользователю время еще раз подумать, действительно ли ему необходимо запускать данное приложение.

Компания Samsung пока не назвала точную дату выхода стабильной версии One UI 9.5. Ожидается, что более широкое распространение обновление получит одновременно с выпуском серии Galaxy S27 в 2027 году.

Ранее сообщали, что смартфоны Pixel могут получать обновления раньше рассылки от Google. Владельцы смартфонов Pixel могут вручную установить актуальное официальное обновление с помощью компьютера и USB-кабеля.