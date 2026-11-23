У інтерфейсі One UI 9.5 компанія Samsung представила низку корисних нововведень, покликаних покращити конфіденційність, управління файлами, можливості підключення та інструменти для цифрового благополуччя.

Перша бета-версія вже доступна для серії Galaxy S26 на деяких ринках, що дає змогу користувачам заздалегідь ознайомитися з майбутнім оновленням програмного забезпечення, пише androidpolice.com.

Вбудована функція блокування додатків

Одним із найбільш очікуваних нововведень стала можливість блокувати окремі додатки без використання "Захищеної папки" (Secure Folder) або стороннього ПЗ. Щоб заблокувати додаток, достатньо довго натиснути й утримувати його піктограму та вибрати опцію із зображенням замка. Також можна заблокувати одразу кілька додатків через меню: "Налаштування" — "Безпека та конфіденційність" — "Додаткові налаштування конфіденційності" — "Блокування додатків".

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Для доступу до заблокованих додатків знадобиться підтвердження особи — за допомогою відбитка пальця, розпізнавання обличчя або PIN-коду. Крім того, приховується вміст сповіщень та віджети на головному екрані, пов’язані з цими додатками, що запобігає доступу сторонніх осіб до особистих даних, навіть якщо телефон розблоковано.

Екран смартфона Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Покращена функція захисту екрану

Компанія Samsung вдосконалила функцію Privacy Display, призначену для захисту конфіденційної інформації на екрані від сторонніх очей. Тепер вона може активуватися автоматично: наприклад, під час відкриття заблокованих додатків, входу в "Захищену папку", перегляду прихованих альбомів у "Галереї" або захищених нотаток у додатку Samsung Notes. Це позбавляє від необхідності вмикати та вимикати функцію вручну.

Обмін файлами одним дотиком

У One UI 9.5 з’явилася функція Tap to Share ("Поділитися дотиком"), яка спрощує передачу даних між сумісними пристроями. Тепер можна ділитися контактами, посиланнями, фотографіями, відео та геолокацією, просто приклавши задні панелі двох пристроїв одна до одної.

Щоб скористатися цією можливістю, перейдіть у "Налаштування" — "Підключені пристрої" — Quick Share — "Поділитися дотиком". Обидва пристрої мають бути розблоковані, а на них — увімкнено модуль NFC. Щоб передати фото або інші файли, виберіть потрібний контент, відкрийте меню "Поділитися" та прикладіть пристрої один до одного.

Смартфон Galaxy S26 Фото: PCMag

Спрощене очищення пам'яті

Компанія Samsung оптимізувала управління сховищем у додатку "Мої файли". Нова функція "Звільнення місця" (Free up space) допомагає виявити непотрібні дані, зокрема тимчасові файли, кеш додатків, видалені об’єкти у кошику, а також резервні копії, створені до внесення змін у файли. Користувачі можуть вибрати, що саме потрібно видалити, і зробити це безпосередньо через інтерфейс.

Пауза перед запуском додатків, що відволікають увагу

У One UI 9.5 також з’явилася функція "Пауза перед запуском програми" (Pause before app launch) — невеликий інструмент у складі пакета "Цифрове благополуччя" (Digital Wellbeing), покликаний скоротити час, проведений перед екраном без особливої необхідності. У розділі "Налаштування" — "Цифрове благополуччя" — "Таймери додатків" користувачі можуть вибрати конкретні програми або цілі категорії та активувати цю опцію.

Під час спроби відкрити вибраний додаток починається 10-секундний зворотний відлік. Ця коротка пауза дає користувачеві час ще раз подумати, чи справді йому потрібно запускати цей додаток.

Компанія Samsung поки що не назвала точну дату виходу стабільної версії One UI 9.5. Очікується, що оновлення стане доступним для ширшого кола користувачів одночасно з випуском серії Galaxy S27 у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що смартфони Pixel можуть отримувати оновлення раніше, ніж їх розповсюджує Google. Власники смартфонів Pixel можуть вручну встановити актуальне офіційне оновлення за допомогою комп’ютера та USB-кабелю.